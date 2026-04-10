聖保羅男女暑期學校2026 4大全新主題體驗「人機共學」跨域學習模式+AI應用暑假活動 ︳暑假活動2026

暑假活動2026｜已過復活節，期末考試未到，家長們就要為孩子的暑假活動而籌謀，除了參加海外遊學團，本地一些暑假活動亦甚受家長歡迎，就如每年都早早滿額的聖保羅男女暑期學校，今年就特別為10至14歲的小朋友推出全新的課程系列，主打嶄新的三合一「人機共學」跨域學習模式，結合業界體驗、學術啟發、人工智能（AI）強化學習，暑假活動將於7月20至25日期間舉行，即睇為期6天暑假夏令營活動內容，快快根據報名連結去報名喇！

暑假活動2026｜聖保羅男女暑期學校 三合一「人機共學」跨域學習模式

聖保羅男女暑期學校今年推出全新課程系列，為10至14歲學生提供難得的6日的寄宿和日間夏令營學習體驗，結合業界體驗、學術啟發、人工智能（AI）強化學習的三合一「人機共學」跨域學習模式，提供機會予學生們作跨校交流，從中拓闊視野、激發潛能。

解構塗鴉藝術、拍賣與社會科學的「城市畫布」。（圖片來源：聖保羅男女暑期學校）

全新課程分為兩大類別，包括「業界領袖體驗課程」與「技能導向課程」，全面配合學生多元興趣與發展需要。學生可善用暑假黃金檔期接觸前沿知識與新興科技，更有機會得到業界的專家與AI輔助學習專家的指導，有助深入理解並實踐所學，為未來發展打下堅實基礎。

探索明日的醫療科技發展的「科學博士」。（圖片來源：聖保羅男女暑期學校）

三合一「人機共學」模式的「業界領袖體驗課程」，結合行業體驗與學術啟發，配合最新的AI強化學習工具，並將課程分為4個主題，包括解構塗鴉藝術、拍賣與社會科學的「城市畫布」、培育具備商業觸覺的酒店及金融領袖「酒店企業家」、帶小朋友到罪案現場了解鑑證科學與法律思維的「滅罪鑑證DNA 與推理」、探索明日的醫療科技發展的「科學博士」，讓學生在處理模擬真實世界任務的同時，探索常規學校課程以外的專業學科知識，為未來的升學選科提供極具價值的參考與啟發。

帶小朋友到罪案現場了解鑑證科學與法律思維的「滅罪鑑證DNA 與推理」。（圖片來源：聖保羅男女暑期學校）

而「技能導向課程」則有助孩子裝備未來的AI應用價值觀與實戰技能，課程分為兩大主軸：「人工智能學術應用技能」將使用AI 應有的價值觀與傳統學科深度融合，教導學生在英文、STEM及創意藝術等，教他們策略性地運用Gemini、Desmos及Suno等工具輔助學習，藉此培養批判性思維與辨識 AI 偏見等能力；而「人工智能認知未來領航者」則側重於創意媒體的實踐，將會學習擴散模型及多模態生成技術，還有高階的文字、圖像及影片創作技巧，透過「人機共學」的創新模式，最後要以製作一部專業的 AI 驅動音樂影片作為最終成果。

「人工智能學術應用技能」（圖片來源：聖保羅男女暑期學校）

點擊圖片瀏覽聖保羅男女暑期學校詳情：

聖保羅暑期學校課程資料

報名日期︰即日起至2026年5月15日 （早鳥報名日期）

課程日期︰2026年7月20日至25日

寄宿日期︰2026年7月19日至25日

對象︰10至14歲學生 （適合即將升讀小五至中二的學生）

學費：$8,500 - $18,500 （早鳥報名可獲九折優惠）

報名費用︰須全數繳付學費以確認學位

課程詳情︰＞＞按此＜＜

報名連結：＞＞按此＜＜



業界領袖體驗課程（5天全日+ 展覽會）

學費：$18,500（早鳥優惠 $16,650）

技能導向課程（5天半日+ 展覽會）

學費：$8,500（早鳥優惠 $7,650）

寄宿活動（ 6晚5日）

學費：$6,000（早鳥優惠 $5,400 ）

*僅限全日制課程參加者

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