愉景灣室內遊樂場Cinderella Adventure低至$230一大一小全日任玩空中障礙/極速滑梯｜親子好去處

親子好去處｜天氣又濕又熱，時而下雨，放假就好躲在室內遊樂場放電就最安全舒服。如果假日走入悠閒的愉景灣，除了有沙灘、美食，還可到愉景灣北商場跟小朋友暢玩Cinderella Adventure童話世界樂園，這個佔地超過14,000平方呎的樂園於去年重開，小朋友又可暢玩高空歷奇設施，近日室內遊樂場更有優惠，一大一小玩足全日低至$230，即刻入手優惠門票，到時去抵住放電。

親子好去處｜愉景灣室內遊樂場Cinderella Adventure低至$230

Cinderella Adventure童話世界樂園繼承歷奇playhouse最受歡迎的高空歷奇設施，保留了大部分原有的攀爬、忍者障礙及皇牌高空歷奇設施，小朋友又可以體驗刺激好玩、兼訓練膽量的獨家玩樂體驗。樂園最矚目的標誌性設施「極速彩虹滑梯」，小朋友從高處一衝而下，享受極速快感，絕對是全場尖叫聲最多的設施；位於半空的鋼線障礙場「空中漫步」就可訓練小朋友膽量。穿上專用安全帶，在懸空的鋼索和獨木橋上行走，可考驗孩子的平衡力，更能讓孩子學習克服對高度的恐懼，完成挑戰後滿足感爆棚！

刺激的長滑梯幾乎有兩層樓高。（圖片來源：《親子王》）

同場還有有多重障礙管道的「巨型火山波波池區」，小朋友可以在這裡盡情攀爬、鑽洞、滑行，最啱放電！也有新增的「歡樂夾公仔機區」，大朋友都可盡情夾公仔，隨時帶走戰利品。

飛索滑道和全港僅有的空中 歷奇可讓小朋友挑戰膽量。（圖片來源：《親子王》）

由即日起至8月31日，$288即可兩人入場，包無限暢玩波波池、攀爬遊戲區、DIY手作坊等精彩活動，還包兩個遊戲代幣與限量手作材料，讓小朋友開心放電之餘，也有靜態活動可以休息一下。

童話世界樂園保留舊店的大 部分設施，包括跳彈床。（圖片來源：《親子王》）

點擊圖片瀏覽親子好去處推介：

Cinderella Adventure童話世界樂園全日暢玩入場門票（1大1小）

優惠：HK$230（原價HK$288）

適用日期：即日起至至5月31日

相關文章｜帝逸酒店自助餐買一送一 歎生蠔/龍蝦/日本直送油甘魚/杜拜朱古力 免費玩兒童玩樂區｜親子優惠