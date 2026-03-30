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Jimmy's Kitchen復活節Happy Brunch 5歲以下免費/小童玩樂角玩面部彩繪扭氣球｜親子餐廳

親子
更新時間：12:30 2026-03-30 HKT
發佈時間：12:30 2026-03-30 HKT

親子餐廳｜今年的復活節假期不止小朋友開心，爸媽也獲得難得的四天連假，可以跟孩子四處走走玩樂，還可以選一間精緻的餐廳，與他們邊玩邊吃豐富大餐，享受親子時光。在Threads上看到不少人大推Jimmy's Kitchen的周日Brunch，還有平日的超值任食snack的Happy Hour，想不到除了大人「受惠」，這個復活節連小朋友都一樣有份歎。即睇Jimmy's Kitchen復活節Brunch餐單、推介菜式與親子餐廳詳情。

親子餐廳｜Jimmy's Kitchen復活節大小同樂吃大餐

於1928年在中環開業的Jimmy's Kitchen，為香港極具歷史的老字號西餐廳，世界各地名人均為座上客，如李小龍、甘迺迪。餐廳曾於2020年暫別食客，於2024年回歸，店面規模比過去更大。

Jimmy's燒牛肋排（圖片來源：Jimmy's Kitchen）
Jimmy's燒牛肋排（圖片來源：Jimmy's Kitchen）

今年復活節，Jimmy's Kitchen特別推出Easter Sharing Brunch，早午餐將匯聚餐廳的經典招牌菜，如Jimmy's招牌乾咖喱、Jimmy's經典俄式和牛牛肉、基輔炸雞等，還有Jimmy's燒牛肋排亦是一絕，連配菜也香口味美，配以豐富自助甜品，如招牌焦糖醬朱古力蛋糕配雲呢雪糕，裹有香滑的Cream Brulee，最能滿足媽媽的甜品胃。

5 - 11歲小童小朋友只需$318，5歲以下小朋友更免費。（圖片來源：《親子王》）
5 - 11歲小童小朋友只需$318，5歲以下小朋友更免費。（圖片來源：《親子王》）

爸媽亦可加配無限暢飲香檳或氣泡酒，慢慢吃吃足4小時，兩口子乘機chill一chill，此時小朋友也可於小童玩樂角盡情投入面部彩繪與扭氣球的繽紛樂趣，大小同樂，齊齊輕鬆一下。

特設小童玩樂角，可大玩面部彩繪與扭氣球。（圖片來源：Jimmy's Kitchen）
特設小童玩樂角，可大玩面部彩繪與扭氣球。（圖片來源：Jimmy's Kitchen）

點擊圖片瀏覽親子餐廳詳情：

Jimmy's Kitchen Easter Sharing Brunch
日期：4月4 - 5日 
時間：11:00 - 15:00
地址：中環畢打街12號
價格： $648 / 成人、$318 / 5 - 11歲小童，5歲以下免費；$288起 / 無限暢飲香檳或氣泡酒
訂座： https://shorturl.at/POZT

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