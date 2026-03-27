AI強化學習攻略 在家助小學生多元應用｜《親子王》新一期精選內容

時代不斷進步，無論認識與否、擅長與否，每個人都要迎接AI的洗禮。短短時日，小學已將AI廣泛應用到各個學科與層面，不止批改功課、輔助外語學習，學生更利用所學籌辦音樂會、製作德育漫畫，學校也開辦AI家長工作坊，幫助他們製作各種教材和練習，將AI化身「神隊友」，減輕家長肩負子女課業壓力與溫習重責的擔子。識得用AI，真係好好用。

中華基督教會基法小學 發揮更多輔助功能

學界進入了AI時代，中華基督教會基法小學（下稱基法）早在2023學年，已經引入不同的AI工具於教學，郭文釗校長說：「AI從輔助教學到培養學生的高階思維，早已遠超想像。」

中華基督教會基法小學郭文釗校長 （圖片來源：《親子王》）

為了培育學生靈活運用AI，基法今年1月在跨學科學習日，高年級進行了「科學中的食物」活動，事源是老師發現一眾小學生迷上辣條這種零健康零食。「老師們不停勸導都未能改變學生食辣條的習慣，那不如一起做專題研習，探索辣條真面目。」學校特地買下顯微鏡將其連線到iPad，當同學親眼看到顯微鏡下放大了多倍的食物「真身」，才知道「美食」竟是「噁心的東西」，這種親身體驗帶來的震撼，不但勝過老師經常勸勉，同學也了解到健康飲食的重要性。這種跨學科專題研習，學生不但有成功感，學習也更有趣味性，最重要是同時教會孩子明白掌握一件「超級工具」是用來協助解決問題。

（圖片來源：《親子王》）

樂善堂梁銶琚學校（分校） 科技與德育之並存

AI發展一日千里，學生與未來接軌之際，創意與科技、價值觀與品德教育該如何並存？樂善堂梁銶琚學校（分校）是教育局數字卓越中心的成員之一，《成長寶庫AI四格漫畫創意集》是學校2025年12月構思的點子，當時邀請全校學生於聖誕節假期以四格漫畫形式創作小故事，並以學校「成長寶庫獎勵計劃」中四位卡通人物做主角（早於2023年由AI生成的角色），然後利用AI生成四格漫畫並集結成書。六年級的李樂怡和四年級的覃雋諺，二人的作品都入選了是次漫畫中，由構思文字到生成漫畫，都讓他們更懂得應用AI。

（左起）P.6李樂怡、P.4覃雋諺（圖片來源：《親子王》）

負責統籌漫畫製作的吳銘詩主任，笑言整件事的創作動機是機緣巧合。「當時有老師想做一些提示標語如『樂器用完要收拾』，由於想有趣一點，便嘗試利用AI，發現效果像海報一樣漂亮可愛，學生亦覺得比一句命令式指示來得深刻。」於是老師們開始構思，AI這個方便的工具，能否結合學生的創意並實踐出來呢？「從沒預計他們要寫複雜的故事，反而期待不同能力的小朋友，可以透過AI成為小作家。」吳主任不諱言這是最令老師們雀躍的想法。「有小朋友表示從沒有想過能成為小作家，也有初小同學認為自己識字太少，一定做不來，事實我們收到200多份投稿，情況踴躍，為了不浪費學生的心意，已着手籌備第二本漫畫集；在這件事中，AI變得很有意思。」

樂善堂梁銶琚學校（分校）吳銘詩主任 （圖片來源：《親子王》）

想了解更多多元應用AI的方法，就要留意今次《親子王》「教育專題」的詳細報道。

穿梭海灘與山徑 長洲小學生不一樣的日常

在香港，孩子的課餘時間通常怎麼度過？補習班、興趣班、功課、電子屏幕……這似乎是許多市區孩子的日常寫照。然而，正如長洲聖心學校黃良凱校長所形容，學生生活在長洲，行山或到沙灘玩耍「同我哋落商場一樣」。當我們乘船駛離中環，抵達這個僅需半小時船程的小島，你會發現另一種童年生活。即睇今期《親子王》「童話生活」，看看他們不一樣的日常。

（圖片來源：《親子王》）

復活節親子好去處 6大推介（下）

除了復活蛋，復活節最標誌性的「代表」非兔子莫屬。可愛的兔子是不少小朋友喜愛的動物，也是香港家庭常見的寵物。今年復活節，不妨透過工作坊加深對兔兔的認識，並跟今期《親子王》把握假期走遍香港來個不一樣的體驗，寓學於玩！

（圖片來源：《親子王》）

想了解更多「封面故事」、本期的其他升學教養內容及假日有何親子好玩推介，即掃描《親子王》網頁（https://www.stheadline.com/parenting/親子）參閱更多。

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