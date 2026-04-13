Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黃金海岸酒店自助餐優惠買一送二低至$173歎海鮮 母親節送鮮奶蛋白燉花膠︳親子優惠

親子
更新時間：12:38 2026-04-13 HKT
發佈時間：12:38 2026-04-13 HKT

親子優惠｜天氣開始炎熱，想帶孩子去沙灘玩沙玩水，可順道跟他們到屯門黃金海岸酒店歎自助餐。今日（13日）有特別優惠，黃金海岸酒店自助餐優惠買一送二，低至$173即可大歎海鮮，母親節期間更送鮮奶蛋白燉花膠讓媽媽們養顏補身，即睇自助餐優惠詳情與快搶連結去book位喇！

親子優惠｜黃金海岸酒店自助餐優惠買一送二

黃金海岸酒店聆渢咖啡廳自助午餐/周日早午餐將提供紐西蘭青口、青口、翡翠螺、海蝦等冰鎮海鮮，還有匈牙利燴牛肋條、糯米飯、豬腳薑醋、香辣酥炸雞等滋味美食！而亞洲風味自助晚餐則有慢烤和牛肩胛肉、蜜汁焗黑毛豬叉燒、松露香草西班牙小羊側腹骨、火山風味豬肋骨，還有花膠螺片鮑汁撈麵、芒果拿破崙（招牌）、港式雞蛋仔、斑蘭戚風蛋糕，每位更可享大頭蝦（每位1隻），母親節晚餐期間限定（2026年5月8-10日）每位母親將獲贈一份鮮奶蛋白燉花膠及桃膠。

（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）

 【快閃優惠｜買一送二（送一位成人 + 一位小童）】 自助午餐（母親節適用） 
優惠：
．星期一至五 HK$519/組，平均HK$173/位（原價HK$1,214/組） 
．星期六及公眾假期 HK$647/組，平均HK$216/位（原價HK$1,522/組） 
．母親節前夕 HK$686/組，平均HK$229/位（原價HK$1,621/組） 
．母親節 HK$687/組，平均HK$229/位（原價HK$1,632/組） 
購買連結：＞＞按此＜＜

（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）

【快閃優惠｜買一送一】 自助午餐 
優惠：
．星期一至五，成人HK$490/2位，平均HK$245/位 （原價 HK$449/位），小童（3至11歲）HK$346/2位，平均HK$173/位 （原價 HK$317/位） 
長者（65歲或以上）HK$430/2位，平均HK$215/位 （原價 HK$394/位）
．星期六及公眾假期，成人HK$610/2位，平均HK$305/位 （原價 HK$559/位）
小童（3至11歲）HK$442/2位，平均HK$221/位 （原價 HK$405/位）
長者（65歲或以上）HK$526/2位，平均HK$263/位 （原價 HK$482/位）
．母親節前夕成人HK$646/2位，平均HK$323/位 （原價 HK$559/位） 
小童（3至11歲）HK$478/2位，平均HK$239/位 （原價 HK$405/位）
長者（65歲或以上）HK$550/2位，平均HK$275/位 （原價 HK$482/位）
購買連結：＞＞按此＜＜

 

（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）

【快閃優惠｜買一送二（送一位成人 + 一位小童）】 自助晚餐（母親節適用）
四月優惠：
．星期一至五HK$930/組，平均HK$310/位（原價HK$2,105/組） 
．星期六日及公眾假期 HK$1,008/組，平均HK$336/位（原價HK$2,303/組） 
購買連結：＞＞按此＜＜

五月優惠： 
．星期一至四HK$930/組，平均HK$310/位（原價HK$2,105/組） 
．星期五至日及公眾假期:HK$1,008/組，平均HK$336/位（原價HK$2,303/組） 
．母親節及前夕:HK$1,047/組，平均HK$349/位（原價HK$2,303/組） 
購買連結：＞＞按此＜＜

 

（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）

【快閃優惠｜買一送一】 自助晚餐
四月優惠：
．星期一至五，成人HK$886/2位，平均HK$443/位 （原價 HK$812/位) ，小童(3至11歲)HK$526/2位，平均HK$263/位 （原價 HK$482/位) ，長者（65歲或以上）HK$646/2位，平均HK$323/位 （原價 HK$592/位) 
．星期六日，公眾假期及其前夕，成人HK$958/2位，平均HK$479/位 （原價 HK$886/位) ，小童（3至11歲）HK$598/2位，平均HK$299/位 （原價 HK$548/位），長者（65歲或以上）HK$742/2位，平均HK$371/位 （原價 HK$646/位）
購買連結：＞＞按此＜＜

