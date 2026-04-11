Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

愉景灣室內遊樂場Cinderella Adventure低至$230一大一小全日任玩空中障礙/極速滑梯｜親子好去處

親子
更新時間：10:52 2026-04-11 HKT
發佈時間：10:52 2026-04-11 HKT

 

 

親子好去處｜天氣又濕又熱，時而下雨，放假就好躲在室內遊樂場放電就最安全舒服。如果假日走入悠閒的愉景灣，除了有沙灘、美食，還可到愉景灣北商場跟小朋友暢玩Cinderella Adventure童話世界樂園，這個佔地超過14,000平方呎的樂園於去年重開，小朋友又可暢玩高空歷奇設施，近日室內遊樂場更有優惠，一大一小玩足全日低至$230，即刻入手優惠門票，到時去抵住放電。

親子好去處｜愉景灣室內遊樂場Cinderella Adventure低至$230

Cinderella Adventure童話世界樂園繼承歷奇playhouse最受歡迎的高空歷奇設施，保留了大部分原有的攀爬、忍者障礙及皇牌高空歷奇設施，小朋友又可以體驗刺激好玩、兼訓練膽量的獨家玩樂體驗。樂園最矚目的標誌性設施「極速彩虹滑梯」，小朋友從高處一衝而下，享受極速快感，絕對是全場尖叫聲最多的設施；位於半空的鋼線障礙場「空中漫步」就可訓練小朋友膽量。穿上專用安全帶，在懸空的鋼索和獨木橋上行走，可考驗孩子的平衡力，更能讓孩子學習克服對高度的恐懼，完成挑戰後滿足感爆棚！

刺激的長滑梯幾乎有兩層樓高。（圖片來源：《親子王》）
刺激的長滑梯幾乎有兩層樓高。（圖片來源：《親子王》）

同場還有有多重障礙管道的「巨型火山波波池區」，小朋友可以在這裡盡情攀爬、鑽洞、滑行，最啱放電！也有新增的「歡樂夾公仔機區」，大朋友都可盡情夾公仔，隨時帶走戰利品。

飛索滑道和全港僅有的空中 歷奇可讓小朋友挑戰膽量。（圖片來源：《親子王》）
飛索滑道和全港僅有的空中 歷奇可讓小朋友挑戰膽量。（圖片來源：《親子王》）

由即日起至8月31日，$288即可兩人入場，包無限暢玩波波池、攀爬遊戲區、DIY手作坊等精彩活動，還包兩個遊戲代幣與限量手作材料，讓小朋友開心放電之餘，也有靜態活動可以休息一下。

童話世界樂園保留舊店的大 部分設施，包括跳彈床。（圖片來源：《親子王》）
童話世界樂園保留舊店的大 部分設施，包括跳彈床。（圖片來源：《親子王》）

點擊圖片瀏覽親子好去處推介：

Cinderella Adventure童話世界樂園全日暢玩入場門票（1大1小）
優惠：HK$230（原價HK$288）
適用日期：即日起至至5月31日

購買連結：＞＞按此＜＜

相關文章｜帝逸酒店自助餐買一送一 歎生蠔/龍蝦/日本直送油甘魚/杜拜朱古力 免費玩兒童玩樂區｜親子優惠

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者生活津貼資產避雷方法 賺醫療費減免外 更享牙科電器隱藏福利
長者生活津貼資產避雷方法 賺醫療費減免外 更享牙科電器隱藏福利
投資理財
4小時前
李家鼎家事令楊思琦言論再受關注？曾爆李家關係惡劣：係咁樣打豪仔 網民為思琦妹平反
李家鼎家事令楊思琦言論再受關注？曾爆李家關係惡劣：係咁樣打豪仔 網民為思琦妹平反
影視圈
17小時前
新皇崗口岸擬設7條專營巴士線 來往葵芳、啟德、屯門等地 「一地兩檢」安排下舊皇巴將停運
新皇崗口岸擬設7條專營巴士線 來往葵芳、啟德、屯門等地 「一地兩檢」安排下舊皇巴將停運
生活百科
21小時前
東張西望丨直擊港婦街頭戰內地出軌夫大打出手 老公不滿妻拒行房：你唔睬我，我緊係去搵啦
東張西望丨直擊港婦街頭戰內地出軌夫大打出手 老公不滿妻拒行房：你唔睬我，我緊係去搵啦
影視圈
13小時前
只收現金=落後? 粥店事頭婆「神回覆」一句話竟獲食客力撐：呢個回應有啲勁 網民引2點力陳現金優勢
只收現金=落後? 粥店事頭婆「神回覆」一句話竟獲食客力撐：呢個回應有啲勁 網民引2點力陳現金優勢
生活百科
2026-04-09 15:32 HKT
高中阿Sir搞副業賣濕廁紙 年賺近3000萬 與學生分享創業心得 成最強商業教材
高中阿Sir搞副業賣濕廁紙 年賺近3000萬 與學生分享創業心得 成最強商業教材
商業創科
4小時前
星島申訴王 | 咖啡名人被質疑「搭雞棚」掠水 店舖突結業 4股東80萬血本無歸
05:31
星島申訴王 | 咖啡名人被質疑「搭雞棚」掠水 店舖突結業 4股東80萬血本無歸
申訴熱話
2小時前
黎志偉攝
青馬大橋車禍1死3傷 貨車猛撼爆胎寶馬 司機涉危駕被捕  
突發
2小時前
全紅嬋網暴案，創建微信群男子遭行拘。
全紅嬋網暴案｜廣州警方：創建微信群男子遭行拘
即時中國
14小時前
12年租樓族擲逾千萬圓上車夢 由美容學徒變女創業家 「渴望回家有真正放鬆空間」
12年租樓族擲逾千萬圓上車夢 由美容學徒變女創業家 「渴望回家有真正放鬆空間」
樓市動向
2026-04-10 06:00 HKT