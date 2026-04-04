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$39.5玩AI混合實境室內遊樂場 荔枝角Ganarova六大遊戲區 復活節有優惠送防滑襪︳親子好去處

親子
更新時間：11:13 2026-04-04 HKT
發佈時間：11:13 2026-04-04 HKT

親子好去處｜AI主導大、小朋友的生活，AI不止用於學習，玩樂也可用AI。 荔枝角Ganarova星際特工AI訓練營是全港首間AI主題室內兒童遊樂場，將Ganarova人工智能、虛擬實境和擴增實境等技術融入遊戲和教育中，透過6大遊戲區域提升孩子們的學習體驗。復活節期間更有特別優惠，只需$39.5再送防滑襪，即可玩足90分鐘，即睇室內遊樂場快搶連結。

親子好去處︳荔枝角GanarovaAI混合實境室內遊樂場

全港首個AI混合實境室內兒童遊樂場以太空宇宙為主題，到了Ganarova後，小朋友便戴上手環化身為星際小特工前往室內遊樂場各大挑戰區域，於挑戰中，Ganawawa代言人「Funny Fox」在人工智能裝備庫內為小朋友解難之餘，更會提升孩子的常識，令小朋友玩得更輕鬆投入。

親子好去處︳荔枝角GanarovaAI混合實境室內遊樂場（圖片來源：KKday）
親子好去處︳荔枝角GanarovaAI混合實境室內遊樂場（圖片來源：KKday）

各位「星際小特工」必玩室內遊樂場6大遊戲區域，先到「4D虛擬星際激戰區」透過虛擬實境技術認識太陽系的行星，再與隊友合力拍打投影怪獸，解救太陽系！再到「宇宙能量訓練營」星際小特工所配戴的手帶感應器，進入訓練營進行尋寶遊戲，感應器能偵測他們身處的位置及活躍程度，藉挑選提升身體靈敏度！

親子好去處︳荔枝角GanarovaAI混合實境室內遊樂場（圖片來源：KKday）
親子好去處︳荔枝角GanarovaAI混合實境室內遊樂場（圖片來源：KKday）

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 各位「星際小特工」必玩6大挑戰區域，先到「4D虛擬星際激戰區」透過虛擬實境技術認識太陽系的行星，再與隊友合力拍打投影怪獸，解救太陽系！再到「宇宙能量訓練營」星際小特工所配戴的手帶感應器，進入訓練營進行尋寶遊戲，感應器能偵測他們身處的位置及活躍程度，藉挑選提升身體靈敏度！

 

「4D虛擬星際激戰區」透過虛擬實境技術讓小特工認識太陽系的行星，再與隊友合力拍打投影怪獸，解救太陽系。（圖片來源：《親子王》）
「4D虛擬星際激戰區」透過虛擬實境技術讓小特工認識太陽系的行星，再與隊友合力拍打投影怪獸，解救太陽系。（圖片來源：《親子王》）

 

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於「人工智能裝備庫」會根據小朋友年齡及能力，讓他們回答關於世界的常識問題，提升智力值。「星際小特工」可在「太空無重力世界」透過跳彈床體驗太空的失重環境，還可於彷如置身於星際環境的「AI星際競技場」中，保持平衡進行攀爬架競技，越過一個又一個的障礙物。「數碼奇幻星球」是最受星際小特工歡迎的區域，他們可在設置大型波波池及刺激有趣的投影滑梯，親子一起享受愉悅時光。

星際小特工佩戴手帶感應器進入訓練營進行尋寶遊戲，感應器能偵 測他們身處的位置及活躍程度。（圖片來源：《親子王》）
星際小特工佩戴手帶感應器進入訓練營進行尋寶遊戲，感應器能偵 測他們身處的位置及活躍程度。（圖片來源：《親子王》）

參加者將在各區域互動兼與其他小特工比拼對決，在趣味挑戰中提升體能、智慧及合作能力，邊學邊玩，更為父母與子女締造愉快的親子時光。場館亦會根據不同節日及潮流不定時更新主題和遊戲任務，務求為小朋友帶來新鮮感。

場外還有多款機動遊戲和夾公仔機等，部分可多人同時對決，好玩度滿fun。（圖片來源：《親子王》）
場外還有多款機動遊戲和夾公仔機等，部分可多人同時對決，好玩度滿fun。（圖片來源：《親子王》）

【 獨家復活節優惠｜買一送一】 Ganarova 一大一小90分鐘門票 + 30個遊戲幣｜額外送Ganawawa 會員卡及小童防滑襪 
優惠：
．平日星期二至五 HK$158/2組，平均HK$79/組，人均HK$39.5/位 （原價HK$158/組） 
．星期六至日及公眾假期 HK$188/2組，平均HK$94/組，人均HK$47/位（原價HK$188/組） 
-每組門票已包1位2至12歲小朋友及1位18歲或以上的陪同成人。
-入場時間為一小時三十分鐘，入場時段: 11:00-18:00 -遊戲幣30個，價值：HK$60（平均HK$2/個）
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【專享｜二人同行低至4折】 Ganarova 一大一小90分鐘門票（共2張） + 30個遊戲幣（共2份） ｜額外送Ganawawa會員卡（共2張） 
優惠：
．平日星期二至五 HK$274/組，平均HK$137/組，人均HK$68.5/位（原價HK$456/組） 
．星期六至日及公眾假期 HK$310/組，平均HK$155/組，人均HK$77.5/位（原價HK$516/組） 
-此方案一組門票已包2位2至12歲小朋友及2位18歲或以上的陪同成人 
-入場時間為一小時三十分鐘，入場時段：11:00-18:00 
-入場小童送防滑襪一對，成人進入場地必須穿著襪子 
-遊戲幣30個價值：HK$60（平均HK$2/個） 
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「數碼奇幻星球」設置大型波波池及刺激有趣的投影滑梯，小朋友最喜歡看波波飄浮半空中。（圖片來源：《親子王》）
「數碼奇幻星球」設置大型波波池及刺激有趣的投影滑梯，小朋友最喜歡看波波飄浮半空中。（圖片來源：《親子王》）

【專享｜單人優惠低至43折】Ganarova 一大一小90分鐘門票 + 30個遊戲幣｜額外送Ganawawa 會員卡 (1 張) 
優惠：
．平日星期二至五 HK$142/組，平均HK$71/位（原價HK$228/組） 
．星期六至日及公眾假期 HK$169/組，平均HK$84.5/位（原價HK$258/組） 
-此方案一組門票已包1位2至12歲小朋友及1位18歲或以上的陪同成人 
-入場時送Ganawawa會員卡 (共1張) 及 30個 遊戲幣（共1份) 
-入場時間為一小時三十分鐘，入場時段: 11:00-18:00 
-入場小童送防滑襪一對，成人進入場地必須穿著襪子 
-遊戲幣 30個價值：HK$60（平均HK$2/個） 
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優惠詳情： 
優惠期：2026年4月1日 10:00至4月7日 23:59 
體驗日期：2026年4月2日至4月30日 
地址：九龍深盛路8號碧海藍天Aeon荔枝角店一樓

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