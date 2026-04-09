Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

DSE 2026丨「學霸港姐」馮盈盈 傳授兩大方法助溫書入腦

教育熱話
更新時間：16:48 2026-04-09 HKT
發佈時間：16:48 2026-04-09 HKT

中學文憑試（DSE）的核心科中國語文科在今日（4月9日）開考，不少考生於試後，都有在社交平台分享感受。事實上，近期亦有不少藝人為考生們打氣，其中「學霸港姐」、2016年港姐冠軍馮盈盈，昨日也在社交平台發布短片，以「過來人」身份分享兩個方法幫助記憶，包括「轉換場景溫習」及「善用睡前黃金15分鐘」，並輔以科學理論支持，助應屆考生溫書更「入腦」。片段發布後迅速引起熱議，至今已累積逾20萬人次瀏覽、超過3000次轉發。

DSE曾獲佳績

「學霸港姐」馮盈盈畢業於深水埗的名校寶血會上智英文書院，身為首屆DSE考生，當年於英文、通識及電腦科皆摘下5*佳績，最佳五科總分高達28分。她隨後升讀香港大學食物及營養學系，2024年更以一級榮譽優等成績，考獲港大食品產業管理市場營銷碩士學位，學術成績有目共睹。

秘訣一： 轉換場景激活大腦

在馮盈盈發布的短片中，她以自問自答形式引導觀眾，提出「不斷轉換地方溫習」，比長時間留在同一地點更有效。她解釋，大腦的「海馬迴」區域負責記憶，當中存在一種「位置細胞」，專門記錄周邊環境資訊。「當我們在不同地方溫習時，大腦會將場景資訊與學習內容連結。」她指出，場景資訊會成為提取記憶的「鑰匙」，有助日後回想內容。馮盈盈分享自己的實踐經驗，每日嘗試在至少三個不同地點溫習，例如早上在書房、下午轉戰咖啡廳、傍晚則回到辦公室。她強調，移動過程不但能激活大腦，更能轉換心情以恢復專注力，達到一舉兩得之效。

秘訣二：善用睡前15分鐘

除了轉換環境，馮盈盈亦推介「睡前15分鐘」為記憶黃金時間。她指人類睡眠時，大腦並非停止運作，而是忙於整理日間接收的資訊，並將其轉化為長期記憶。她提醒考生，若在睡前溫習後立即入睡，大腦有充足空間儲存資訊；相反，若溫書後繼續看手機、玩遊戲機或看電視，大腦因需處理大量雜亂的新資訊，會造成「記憶干擾」，令原本需要記憶的內容變得模糊。

馮盈盈更引述相關研究表示，睡前溫書後直接入睡者，翌日的記憶表現顯著優於睡前觀看電影的人。她建議考生若有特別艱澀、必須死記硬背的內容，可在臨睡前翻看5至10分鐘，「第二天起床，你會發現前一晚看過的內容，依然清晰地留在腦海中。」

全力以赴，搏盡無悔

此外，馮盈盈接受《星島教育》短訊查詢時，不忘鼓勵考生，「作為一個考DSE的過來人，我明白你們現在的感受。DSE是人生中的一次重要挑戰，但它絕不是終點。因為人生就像打機，每闖過一關，就會有更多未知的冒險和驚喜等著你。每次挑戰都能讓你變得更強，更成熟。只要一步步走下去，未來的路會越來越精彩，充滿機會和可能。」她還寄語，「願各位準備考DSE的同學放下包袱，全力以赴，搏盡無悔，迎接屬於自己的精彩人生。」

延伸閱讀：

DSE 2026｜中文科開考 馮梁結中學試場考生：宏福苑大火影響備戰

DSE 2026｜首科筆試視藝科開考 家長：AI令女兒不打算投身視藝行業

 

↓即睇DSE2026專頁↓

↓即睇DSE2026專頁↓

最Hit
曾志偉討債逾20年獲判勝訴 邱瓈寬繼承恩師遺產需賠償 寬姐為「天后推手」養大陳寶蓮兒子
曾志偉討債逾20年獲判勝訴 邱瓈寬繼承恩師遺產需賠償 寬姐為「天后推手」養大陳寶蓮兒子
影視圈
20小時前
騙術已進化！兩男尖沙咀$13船飛佈「千元假鈔計」 港女險中伏心痛喊「這句話」引爆全網共鳴｜Juicy叮
騙術已進化！兩男尖沙咀$13船飛佈「千元假鈔計」 港女險中伏心痛喊「這句話」引爆全網共鳴｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
全紅嬋報警︱疑似網暴痛罵「全野雞」微信群組曝光 奪金拍檔陳芋汐捲入「風暴」
01:02
全紅嬋報警︱疑似網暴痛罵「全野雞」微信群組曝光 奪金拍檔陳芋汐捲入「風暴」
即時中國
9小時前
公眾投選理大年度十大科研與創新故事 印證大學卓越創科成果 驅動香港醫療創新及AI+發展
創科資訊
10小時前
李家鼎未見施明最後一面留遺憾悲傷過度暴瘦 離婚後仍照顧前妻 與女友拍拖多年曾傳再婚
李家鼎未見施明最後一面留遺憾悲傷過度暴瘦 離婚後仍照顧前妻 與女友拍拖多年曾傳再婚
影視圈
8小時前
復活清明長假｜落馬洲兩女趁回港人多 行李藏未完稅煙 仍難逃法網囚2及3個月 
復活清明長假｜落馬洲兩女趁回港人多 行李藏未完稅煙 仍難逃法網囚2及3個月
突發
20小時前
公屋舊牆裂縫成「提款機」？業內人爆公屋裝修3大「抽水位」 報價單見此句或已中伏｜Juicy叮
公屋舊牆裂縫成「提款機」？業內人爆公屋裝修3大「抽水位」 報價單見此句或已中伏｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
泰國女星Christine Gulasatree Michalsky召救護車遭性侵 CCTV畫面曝光 被捕男非正式救護員
泰國女星Christine Gulasatree Michalsky召救護車遭性侵 CCTV畫面曝光 被捕男非正式救護員
影視圈
5小時前
百年糖水舖換址重開 圓父母心願 因應健康趨勢減糖 「傳承是堅持更是福氣」
百年糖水舖換址重開 圓父母心願 因應健康趨勢減糖 「傳承是堅持更是福氣」
商業創科
11小時前
英國修例引爆新盤大延誤 逾百港人受災 凍結資金約億元 律師籲快索償免發展商清盤
英國修例引爆新盤大延誤 逾百港人受災 凍結資金約億元 律師籲快索償免發展商清盤
海外置業
11小時前