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DSE 2026｜學霸港姐馮盈盈獨門「心像聯想法」提升記憶力 小紅書分享4大溫習心得：這段時間溫書更易入腦

親子
更新時間：10:43 2026-04-10 HKT
發佈時間：10:43 2026-04-10 HKT

DSE 2026｜中學文憑試DSE已進入筆試開考階段，不少DSE考生為溫習而廢寢忘食。但想要好成績並非努力就夠，最重要是「努力而見效」。早前學霸港姐馮盈盈於社交平台分享了兩招提升記憶力，作為高材生的盈盈原來亦曾於小紅書分享過讀書時期的4個溫書心得，還有一個特別記憶法，助大家溫書更易入腦。

DSE 2026｜學霸港姐馮盈盈Band 1學校出身 香港大學一級榮譽取碩士學位

早前曾於社交平台分享回到母校的馮盈盈，原來出身於深水埗Band 1名校寶血會上智英文書院，並為首屆DSE考生，於中學文憑試中，英文、通識及電腦科皆摘下5*成績。之後以28分成績入讀香港大學香港大學食物及營養學系，於2024年再挑戰自己，以一級榮譽優等成績完成香港大學食品產業管理市場營銷碩士學位課程。

（圖片來源：ig@馮盈盈）
（圖片來源：ig@馮盈盈）
（圖片來源：ig@馮盈盈）
（圖片來源：ig@馮盈盈）

早前學霸港姐馮盈盈於社交平台分享了身為大型活動司儀必用的兩招提升記憶力方法，而近年活躍於小紅書的她，原來亦多次於平台上分享溫習法、記憶法等讀書心得，即睇幾招助DSE考生最後衝刺搏盡成績。

（圖片來源：小紅書@馮盈盈）
（圖片來源：小紅書@馮盈盈）

馮盈盈溫習法1：營造學習氛圍

馮盈盈會於讀書時會放一些物件來激勵自己，如在備忘貼上寫上想入讀的大學名稱、期望自己考取的成績等，提高溫書的動力。

（圖片來源：小紅書@馮盈盈） ​
（圖片來源：小紅書@馮盈盈） ​
（圖片來源：小紅書@馮盈盈） ​
（圖片來源：小紅書@馮盈盈） ​

馮盈盈溫習法2：早上溫習最有效

馮盈盈表示自己從不熬夜通宵讀書，會於晚上12點前入睡，並於翌日早上6時起床溫習。她指早上為溫書黃金時段，環境寧靜，專注力會更高。

（圖片來源：小紅書@馮盈盈） ​
（圖片來源：小紅書@馮盈盈） ​

馮盈盈溫習法3：聽音樂

馮盈盈表示人類的大腦有兩個注意力系統：認知及非認知注意力系統，原來當我們聽音樂時，非認知注意力系統的敏感度會減低，從而令自己更集中，減少分心。她又建議可選含有許多3500赫茲以上高周波的莫札特曲子，能刺激脊椎直到大腦的神經系統，提升生理機能，同步加強集中力和記憶力。

（圖片來源：小紅書@馮盈盈） ​
（圖片來源：小紅書@馮盈盈） ​

馮盈盈溫習法4：飲綠茶

綠茶萃取物經研究證實能令大腦的認知功能變好，可加強認知能力和記憶力，幫助醒腦提神。

（圖片來源：小紅書@馮盈盈） ​
（圖片來源：小紅書@馮盈盈） ​

馮盈盈記憶法推介：心像聯想法

曾為TVB擔任主持的馮盈盈，亦曾分享一些提升學習效率的技巧和營養建議，她更分享曾作實戰的有用記憶法 — 心像聯想法。這種方法主要是透過配置和排列技巧，在預先設定好的場所和位置，將需要記住的事物進行分配，既可用於學習，也適用於公開演講、推銷和主持等場合。

（圖片來源：小紅書@馮盈盈）
（圖片來源：小紅書@馮盈盈）

先將需要記住的學習重點，與家中不同的房間進行連結，這樣可以更容易記住每個部分的內容。例如「大門」連結課文的主旨、「客廳」連結第一個重點、「睡房」連結第二個重點等如此類推，過這種方式，因為所配置的場所本身已有一定歸類，所以想記住的事物也會跟著具有意義，於是就會變得更容易記住。

點擊圖片瀏覽馮盈盈記憶法： 

 


延伸閱讀：DSE 2026丨「學霸港姐」馮盈盈 傳授兩大方法助溫書入腦

資料來源：小紅書@馮盈盈

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