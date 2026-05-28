室內遊樂場100FUN樂滿紛$65全日玩香港本土情懷雪糕車/理髮店/渡海小輪︳親子好去處

親子好去處｜隨著時代演變，孩子買雪糕可以去便利店、「過海」可以選擇坐港鐵，上世紀一些「舊香港」的特色好像漸漸褪色，雪糕車越來越少，新一代也未必會坐渡海小輪「過海」。想帶孩子去「見識」這些叫人回味的本地情懷，可以去藍田啟田商場100FUN樂滿紛，這間室內遊樂場有齊雪糕車、理髮店、渡海小輪，小朋友可以邊玩邊認識香港特色景點，還可在懷舊打卡位影靚相！近日更有室內遊樂場優惠，只需$65即可暢玩，6個月或以下嬰兒可免費入場。即睇優惠詳情與快搶連結。

親子好去處｜室內遊樂場100FUN樂滿紛$65全日暢玩

位於藍田啟田商場的100FUN樂滿紛啟田商場，佔地接近10,000呎，以「喚醒本土情懷，探索香港精神」作主題，打造成極具香港特色的親子好去處。遊樂園內處處充滿香港獨有元素，小朋友可穿梭各個香港特色建築、先從海濱乘坐「摩天輪」，乘搭「小輪」渡過海港，來到尖沙咀海傍、戲曲中心、走過舊式街道「滿紛一街」上的港式冰室「泰尼冰室」、舊超市「翠絲超市」、理髮店「芳妮理髮」和工程店「東尼維修工程店」，再於獅子山下功夫寨展身手，以及參與懷舊樂園攤位等，小朋友可投入扮演遊戲，大人也忙於打卡樂在其中。

親子好去處｜室內遊樂場100FUN樂滿紛$39特長時段無限次暢玩（圖片來源：KKday）

店舖內設有多個特色項目，包括渡海小輪波波池、繩索陣，以及香港主題特色場區的角色扮演活動。周末更會舉辦節日限定工作坊，讓大家可感受香港獨有的情懷和魅力，體驗前所未有的沉浸式遊玩體驗。

波波池區變成一艘渡海小輪「無厘頭號」停泊於啟田 分店，讓小朋友可在寬敞明亮的波波池中盡情玩樂， 猶如置身於維多利亞港暢泳。（圖片來源：《親子王》）

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【獨家快閃優惠｜低至38折 HK$260/2組】100FUN樂滿紛入場套票｜1成人＋1小童

優惠：HK$260/2組，平均 HK$65/位 （原價 HK$260/組）

．每組基本入場套票包含1成人+ 1小童 (18歲以下)，額外之6個月或以下的嬰兒可免費

．使用時段：星期一/二 14:00 - 20:00；星期三/四/五 11:30 - 20:00；星期六/日/指定假期 11:00 - 15:00 / 15:30 - 20:00

*第一套套票：有效期至2026年6月30日；第二套套票：首次入場翌日起至2026年7月31日使用一次，適用於任何時段（第二套套票兌換券會於首次入場時發出）

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．每組基本入場套票包含1成人+ 1小童 (18歲以下)，額外之6個月或以下的嬰兒可免費

．使用時段：星期一/二 14:00 - 20:00；星期三/四/五 11:30 - 20:00；星期六/日/指定假期 11:00 - 15:00 / 15:30 - 20:00

*第一套套票：有效期至2026年6月30日；第二套套票：首次入場翌日起至2026年7月31日使用一次，適用於任何時段（第二套套票兌換券會於首次入場時發出）

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優惠:

．星期一至二（14:00-20:00） HK$170/組，平均HK$85/位（原價 HK$180/組）

．星期三至五（11:30-20:00） HK$190/組，平均HK$95/位（原價 HK$200/組）

．星期六日及指定假期（11:00-15:00） HK$230/組，平均HK$115/位（原價 HK$240/組）

．星期六日及指定假期（15:30-20:00） HK$250/組，平均HK$125/位（原價 HK$260/組）

包括：

．每組包含1位成人＋1位小童（18歲以下）＋遊戲代幣

．使用時段：客人可在所選擇時段內自由出入

*星期一至五（指定假期除外）：每套送20個遊戲幣；週末及指定假期：每套送10個遊戲幣

*首套基本入場套票後，額外入場人士大小同價

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優惠詳情：

優惠期（預訂期）：2026年5月28日 10:00 至 6月10日 23:59

使用日期：2026年6月1日至7月31日

營業時間：星期一至二 14:00 - 20:00；星期三至五 11:30 - 20:00；星期六日及公眾假期 11:00 - 20:00

地址：藍田啓田道50號啟田商場三樓328-329號舖

**所有入場人士必須穿著防滑襪



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