兒童職業體驗｜小小動物醫生體驗日做小獸醫 幫動物檢查健康/診症/參觀獸醫醫院
更新時間：10:16 2026-04-11 HKT
發佈時間：10:16 2026-04-11 HKT
發佈時間：10:16 2026-04-11 HKT
兒童職業體驗｜寵物是我們的家人，照顧牠們是一生一世的承諾。動物與人類一樣也有機會生病，故此家有寵物的孩子，相信對於獸醫這種職業不會陌生。想了解獸醫的工作，可以「Pet Centrals小小動物醫生體驗日」，由動物醫生團隊教孩子如何做個好的「小獸醫」。
兒童職業體驗｜Pet Centrals小小動物醫生體驗日做小獸醫
獸醫的工作其實不只治療患病的動物，想一睹真正動物診所的運作和獸醫的工作，小朋友可參加由獸醫診所Pet Centrals舉辦的Pets Central Junior Vet Academy小小動物醫生體驗日，由專業動物醫生團隊及教育局註冊老師帶領，讓小朋友穿上制服，齊齊進入獸醫院體驗獸醫工作。
現場將有真人示範基本動物體檢，近距離認識動物醫生日常工作如檢查健康、診症等，並參觀獸醫醫院及認識醫療設備，也有機會參與角色扮演環節，讓小朋友透過互動學會尊重生命及培養同理心、責任感。
點擊圖片瀏覽兒童職業體驗詳情：
Pet Centrals小小動物醫生體驗日
日期： 最新開班情況請以表格內之日程為準
地址： 北角渣華道66號地下Pets Central Veterinary Academy
授課語言：英文
報名方法：＞＞按此＜＜
3 - 5歲組別（6月班）
日期：6月7、21日
時間：10:00 - 11:30
費用：$600（1位家長及1位小朋友）
*需由家長陪同
6 - 10歲組別（6月班）
日期：6月7、14、21、28日
時間：12:30 - 14:00 （6月14、28日另設10:00 - 11:30）
費用：$400 / 位
*毋須家長陪同
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