初小認字全攻略 讀默寫3部曲 小遊戲打好基礎 分散學習存字庫｜《親子王》新一期精選內容

新一代父母教育程度比上一代高，但「識字」的家長紛紛感歎，教孩子功課何止考起，簡直懷疑自己有沒有讀過書！特別是孩子升上小學後，才發現孩子認字能力弱，帶來學業骨牌效應。想破局，就要從認字開始，打好文字基礎，重質不重量，做一個「認字唔認人嘅認字特警」，因為認好字，才可以衝開藩籬看到更遠的世界！

升小準備 生活日常中認字

教育局的《幼稚園教育課程指引》明確禁止K1執筆，K2及K3亦不應進行機械式、枯燥的重覆抄寫或過於艱深的練習，然而為了升小準備，K3學寫字是必須，可是家長往往聚焦「寫」而忘記做好「認字」這識讀識寫之關鍵。全完堂幼稚園鄧雪堯校長表示，現時幼稚園的認字策略主要是圍繞生活化的主題去認字。「在生活化情境中，根據主題進行認字，孩子才有興趣，如K2階段由簡單的單字開始認識字形和解釋，然後到配詞套上形象化字的用法，如汽車、車門、火車等，再串連成短句，最後演變成文章。」

（後）全完堂幼稚園鄧雪堯校長 （圖片來源：《親子王》）

中文具結構性，是一種特別的語言系統，所以學中文的程序是不能調轉，絕不能先學句子再學單字，跟拼音語系完全不同。「中文字是『腦形象』的字，記入腦後就會記得，所以最重要的認字策略是孩子要認出所學那個字的特色，例如利用部首、字形結構，或最有用的生活化聯想。」鄧校長笑言以前自己教中文，常跟學生說「鼻」字可聯想兩行鼻涕，哄堂大笑之餘幼兒馬上會記得，因為也是他們的生活經驗。

（圖片來源：《親子王》）

小學生認字 先讀後默再寫

認字為何關心理學家事？佛聯會轄下的佛教林炳炎紀念學校，早年已推行「校本教育心理服務」計劃，校本教育心理學家彭樂謙（下稱彭Sir）除了為學校提供全校性支援外，照顧學習多樣性也是其重點工作，如何在校本政策下讓學生學習效益更佳，彭Sir大為關心。 「經常接觸家長，他們不約而同問『有無方法溫默書？』，了解後發現他們多用上機械式抄寫，未能有效地讓孩子認識字詞，因而影響成績。」

（圖片來源：《親子王》）

機械式抄寫既沒有帶來好表現，更令親子關係大為緊張，彭Sir於是招募一批家長義工成為「識字教練」，陪伴有需要同學溫中文字。「教人子女往往更有耐性，當時期望這班『教練』先幫助學生，然後實踐在自家孩子身上。」結果？「學技巧點都會有跌跌碰碰，過程中義工和學生都要磨合，彼此都付出大量耐性，家長也表示終於掌握到認中文字的技巧。」說到技巧，彭Sir分享了針對默書的認

字三步曲：讀、默、寫 —— 先讀、後默、再寫。

佛教林炳炎紀念學校校本教育心理學家彭樂謙（圖片來源：受訪者提供）

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聖公會仁立小學3尖子 「學習不止求分數， 更是探索自我的旅程。」

每位孩子都是獨一無二的。來自聖公會仁立小學的三位菁英 —— 巴登央宗、司徒凱澄與卓星潼，正是最佳寫照：央宗在籃球場與書法之間動靜皆宜；凱澄鍾情數學邏輯，亦沉醉合唱團的情感演繹；年紀最小的星潼，涉獵跆拳道、鋼琴、日語與國際象棋，更考獲全級第二的佳績。他們的長處各異，卻有着共同的信念：學習不止於追求分數，更是探索世界、認識自我的旅程。即睇今期《親子王》「尖子學堂」的詳細訪問。

（圖片來源：《親子王》）

深海魚才有Omega-3？營養師拆解食魚迷思

想小朋友記性好、反應快，不少家長第一時間會想到多吃三文魚、吞拿魚等富含Omega-3的深海魚。Omega-3對嬰幼兒的腦神經發育固然重要，但林林種種的魚類，有淡水魚和鹹水魚，也有新鮮魚和罐頭魚，甚至還有養殖和野生的，究竟不同來源的魚類，於Omega-3含量上有何分別？家長又應該選擇買哪款魚來為子女補補腦呢？即睇今期《親子王》的「健康養生」專欄，由營養師為大家拆解。

（圖片來源：Shutterstock）

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