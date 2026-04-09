正向教育｜AI時代下學歷貶值與教育出路 如何培養孩子「AI素養」？︳林秋霞專欄

學歷的價值，在AI的洪流下正急劇改變中。在傳統觀念裏，一紙文憑代表了個人努力的成果與職場的入場券。它既是能力的象徵，也是階級流動的通道。然而，當人工智慧能以幾秒完成翻譯、寫作、程式編輯甚至設計時，許多人開始質疑：學歷還有多大意義？事實上，學歷並沒有「失去意義」，而是它的功能正在改變。它逐漸變得不再是社會地位的憑證，而是人類持續學習能力的一種體現。在這個往後由知識和技術驅動的時代，真正被淘汰的不是學歷本身，而是空有學歷的人。

AI正改寫教育與職場邏輯

多宗實例說明了學歷正加速貶值。例如，Tesla與SpaceX的行政總裁、世界首富伊隆．馬斯克（Elon

Musk）在招募人才時明言「不看學歷」，年僅14歲的凱蘭．奎茲（Kairan Quazi）因此成為SpaceX軟體工程師。又例如，矽谷新創公司、數據分析巨頭Palantir推出名為「Meritocracy Fellowship」的精英獎學金計劃，目標是提供高中畢業生或未就讀大學者，一條替代傳統學位、通往全職工作的管道，即直接從高中選才，認為「入學制度建立在錯誤的評選標準上，精英制度與卓越精神，早已不再是教育機構所追求的目標」。在日常生活中，也能看到這股變革的跡象，有高中生自學開發智能體，還能在校園內收費提供服務。這些例子都在說明，AI正在改寫教育與職場的邏輯。

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傳統教育的潛在危機，可能讓孩子逐漸被AI淘汰。華人社會習慣了一套以分數為中心的教育結構。孩子從小努力記憶、背誦、考試，最終被「排名」與「成績」評價。這種設計，本質上是工業時代的產物，它的目的是訓練出高服從、標準化、易於管理的勞動者。AI最擅長的正是「標準化」，當教育仍在比拼記憶與效率時，人類與AI的競爭天秤已經嚴重傾倒。AI不會疲倦、不會焦慮，也不需要被激勵。若孩子仍被訓練成一個靠背誦維生的學習者，那麼他們終將被機器取代。有鑑於此，教育的焦點，必須從「讓孩子會做題」轉向「讓孩子會提問」。

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教育的本質是……

我們的社會對孩子常懷一種矛盾的期待：既希望他們有創造力，卻又希望他們少犯錯。與眾不同的學生被標籤為有問題、質疑老師會被認為不尊敬師長，甚至「不同」常會被視為偏離正軌。於是，孩子們逐漸學會壓抑自我，迎合標準答案，這正是學習中最無聲的挑戰。AI的語言模型幾乎能完美地重現了「正確答案」的文化，但人類真正的價值，恰恰在於能提出新的問題。教育的轉型，應從「讓孩子服從」變為「讓孩子思考」，即鼓勵他們挑戰、辯論、嘗試錯誤，才能讓他們在變動的世界中，擁有面對未知的勇氣。

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華人社會的教育長期依賴排名制度。孩子從小被要求要「勝過別人」 —— 比成績、比學校、比收入。這無疑使學習變成殘酷的零和遊戲：我的成功是建立在你的失敗上。長大後，人們開始以效率與結果評價一切，卻早已忘了學習本該帶給人的快樂。這種文化最終讓許多年輕人陷入焦慮、自卑與自我懷疑中，他們被制度教育成最擅長否定自己的一代。努力並不是沒有價值，而是失去了方向。AI時代仍然需要努力，只是那種努力應該更有智慧、更自主，而不再只是服從命令式的重複，而是對自身熱情的探索。

