帝逸酒店自助餐買一送一 歎生蠔/龍蝦/日本直送油甘魚/杜拜朱古力 免費玩兒童玩樂區｜親子優惠

親子優惠｜自助餐是不少家庭外出聚餐的好選擇，既可滿足不同人的口味，更可舒舒服服歎足幾小時，不「限時」更輕鬆自在。若帶同孩子，餐廳有玩樂區就更理想！沙田帝逸酒店自助餐今日（9日）就有買一送一優惠，不但可有任食生蠔、龍蝦、 蟹腳，更有全新「堂弄鮮嚐海鮮盛宴」可大歎即𤆥新鮮青口、卜卜蜆、鮮魷魚，還有帶子刺身、日本直送油甘魚，最重要有免費兒童玩樂區，可以邊食邊玩！即睇自助餐優惠詳情與快搶連結。

親子優惠｜沙田帝逸酒店自助餐買一送一歎生蠔

Alva House全新「堂弄鮮嚐 · 海鮮饗宴」自助晚餐（即日起至至7月10日）將有一系列堂弄即煮美食尊區，包括即灼海鮮，如新鮮青口、卜卜蜆、鮮魷魚等，亦可任食麵包蟹、 鱈場蟹腳、凍龍蝦青口及即開生蠔，也有即炸炸物如即炸吉列大虎蝦，還有即燒韓泰串燒、即焗迷你薄餅等，全新潮式鹵水區更推出沙田三寶 — 紅燒乳鴿、雞粥、豆腐花等，最後再以自家製意大利雪糕、杜拜朱古力及芒果主題甜品作結；另外星期五、六、日更會有席前即切原條日本直送油甘魚、紅燒妙齡乳鴿、即煎日式風味醬汁醃製鐵板嫩羊架，定必叫人捧腹而回。

（圖片來源：KKday）

自助午餐則有健康田園沙律吧、海鮮冷盤刺身、燒頂級燒西冷、日式天婦羅及炸物 - 爐端燒（包括清酒煮蜆或青口） - 自家製豬腳薑、Häagen-Dazs雪糕等。Alva House於周末及公眾假期更有自助早午餐，除了備受歡迎的烤肉（包括燒頂級燒西冷及香草三文魚）、生蠔、海鮮冷盤刺身（包括龍蝦鉗及蟹腳）、爐端燒美食（包括鴨肝）等，還有珍寶火焰雪山、手工意式雪糕及琳瑯滿目的精緻甜品，更可任飲氣泡酒、紅酒及白酒及港式奶茶，小朋友亦可邊歎兒童之選，如D.I.Y.熱狗、炸雞及炸魚薯條，邊玩兒童玩樂區呢！

（圖片來源：KKday）



【快閃優惠 - 買一送一】3.5小時自助晚餐｜即開生蠔、海鮮冷盤刺身、鐵板燒及爐端燒、 連任飲啤酒及無酒精飲品

用餐時間：18:00 - 21:30

優惠：

．星期一至四：成人HK$936/2位，平均HK$468/位；

．星期五至日、公眾假期及前夕：成人HK$1,020/2位，平均HK$510/位 （原價 成人HK$922/位）

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（圖片來源：KKday）

【快閃優惠 - 買一送一】自助午餐｜海鮮冷盤刺身、日式爐端燒

用餐時間：12:00 - 14:30

優惠：

．成人HK$528/2 位，平均HK$264/位（原價 成人HK$484/位）

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（圖片來源：KKday）



【快閃優惠 - 買一送一】自助早午餐｜即開生蠔、海鮮冷盤刺身、鐵板燒主菜、連任飲氣泡酒

用餐時間：星期六、日及公眾假期 11:30 - 15:00

優惠：成人HK$732/2 位，平均HK$366/位（原價 成人HK$671/位）

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（圖片來源：KKday）



【早鳥優惠 - 低至67折】母親節自助晚餐：海鮮冷盤刺身、鐵板燒及爐端燒 、連任飲啤酒及無酒精飲品｜5月9、 10日

優惠：

．首輪17:30 – 20:00 成人 HK$655、小童(5-11歲）HK$374

．次輪20:30 – 23:00 成人 HK$616、小童(5-11歲）HK$374

（原價 成人HK$858/位、小童HK$559/位）

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（圖片來源：IG@alvahotelbyroyal）



優惠詳情：

優惠期（預訂期）：2026年4月9日12:00至4月15日23:59

用餐日期：2026年4月10日至5月24日

地址：香港沙田源康街1號 帝逸酒店

*以上優惠價已包括原價加一服務費

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