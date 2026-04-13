黃金海岸酒店自助餐優惠買一送二低至$173歎海鮮 母親節送鮮奶蛋白燉花膠︳親子優惠

親子優惠｜天氣開始炎熱，想帶孩子去沙灘玩沙玩水，可順道跟他們到屯門黃金海岸酒店歎自助餐。今日（13日）有特別優惠，黃金海岸酒店自助餐優惠買一送二，低至$173即可大歎海鮮，母親節期間更送鮮奶蛋白燉花膠讓媽媽們養顏補身，即睇自助餐優惠詳情與快搶連結去book位喇！

親子優惠｜黃金海岸酒店自助餐優惠買一送二

黃金海岸酒店聆渢咖啡廳自助午餐/周日早午餐將提供紐西蘭青口、青口、翡翠螺、海蝦等冰鎮海鮮，還有匈牙利燴牛肋條、糯米飯、豬腳薑醋、香辣酥炸雞等滋味美食！而亞洲風味自助晚餐則有慢烤和牛肩胛肉、蜜汁焗黑毛豬叉燒、松露香草西班牙小羊側腹骨、火山風味豬肋骨，還有花膠螺片鮑汁撈麵、芒果拿破崙（招牌）、港式雞蛋仔、斑蘭戚風蛋糕，每位更可享大頭蝦（每位1隻），母親節晚餐期間限定（2026年5月8-10日）每位母親將獲贈一份鮮奶蛋白燉花膠及桃膠。

（圖片來源：KKday）

【快閃優惠｜買一送二（送一位成人 + 一位小童）】 自助午餐（母親節適用）

優惠：

．星期一至五 HK$519/組，平均HK$173/位（原價HK$1,214/組）

．星期六及公眾假期 HK$647/組，平均HK$216/位（原價HK$1,522/組）

．母親節前夕 HK$686/組，平均HK$229/位（原價HK$1,621/組）

．母親節 HK$687/組，平均HK$229/位（原價HK$1,632/組）

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（圖片來源：KKday）

【快閃優惠｜買一送一】 自助午餐

優惠：

．星期一至五，成人HK$490/2位，平均HK$245/位 （原價 HK$449/位），小童（3至11歲）HK$346/2位，平均HK$173/位 （原價 HK$317/位）

長者（65歲或以上）HK$430/2位，平均HK$215/位 （原價 HK$394/位）

．星期六及公眾假期，成人HK$610/2位，平均HK$305/位 （原價 HK$559/位）

小童（3至11歲）HK$442/2位，平均HK$221/位 （原價 HK$405/位）

長者（65歲或以上）HK$526/2位，平均HK$263/位 （原價 HK$482/位）

．母親節前夕成人HK$646/2位，平均HK$323/位 （原價 HK$559/位）

小童（3至11歲）HK$478/2位，平均HK$239/位 （原價 HK$405/位）

長者（65歲或以上）HK$550/2位，平均HK$275/位 （原價 HK$482/位）

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（圖片來源：KKday）

【快閃優惠｜買一送二（送一位成人 + 一位小童）】 自助晚餐（母親節適用）

四月優惠：

．星期一至五HK$930/組，平均HK$310/位（原價HK$2,105/組）

．星期六日及公眾假期 HK$1,008/組，平均HK$336/位（原價HK$2,303/組）

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五月優惠：

．星期一至四HK$930/組，平均HK$310/位（原價HK$2,105/組）

．星期五至日及公眾假期:HK$1,008/組，平均HK$336/位（原價HK$2,303/組）

．母親節及前夕:HK$1,047/組，平均HK$349/位（原價HK$2,303/組）

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（圖片來源：KKday）

【快閃優惠｜買一送一】 自助晚餐

四月優惠：

．星期一至五，成人HK$886/2位，平均HK$443/位 （原價 HK$812/位) ，小童(3至11歲)HK$526/2位，平均HK$263/位 （原價 HK$482/位) ，長者（65歲或以上）HK$646/2位，平均HK$323/位 （原價 HK$592/位)

．星期六日，公眾假期及其前夕，成人HK$958/2位，平均HK$479/位 （原價 HK$886/位) ，小童（3至11歲）HK$598/2位，平均HK$299/位 （原價 HK$548/位），長者（65歲或以上）HK$742/2位，平均HK$371/位 （原價 HK$646/位）

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五月優惠：

．星期一至四，成人HK$886/2位，平均HK$443/位 （原價 HK$812/位) ，小童(3至11歲)HK$526/2位，平均HK$263/位 （原價 HK$482/位) ，長者（65歲或以上）HK$646/2位，平均HK$323/位 （原價 HK$592/位)

．星期五至日，公眾假期及其前夕，成人HK$958/2位，平均HK$479/位 （原價 HK$886/位) ，小童(3至11歲)HK$598/2位，平均HK$299/位 （原價 HK$548/位) ，長者（65歲或以上）HK$742/2位，平均HK$371/位 （原價 HK$646/位）

．母親節前夕成人HK$994/2位，平均HK$497/位 （原價 HK$911/位) ，小童（3至11歲）HK$634/2位，平均HK$317/位 （原價 HK$581/位），長者（65歲或以上）HK$766/2位，平均HK$383/位 （原價 HK$702/位）

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（圖片來源：KKday）

優惠詳情：

優惠期（預訂期）：2026年4月13日15:00至4月19日23:59

用餐日期：2026年 4月14日至5月31日

*以上優惠價已包括原價加一服務費

地址：香港青山公路 1 號 香港黃金海岸酒店聆渢咖啡廳

（圖片來源：KKday）

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