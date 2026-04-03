Kpop獵魔女團期間限定店 Netflix人氣動畫電影限定商品首登場/免費體驗造型服務做HUNTR/X｜親子好去處

Netflix人氣動畫電影《Kpop 獵魔女團》（Kpop Demon Hunters）自上映以來全球迅速爆紅，更屢獲各大電影及音樂獎項，除了獲得格萊美最佳影視歌曲獎，更奪得第98屆奧斯卡金像獎勇奪最佳動畫長片，主題曲〈Golden〉亦獲得最佳原創歌曲，風頭一時無倆。家有HUNTR/X粉絲的爸媽，這個復活節就要帶他們去ELEMENTS圓方「追星」，與Netflix聯手打造的HUNTR/Ｘ演唱會舞台期間限定店，邊打卡邊玩樂，更可入手首度登場的周邊商品！即睇親子好去處活動詳情與必入手限定商品。

親子好去處｜Kpop獵魔女團期間限定店 免費體驗造型服務做HUNTR/X

今個復活節，ELEMENTS圓方與Netflix聯手以HUNTR/Ｘ演唱會舞台為主題，打造《Kpop獵魔女團》期間限定店，更呼應動畫中的獵魔元素，讓粉絲如置身於獵魔女團世界！旁邊特設HUNTR/X和Saja Boys角色人形立牌，各位小粉絲可以把握機會跟和偶像近距離拍照打卡！現場更設巨型LED螢幕，配以輪流播放動畫中的經典歌曲，每位「Hunters」都可踏上舞台，體驗成為萬人景仰的巨星！

小粉絲可以變身成為獵魔偶像，體驗成為鎂光燈焦點的感覺。（圖片來源：ELEMENTS圓方）

是次期間限定店獨家發售多款全新型格商品，包括HUNTR/X及Saja Boys毛絨公仔掛飾、角色亞克力立牌及小卡盲盒等，小粉絲見到定必心心眼，要即刻入手收藏。想成為惡魔獵人團隊一份子？只要於指定日子，在限定店憑即日單一消費滿額，即可免費體驗由駐場專業造型團隊為你度身訂造最適合的面部彩繪及髮型！

期間限定店以HUNTR_X演唱會舞台為靈感，呼應動畫中的獵魔元素。（圖片來源：ELEMENTS圓方）

想體驗HUNTR/X的霓虹暗黑風妝容，還是神秘惡魔Saja Boys的邪惡妝容，都可一一實現，變身成為心目中的獵魔偶像！同時於期間限定店內拍照打卡，再上載至社交平台，根據指示，就可以獲得限量版HUNTER演唱會團隊工作證，紀念你曾經參與過這一場偶像演唱會呢！

於指定日子，在限定店憑即日單一消費滿額，即可免費體驗由駐場專業造型團隊為你度身訂造最適合的面部彩繪及髮型！（圖片來源：ELEMENTS圓方）

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《Kpop 獵魔女團》ELEMENTS 圓方期間限定店

日期：4月2 - 19日

時間：11:00 - 20:00

地點：尖沙咀ELEMENTS圓方金區L1樓

免費體驗造型服務

日期：4月3 - 4、11 - 12日

時間：14:00 - 18:00

*即日有效之《Kpop獵魔女團》期間限定店單一消費單據只可供1位參加者免費體驗造型服務1次。參加者須滿3歲或以上。數量有限，先到先得，額滿即止。每人最多可獲HUNTER演唱會工作證1張。數量有限，先到先得，送完即止。

*完成獵人造型後，於期間限定店內拍照打卡，上載至社交平台，hashtag #ELEMENTSHK #kpopdemonhunters，並追蹤 ELEMENTSHK 圓方官方 INSTAGRAM（@elementshk），即可獲得限量版 HUNTER 演唱會團隊工作證1張。

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