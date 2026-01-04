室內遊樂場︳全港30+室內遊樂場推介 巨型充氣城堡/本土懷舊打卡位/AI生成主題

室內遊樂場︳今個暑假時晴時雨，周末不是打風下大雨，便是酷熱得叫人難受，不想被天氣打亂親子出行計劃？就帶孩子去既安全又不受天氣影響的室內遊樂場暢玩。《親子王》便為大家搜羅全港20多間超好玩室內遊樂場，由港九新界到離島，無論是夢幻波波池、刺激攀爬設施、STEM科學玩樂區，還是角色扮演小鎮，應有盡有！這些室內遊樂場不但能讓小朋友盡情放電，部分更設有家長休息區，爸媽就可輕鬆陪伴孩子喇！快點收藏室內遊樂場攻略，落雨時就可即刻出發去玩！

室內遊樂場推介1： 香港本土情懷室內遊樂場100FUN樂滿紛

100FUN樂滿紛為主打懷舊香港場景的室內遊樂場，最啱一家人來探索本土韻味！玩樂設施結合香港場景布置，編排甚有心思，小朋友和家長入場後，先從海濱乘坐「摩天輪」，乘搭「小輪」渡過海港，來到尖沙咀海傍、戲曲中心、走過舊式街道「滿紛一街」上的港式冰室「泰尼冰室」、舊超市「翠絲超市」、理髮店「芳妮理髮」和工程店「東尼維修工程店」，再於獅子山下功夫寨展身手，以及參與懷舊樂園攤位等，小朋友可投入扮演遊戲，大人也忙於打卡樂在其中。

滿紛一街仿照舊式街道打造，有着舊街景、舊建築， 並加入原創角色為主角而設的泰尼冰室、芳妮理髮、翠 絲超市及東尼維修工程店，讓小朋友投入扮演遊戲。（圖片來源：《親子王》）

小朋友最愛的波波池區，在這裏變成一艘渡海小輪「無厘頭號」，讓小朋友可在寬敞明亮的波波池中盡情玩樂，猶如置身於維多利亞港暢泳。

波波池區變成一艘渡海小輪「無厘頭號」停泊於啟田 分店，讓小朋友可在寬敞明亮的波波池中盡情玩樂， 猶如置身於維多利亞港暢泳。（圖片來源：《親子王》）

100FUN 樂滿紛 （啟田店）

地址： 藍田啟田道50號啟田商場3樓328 - 329號舖

門票時段及收費（1大1小）：

•星期一至二 14:00 - 20:00 $180起

•星期三至四 12:00 - 20:00 $200起

•星期五 12:00 - 16:00、16:30 - 20:30 $180起

• 星期六、日及指定假期 11:00 - 15:00、15:30 - 20:00 $240起

查詢：2186 6466（電話） / 5606 3036（WhatsApp）

室內遊樂場推介2： 大角咀室內遊樂場Super Sports Park

大角咀室內遊樂場Super Sports Park有15項好玩遊戲運動，近日更引入全新互動遊戲「Pixel Runner」超動感踩格仔挑戰，每關遊戲設定不同，需要踩中相應格仔顏色取分，同時避開會移動的紅黃色格仔障礙，，非常適合一家大細或者三五知己一齊參與，挑戰反應及默契；另外亦有全港唯一超體感運動 「Iwall」，由歐洲引入的超體感運動遊戲 IWall，有超過15種遊戲，如射足球、滑雪場、忍者障礙陣、滑板場等，零遙控工具，全體感操作，絕對好玩過癮！

大角咀室內遊樂場Super Sports Park（圖片來源：KKday）

Super Sports Park 15項遊戲運動

Super Sports Park亦有多項有趣、健康及激發體能的運動設施，讓小朋友邊玩邊鍛煉，大人亦可在旁打氣，或落場齊齊玩！彈床樂園特設多個不同大小及難度的彈床，亦有分為小朋友及專業人士區域，小朋友可安心放電玩耍；喜歡刺激感的小朋友，就必玩空中滑索，也可玩車軚滑梯，坐在大車軚上由滑梯最高點高速滑行，體驗跟普通滑梯截然不同的速度及離心力。 另外，亦有不同難度運動小遊戲，讓家長們與小朋友挑戰，如勁力投球、投籃挑戰、保齡球、彈珠足球、忍者障礙陣、攀石牆，還有滾軸溜冰場，可免費借用雙排輪滾軸溜冰鞋，享受高速行走的感覺，亦能訓練小朋友的平衡力及專注力。兒童歷奇有樓高兩層的攀爬架，不同長度及高度的滑梯，好玩又刺激，適合不同年齡的小朋友盡情放電。

