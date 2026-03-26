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全民國家安全教育日2026 4大紀律部隊/輔助部隊開放日 附門票登記/活動詳情｜親子好去處

親子
更新時間：11:32 2026-03-26 HKT
發佈時間：11:32 2026-03-26 HKT

親子好去處｜為響應4月15日「全民國家安全教育日」，保安局轄下8支紀律部隊和輔助部隊將於3月底至4月中旬於不同的周末在各部隊的訓練學院、博物館、總部、分部或其他相關地點等舉行開放日，讓大、小朋友有機會走入「總部」，加深認識各部隊的工作與認識，也可更了解他們於維護國家安全方面的工作與成果。除了早前已開放及完成登記的有興趣的飛行服務隊，還有4個紀律部隊/輔助部隊需要登記索取免費門票入場參觀，爸媽要把握機會呀！

紀律部隊/輔助部隊開放日1：香港懲教博物館及社區教育體驗館

懲教署將會於4月11號（星期六）在位於赤柱的香港懲教博物館及社區教育體驗館舉辦活動日，讓大家可透過攤位遊戲及打卡活動，了解懲教署於維護國家安全方面的工作與成果。除了可參觀於2022年開設的懲教署社區教育體驗館，通過多個互動遊戲及投影項目，化身「更生隊長」挑戰多個遊戲關卡，親身體驗懲教工作，署方預備了不少期間限定的特色「蘇粉」（紀念品）可以讓大家帶回家！

（圖片來源：懲教署）
（圖片來源：懲教署）

點擊圖片瀏覽懲教署工作與懲教署社區教育體驗館詳情：

香港懲教博物館及社區教育體驗館
日期：2026年4月11日（星期六）
時間：10:00 - 16:00
地址：赤柱東頭灣道45號
登記索取門票：＞＞按此＜＜
*即日起至3月30日開放登記，以電腦抽籤形式分發，中籤者可獲4張門票，4月2日發放確認電郵
 

交通安排：金鐘海富中心 來往 香港懲教博物館免費穿梭巴士
去程：09:15 - 14:45
回程：11:00 -16:00

紀律部隊/輔助部隊開放日2：香港海關

香港海關將於4月18日（星期六）於香港海關學院舉辦開放日。開放日當天將會設置不同的活動，包括國家安全教育展覽、表演和攤位遊戲，以互動方式介紹國家安全的訊息及重要性。海關龍獅團和海關搜查犬會亦於當日參與演出，還有槍械及裝備展覽。

（圖片來源：香港海關）
（圖片來源：香港海關）

香港海關開放日
日期：2026年4月18日（星期日）
時間：10:00 - 17:00
地點：屯門大欖涌道10號香港海關學院
登記索取門票：＞＞按此＜＜
*入場劵登記系統將於2026年3月30日（星期一）至2026年4月1日（星期三）開放予公眾登記，入場券會以電腦抽籤形式分配，申請人須以有效的香港流動電話號碼及電郵地址作登記抽籤，每個流動電話號碼及電郵地址最多可登記四張入場券。入場劵抽籤結果會於2026年4月10日（星期五）以電郵形式通知所有登記人士，參加者須攜同於電郵內附上的二維碼作入場券進場。

交通安排：屯門及荃灣 來往 香港海關學院
時間：09:45 - 17:20
上車地點：荃灣西樓角路（綠楊坊商場地面，即荃灣多層停車場大廈對面）、屯門鄉事會路（屯門時代廣場旁）

紀律部隊/輔助部隊開放日3：消防及救護學院開放日

一向備受大、小朋友的消防處開放日，亦響應今次活動，於4月12日開放位於將軍澳百勝角路的消防及救護學院。

（圖片來源：FB@消防處）
（圖片來源：FB@消防處）

當日活動豐富，除了有升國旗儀式、國家安全敎育展覽、中式步操、消防及救護車巡遊，也有聯合救援、高空拯救、急流拯救、室內煙火特性訓練、危害物質事故處理訓練、交通意外事故拯救等示範，小朋友也有機會見到火警調查犬工作示範呢！現場亦有救援工具示範及體驗、攤位遊戲，保證邊玩邊學習。

（圖片來源：FB@消防處）
（圖片來源：FB@消防處）

點擊圖片瀏覽以往消防處開放日活動：

消防及救護學院開放日
日期：2026年4月12日（星期日）
時間：10:00 - 14:00
地址：九龍將軍澳百勝角路11號消防及救護學院
登記索取門票詳情：＞＞按此＜＜
*由即日起至3月29日透過香港消防處流動應用程式申請二維碼入場券，每人最多可申請4張，電腦抽籤結果將於4月1日經香港消防處流動應用程式通知中籤者。

紀律部隊/輔助部隊開放日4：入境事務學院

為響應「全民國家安全教育日」，入境處將於4月18日（星期六）於屯門入境事務學院舉行開放日！當日將會有 展覽及攤位遊戲，也有入境處樂隊表演，大、小朋友亦可參觀教學資訊廊，還有模擬訓練設施展示與入境處資訊導覽，可以透過不同活動了解入境處人員的訓練日常。

（圖片來源：入境處）
（圖片來源：入境處）

入境事務學院開放日
日期：2026年4月18日（星期六）
時間：12:00 - 17:00
地址：屯門青山灣青山公路82號入境事務學院
登記索取門票詳情：＞＞按此＜＜
*由即日起至3月30日可透過網頁登記， 門票數量有限，如登記人數超額，將以電腦抽籤形式分配，電腦抽籤結果將於4月10日或之前以電郵通知中籤者，中籤者可獲4張門票 。

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