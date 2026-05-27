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室內遊樂場$25放電90分鐘 Rainbow Egg Playhouse$40全日玩3層攀爬架/角色扮演 3店合用｜親子好去處2026

親子
更新時間：08:49 2026-05-27 HKT
發佈時間：08:49 2026-05-27 HKT

天氣時晴時雨，帶小朋友放電都是躲在室內最好，既好玩安全又乾乾淨淨。有3間分店的室內遊樂場Rainbow Egg Playhouse於今日（27日）推出優惠，低至$25即可玩足90分鐘，而且黃竹坑、北角、新蒲崗都有分店，兩分店$40更可全日暢玩不限玩，放周末就可用擔心去哪兒放電，可以安心chill住陪小朋友玩。即睇室內遊樂場優惠詳情與親子好去處快搶連結。

親子好去處2026｜人均$25放電90分鐘 低至$40室內遊樂場全日不限時任玩

室內遊樂場Rainbow Egg Playhouse設有3間分店，分別位於北角、黃竹坑及新蒲崗。彩虹蛋兒童遊樂場黃竹坑分店於去年底剛開幕，這間香葉道新店佔地7600呎，環境舒適，設有超過20多款遊戲設施，包括電子遊戲賽車機、氣墊球機、模擬消防救火遊戲、旋轉摩天輪機、角色扮演場景、大型波波池、超滑木滑梯旋轉滑梯、空中透明棧道、鞦韆、爬爬梯、大型跳彈床等，最重要是設施極新，還會不斷新增呢！

親子好去處2026｜人均$25放電90分鐘 低至$40室內遊樂場全日不限時任玩（圖片來源：KKday）
親子好去處2026｜人均$25放電90分鐘 低至$40室內遊樂場全日不限時任玩（圖片來源：KKday）

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位於新蒲崗的分店佔地3,400呎，設施多多，包括有3層高的攀爬架，還有小朋友一見即心心眼的大型波波池，也有刺激的木滑梯、旋轉滑梯，亦有適合幼兒的攀爬地區、UFO灑波機、兒童車仔、廚房玩具設施、兒童服飾衣架（公主裙及職業服飾）等，同時備有螢幕投射遊戲、大型跳彈床、電子消防員射水機器、電子氣墊球機器、電子保齡球機器、電子格仔掟波機器，保證小朋友電力全數釋放！

（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）

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而位於北角的分店全層2,300呎，場地設施豐富，如有4米高3層的攀爬架、空中透明棧道、牆身吸波波裝置、氣管射波波槍、大型波波池、滑梯、3層升爬網等，也有電子遊戲及多種玩具，讓小朋友可盡情玩樂。

（圖片來源：ig@rainbowegg_playhousehk_np）
（圖片來源：ig@rainbowegg_playhousehk_np）

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【快閃優惠｜買一送一】90分鐘入場任玩門票｜4位成人＋2位小童｜黃竹坑分店
優惠：
．平日星期一至五HK$150/4大2小，人均HK$25/位（原價HK$300/組）
．星期六日及公眾假期HK$188/4大2小，人均HK$31.3/位（原價HK$360/組）
*方案包括：4位成人＋2位小童同時入場一次；半歲以下嬰兒免費
購買連結：＞＞按此＜＜

【快閃優惠｜買一送一】90分鐘入場任玩門票｜4位成人＋2位小童｜新蒲崗分店
優惠：
．平日星期一至五HK$148/4大2小，人均HK$24.6/位（原價HK$240/組）
．星期六日及公眾假期HK$178/4大2小，人均HK$29.6/位（原價HK$300/組）
*方案包括4位成人＋2位小童同時入場一次；半歲以下嬰兒免費
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【快閃優惠｜買一送一】90分鐘入場任玩門票｜4位成人＋2位小童｜北角分店
優惠：
．平日星期一至五HK$148/4大2小，人均HK$24.6/位（原價HK$240/組）
．星期六日及公眾假期HK$178/4大2小，人均HK$29.6/位（原價HK$300/組）
*方案包括4位成人＋2位小童同時入場一次；半歲以下嬰兒免費 
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【快閃優惠｜低至68折】全日任玩門票｜2位成人＋1位小童｜黃竹坑分店
優惠：
．平日星期一至五HK$150/2大1小，人均HK$50/位（原價HK$168/組）
．星期六日及公眾假期HK$170/2大1小，人均HK$56.6/位（原價HK$198/組）
*方案包括：2成人+1小童同時入場一次；半歲以下嬰兒免費 
購買連結：＞＞按此＜＜

【快閃優惠｜低至68折】全日任玩門票｜2位成人＋1位小童｜新蒲崗分店
優惠：
．平日星期一至五HK$120/2大1小，人均HK$40/位（原價HK$168/組）
．星期六日及公眾假期HK$150/2大1小，人均HK$50/位（原價HK$198/組）
*方案包括：2成人+1小童同時入場一次；半歲以下嬰兒免費
購買連結：＞＞按此＜＜


優惠詳情：
優惠期（預訂期）：2026年5月27日10:00至6月2日23:59
體驗日期：2026年5月28日至2026年6月30日
體驗時間：10:00–21:00
．黃竹坑店地址：港島黃竹坑香葉道22號,S228樓全層
．北角店地址：北角英皇道383號17樓全層
．新蒲崗店地址：新蒲崗彩虹道212號TheBurrow17樓02-06室

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