五月優惠： 
．星期一至四，成人HK$886/2位，平均HK$443/位 （原價 HK$812/位) ，小童(3至11歲)HK$526/2位，平均HK$263/位 （原價 HK$482/位) ，長者（65歲或以上）HK$646/2位，平均HK$323/位 （原價 HK$592/位) 
．星期五至日，公眾假期及其前夕，成人HK$958/2位，平均HK$479/位 （原價 HK$886/位) ，小童(3至11歲)HK$598/2位，平均HK$299/位 （原價 HK$548/位) ，長者（65歲或以上）HK$742/2位，平均HK$371/位 （原價 HK$646/位）
．母親節前夕成人HK$994/2位，平均HK$497/位 （原價 HK$911/位) ，小童（3至11歲）HK$634/2位，平均HK$317/位 （原價 HK$581/位），長者（65歲或以上）HK$766/2位，平均HK$383/位 （原價 HK$702/位）
購買連結：＞＞按此＜＜

 

（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）

優惠詳情： 
優惠期（預訂期）：2026年4月13日15:00至4月19日23:59 
用餐日期：2026年 4月14日至5月31日 
*以上優惠價已包括原價加一服務費
地址：香港青山公路 1 號 香港黃金海岸酒店聆渢咖啡廳 

購買連結：＞＞按此＜＜

（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）

相關文章｜ 帝逸酒店自助餐買一送一 歎生蠔/龍蝦/日本直送油甘魚/杜拜朱古力 免費玩兒童玩樂區｜親子優惠

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
奇案解密︱深圳龍崗舞王俱樂部大火44死包括5港人 無牌經營十米窄道成催命符？
奇案解密︱深圳龍崗舞王俱樂部大火44死包括5港人 無牌經營十米窄道成催命符？
奇聞趣事
2026-04-12 07:30 HKT
假如今日有100萬 你會買甚麼？ 莊太量：60%資產押注4隻藍籌｜百萬倉
莊太量授年輕人理財之道 退休「老本」有數計 投資首選四大藍籌｜百萬倉
投資理財
7小時前
星島申訴王 | 涉騙財騙色 受害者近半百 前度女友 聲討超級軟飯男
05:40
星島申訴王 | 涉騙財騙色 受害者近半百 前度女友 聲討超級軟飯男
提防騙子
5小時前
炎明熹透視晚裝驚現「下身真空」 網民驚呼「似冇着」 21歲大個女撞樣前TVB花旦？
炎明熹透視晚裝驚現「下身真空」   網民驚呼「似冇着」  21歲大個女撞樣前TVB花旦？
影視圈
18小時前
賭王何鴻燊女兒何超蕸安詳辭世 揭長年苦戰乳癌 養和醫院度過最後時光丨獨家
01:33
賭王何鴻燊女兒何超蕸安詳辭世 揭長年苦戰乳癌 養和醫院度過最後時光丨獨家
影視圈
21小時前
60歲劉嘉玲現身北京容貌大變？一部位被指截然不同「就不自然」 突然變大「太顯眼了」
60歲劉嘉玲現身北京容貌大變？一部位被指截然不同「就不自然」  突然變大「太顯眼了」
影視圈
4小時前
路透社
伊朗局勢｜美中央司令部：4月13日起封鎖所有進出伊朗港口海上交通 伊朗斥「荒唐可笑」
即時國際
7小時前
茶記歎下午茶不夠1小時被趕走？港客怒斥「離曬大譜」 網民1原因撐餐廳：你揀呢個時間入去...
茶記歎下午茶不夠1小時被趕走？港客怒斥「離曬大譜」 網民1原因撐餐廳：你揀呢個時間入去...
飲食
20小時前
伊朗局勢｜美中央司令部：周一起封鎖伊朗港口 伊朗總統稱願達成「平衡且公平」協議｜持續更新
01:49
伊朗局勢｜美中央司令部：周一起封鎖伊朗港口 伊朗總統稱願達成「平衡且公平」協議｜持續更新
即時國際
6小時前
清明回鄉拜山獲祖先庇佑？ 買六合彩電腦飛中三獎贏7萬元 幸運兒曬獎金爆幸運投注站地點｜Juicy叮
清明回鄉拜山獲祖先庇佑？ 買六合彩電腦飛中三獎贏7萬元 幸運兒曬獎金爆幸運投注站地點｜Juicy叮
時事熱話
2小時前