真正的學習從來不應該是一場比賽。一個人能長久投入於某件事情，通常非出於外界的壓力，而是內心的熱愛。當學習與興趣重疊時，大腦會進入一種全情投入的狀態，那是一種專注與快樂共存的感覺。這樣的學習，往往能孕育出創造力與深層理解。AI能複製知識，卻模仿不了熱愛。未來的教育，真正稀缺的不是資訊，而是興趣的火苗。孩子若能在探索中培養好奇與熱情，即使不靠分數，也能找到屬於自己的方向。教育應該幫助他們弄清「我想學甚麼」、「我為甚麼學」，而不是只為迎合考試的邏輯。

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教育的本質，除了是知識傳遞，更是能力的培育。知識隨時會過時，但思考與學習的方式卻能陪伴一生。AI的到來，讓這個差異變得更加明顯。當學生把學習理解為「獲取正確答案」，他們注定會被機器超越；只有把學習理解為「發現問題」、「解決問題」、「理解他人」、「反思自己」的過程，這份人性化的思考能力，才是AI永遠無法取代的教育核心。教育真正面臨的挑戰，不是內容要不要更新，而是方法與出發點是甚麼 —— 啟發孩子成為一個能夠自主學習，並理解世界的人。

「AI素養」刻不容緩

要讓AI成為教育的助力，而不是負擔，關鍵在於培養新一代的「AI素養」。所謂AI素養，不只是懂得使用幾個工具，而是懂得提問、能判斷資訊真偽、理解技術背後的倫理與偏見。這是一種結合理性、想像力與責任感的能力。若孩子能在學校中學會如何與AI對話、如何發現系統的局限、如何從資料中提煉意義，那麼AI就不再是威脅，而是一種拓展人類智慧邊界的夥伴，這也是未來教育應該投資的真正方向。

AI讓知識不再稀缺，但「被理解」與「被引導」仍是人類最重要的需求之一。一個好老師，或是一位懂得鼓勵的家長，依舊能給予孩子超越技術的支持，那是一種來自關係的力量，支援孩子在困難與探索中建立自我。教育不該只是資訊傳輸，而是引導一個人學會思考、學會愛、學會成長。在這個急劇變化的時代，我們該教孩子的，不是如何與AI競爭，而是如何保持人類寶貴的特質：好奇心、同理心、創造力、反思力、適應力。

（圖片來源：PhotoAC）

AI正在重新定義知識的邊界，但教育的核心仍然是人。分數與排名的重要性每況愈下，理解力與創造力才是未來的通行證。當家長與教師重新學會尊重孩子的好奇心、欣賞探索過程而不僅是結果時，我們才真正邁入新一代的教育方向。教育從不是讓孩子成為「對的樣子」，而是讓他成為「他的樣子」。這份真實與熱愛，正是任何AI無法模仿的。

教育的嶄新起點

AI會否取代家長與老師，破壞教育本質？AI讓我們看見了教育的嶄新可能，它能讓每個人以自己的節奏學習，為老師減輕重複性的工作，並帶來前所未有的啟發方式。真正的問題不在於「AI是否應進入教育」，而是「我們是否懂得如何與它共學」。師長若能與孩子一起使用AI、一同思考和探索，AI就成了陪伴學習的優秀導師 —— 它不會責備、疲勞，能以耐心回應每一個問題。另一邊廂，教育者的角色，則不再是「給予答案的人」，而是「幫助學生找到問題」的人了。

（AI生成圖片）

與智能共學，而非依附。AI讓我們能外判部分思考，但真正的進步，並不是讓它替人類構思所有，而是讓它成為幫助我們整理和思考的力量。我們決定方向，AI提供效率；讓AI節省時間，但別節省我們的判斷。以懷疑、驗證、創造的態度使用AI，那麼科技放大的將會是智慧，而非惰性。共勉。

生命教育機構Why Not Education創辦人及「失敗教育」發起人林秋霞

林秋霞

生命教育機構Why Not Education創辦人及「失敗教育」發起人。香港中文大學新聞與傳播學院及教育學院畢業後，踏上教育路途，自此愛上孩子，相信教育。後來發現世界很大很美麗，教育其實可以很好玩，於是外出闖蕩，與不同學校及單位積極開拓各種教育的可能性。

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