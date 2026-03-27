消防處活動｜免費消防防災應急推廣日 消防搜救犬/機械狗/推廣機械人/攤位遊戲 附活動日期地點
更新時間：12:18 2026-03-27 HKT
發佈時間：12:18 2026-03-27 HKT
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親子好去處2026｜除了4月份為慶祝「全民國家安全教育日2026」而舉辦的「消防及救護學院開放日」，知更多消防及救護的救援工作，以及學習更多應急知識，亦可以參加3月29日（星期日）於東涌東海濱長廊舉行的「離島社區防災應急推廣日2026」，到時將有多個活動免費參加，毋須事先登記，活動豐富，如有救援示範、消防搜救犬、機械狗示範、無人機展示、「防煙頭套」體驗、攤位遊戲等，即睇消防處活動日期、活動詳情。
消防處活動︳免費消防活動 離島社區防災應急推廣日2026
於3月29日（星期日）舉行「離島社區防災應急推廣日2026」，活動地點為東涌東海濱長廊，當日場地將會有多個免費活動，如防災應急教育攤位遊戲、消防及救護車輛與工具展示，也會有心肺復甦法體驗、「防煙頭套」體驗，而消防處專隊亦會「出動」，連同消防搜救犬、機械狗、推廣機械人一齊示範！
同場還有無人機展示、防災體驗車，當然亦會有爸媽們與小朋友都喜歡的兒童消防及救護制服穿著體驗，可以跟消防員叔叔打卡以作留念，活動完結後，記住攞份紀念品帶回家呀！
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離島社區防災應急推廣日2026
日期：3月29日（星期日）
時間：14:00 至 18:00
地點：東涌東海濱長廊
詳情：>>按此<<
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