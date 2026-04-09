DSE 2026丨「學霸港姐」馮盈盈 傳授兩大方法助溫書入腦

中學文憑試（DSE）的核心科中國語文科在今日（4月9日）開考，不少考生於試後，都有在社交平台分享感受。事實上，近期亦有不少藝人為考生們打氣，其中「學霸港姐」、2016年港姐冠軍馮盈盈，昨日也在社交平台發布短片，以「過來人」身份分享兩個方法幫助記憶，包括「轉換場景溫習」及「善用睡前黃金15分鐘」，並輔以科學理論支持，助應屆考生溫書更「入腦」。片段發布後迅速引起熱議，至今已累積逾20萬人次瀏覽、超過3000次轉發。

DSE曾獲佳績

「學霸港姐」馮盈盈畢業於深水埗的名校寶血會上智英文書院，身為首屆DSE考生，當年於英文、通識及電腦科皆摘下5*佳績，最佳五科總分高達28分。她隨後升讀香港大學食物及營養學系，2024年更以一級榮譽優等成績，考獲港大食品產業管理市場營銷碩士學位，學術成績有目共睹。

秘訣一： 轉換場景激活大腦

在馮盈盈發布的短片中，她以自問自答形式引導觀眾，提出「不斷轉換地方溫習」，比長時間留在同一地點更有效。她解釋，大腦的「海馬迴」區域負責記憶，當中存在一種「位置細胞」，專門記錄周邊環境資訊。「當我們在不同地方溫習時，大腦會將場景資訊與學習內容連結。」她指出，場景資訊會成為提取記憶的「鑰匙」，有助日後回想內容。馮盈盈分享自己的實踐經驗，每日嘗試在至少三個不同地點溫習，例如早上在書房、下午轉戰咖啡廳、傍晚則回到辦公室。她強調，移動過程不但能激活大腦，更能轉換心情以恢復專注力，達到一舉兩得之效。

秘訣二：善用睡前15分鐘

除了轉換環境，馮盈盈亦推介「睡前15分鐘」為記憶黃金時間。她指人類睡眠時，大腦並非停止運作，而是忙於整理日間接收的資訊，並將其轉化為長期記憶。她提醒考生，若在睡前溫習後立即入睡，大腦有充足空間儲存資訊；相反，若溫書後繼續看手機、玩遊戲機或看電視，大腦因需處理大量雜亂的新資訊，會造成「記憶干擾」，令原本需要記憶的內容變得模糊。

馮盈盈更引述相關研究表示，睡前溫書後直接入睡者，翌日的記憶表現顯著優於睡前觀看電影的人。她建議考生若有特別艱澀、必須死記硬背的內容，可在臨睡前翻看5至10分鐘，「第二天起床，你會發現前一晚看過的內容，依然清晰地留在腦海中。」

全力以赴，搏盡無悔

此外，馮盈盈接受《星島教育》短訊查詢時，不忘鼓勵考生，「作為一個考DSE的過來人，我明白你們現在的感受。DSE是人生中的一次重要挑戰，但它絕不是終點。因為人生就像打機，每闖過一關，就會有更多未知的冒險和驚喜等著你。每次挑戰都能讓你變得更強，更成熟。只要一步步走下去，未來的路會越來越精彩，充滿機會和可能。」她還寄語，「願各位準備考DSE的同學放下包袱，全力以赴，搏盡無悔，迎接屬於自己的精彩人生。」

延伸閱讀：

DSE 2026｜中文科開考 馮梁結中學試場考生：宏福苑大火影響備戰

DSE 2026｜首科筆試視藝科開考 家長：AI令女兒不打算投身視藝行業