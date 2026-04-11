兒童職業體驗｜小小動物醫生體驗日做小獸醫 幫動物檢查健康/診症/參觀獸醫醫院

兒童職業體驗｜寵物是我們的家人，照顧牠們是一生一世的承諾。動物與人類一樣也有機會生病，故此家有寵物的孩子，相信對於獸醫這種職業不會陌生。想了解獸醫的工作，可以「Pet Centrals小小動物醫生體驗日」，由動物醫生團隊教孩子如何做個好的「小獸醫」。

兒童職業體驗｜Pet Centrals小小動物醫生體驗日做小獸醫

獸醫的工作其實不只治療患病的動物，想一睹真正動物診所的運作和獸醫的工作，小朋友可參加由獸醫診所Pet Centrals舉辦的Pets Central Junior Vet Academy小小動物醫生體驗日，由專業動物醫生團隊及教育局註冊老師帶領，讓小朋友穿上制服，齊齊進入獸醫院體驗獸醫工作。

Junior Vet Academy小小動物醫生體驗日讓小朋友穿上制服，齊齊進入獸醫院體驗獸醫工作。（圖片來源：受訪者提供）

現場將有真人示範基本動物體檢，近距離認識動物醫生日常工作如檢查健康、診症等，並參觀獸醫醫院及認識醫療設備，也有機會參與角色扮演環節，讓小朋友透過互動學會尊重生命及培養同理心、責任感。

參觀Pets Central動物醫院，近距離認識動物醫生日常工作如檢查健康、診症等。（圖片來源：受訪者提供）

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Pet Centrals小小動物醫生體驗日

日期： 最新開班情況請以表格內之日程為準

地址： 北角渣華道66號地下Pets Central Veterinary Academy

授課語言：英文

報名方法：＞＞按此＜＜

3 - 5歲組別（6月班）

日期：6月7、21日

時間：10:00 - 11:30

費用：$600（1位家長及1位小朋友）

*需由家長陪同

6 - 10歲組別（6月班）

日期：6月7、14、21、28日

時間：12:30 - 14:00 （6月14、28日另設10:00 - 11:30）

費用：$400 / 位

*毋須家長陪同

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