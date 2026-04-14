7-11優惠｜7-Eleven一日限定折扣日一方法買滿$100全單8折 維他奶買一送一/Häagen-Dazs雪糕批$12.8

7-11優惠｜今年為7-Eleven 45周年，除了早前重塑香港首間7-Eleven 經典「紅屋仔」及推出45%增量版自家產品外，明天（15日）推出加碼45周年限定yuu折日，只要是yuu會員，於4月15日早上7時至4月16日早上6時59分，到7-Eleven購物滿$100或到港鐵站7-11購物滿$50，即享8折優惠！即睇推介產品的折扣價，明天就去入貨喇！

7-11優惠｜7-Eleven一日限定折扣日 全單8折優惠

今年是香港7‑Eleven 45 周年，慶祝活動多多，不止有打卡經典「紅屋仔」、更推出45%增量版自家產品。明天（15日）便特別為各位yuu會員推出限定一日優惠，只要於4月15日早上7時至4月16日早上6時59分，到7仔shopping滿$100，或於各個港鐵站7仔購物滿$50，都可以有全單8折！

7-11優惠｜7-Eleven一日限定折扣日 全單8折優惠（圖片來源：7-11）

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Häagen-Dazs雪糕批（各款）折實價 $128/10件，平均 $12.8 /件（不包括日本版，原價$160/10件）（圖片來源：7-11）

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