（圖片來源：KKday）

Super Sports Park

地址： 香港大角咀海輝道18號銀海坊 G03 & G05舖

門票：星期一至五

．早上 （10:00 – 13:00）HK$210/位

．下午 （13:30 – 17:30）HK$250/位

．晚上 （18:00 – 21:00）HK$190/位

星期六至日及公眾假期

．早上 （10:00 – 13:00）HK$260/位

．下午 （13:30 – 17:30）HK$290/位

．晚上 （18:00 – 21:00）HK$210/位

*3 歲或以下的嬰幼兒免費，可與一名18歲或以上、持有效門票的成人一同進場

室內遊樂場推介3：全港首間AI生成主題室內遊樂場Ganarova

到了全港首間AI生成主題室內遊樂場Ganarova，小朋友便戴上手環化身為星際小特工前往各大挑戰區域，於挑戰中，Ganawawa代言人「Funny Fox」在人工智能裝備庫內為小朋友解難之餘，更會提升孩子的常識，令小朋友玩得更輕鬆投入。各位「星際小特工」必玩6大挑戰區域，先到「4D虛擬星際激戰區」透過虛擬實境技術認識太陽系的行星，再與隊友合力拍打投影怪獸，解救太陽系！再到「宇宙能量訓練營」星際小特工所配戴的手帶感應器，進入訓練營進行尋寶遊戲，感應器能偵測他們身處的位置及活躍程度，藉挑選提升身體靈敏度！

「數碼奇幻星球」設置大型波波池及刺激有趣的投影滑梯，小朋友最喜歡看波波飄浮半空中。（圖片來源：《親子王》）

參加者將在各區域互動兼與其他小特工比拼對決，在趣味挑戰中提升體能、智慧及合作能力，邊學邊玩，更為父母與子女締造愉快的親子時光。場館亦會根據不同節日及潮流不定時更新主題和遊戲任務，務求為小朋友帶來新鮮感。

「4D虛擬星際激戰區」透過虛擬實境技術讓小特工認識太陽系的行星，再與隊友合力拍打投影怪獸，解救太陽系。（圖片來源：《親子王》）

於「人工智能裝備庫」會根據小朋友年齡及能力，讓他們回答關於世界的常識問題，提升智力值。「星際小特工」可在「太空無重力世界」透過跳彈床體驗太空的失重環境，還可於彷如置身於星際環境的「AI星際競技場」中，保持平衡進行攀爬架競技，越過一個又一個的障礙物。「數碼奇幻星球」是最受星際小特工歡迎的區域，他們可在設置大型波波池及刺激有趣的投影滑梯，親子一起享受愉悅時光。

星際小特工佩戴手帶感應器進入訓練營進行尋寶遊戲，感應器能偵 測他們身處的位置及活躍程度。（圖片來源：《親子王》）

場外還有多款機動遊戲和夾公仔機等，部分可多人同時對決，好玩度滿fun。（圖片來源：《親子王》）

Ganarova星際特工AI訓練營

地址：九龍深盛路8號碧海藍天AEON荔枝角店1樓

場次： 11:00、12:45、14:30、16:15及18:00

（每日5場，每場1小時15分鐘）

票價：

• 星期一至五 $158（包1位3 - 12歲小童及1位成人入場，連一對防滑襪）

• 星期六、日及公眾假期 $188（包1位3 - 12歲小童及1位成人入場，連1對防滑襪）

•額外成人入場門票 $80



室內遊樂場推介4：One Small Step簡約風親子餐廳

年紀較小的幼兒大都無法好好安坐座位長時間用餐，想跟同齡幼兒聚餐，最好便是選擇附設幼兒玩樂設施的餐廳。One Small Step親子餐廳最近由荃灣遷至灣仔，店內沿用標誌性的北歐簡約風格，每個角落都有如影樓般適合打卡。場內的設施較適合六歲或以下幼兒，設有煮飯仔、波波池和韆鞦等，而且就在用餐區域旁，方便家長看顧子女。

純淨淺色調的玩樂設施顏色柔和，餐廳亦花心思保持潔淨安全。（圖片來源：One Small Step）

餐飲亦照顧到剛學進食固體的幼兒，有特色BLW手指食物，小朋友可隨時用手拿着吃。餐廳亦可包場舉行生日會或其他聚會，可協助提供布置及準備蛋糕等，一站式服務幼兒家庭。

（圖片來源：One Small Step）

One Small Step

地址：灣仔皇后大道東183號合和商場6樓612號舖

開放時間： 星期一至四 11:00 - 19:00、星期五至日

及公眾假期 11:00 - 20:00

查詢及預約： 6931 1731（WhatsApp）/ www.onesmallstep.hk

室內遊樂場推介5：冒險樂園旗艦店彈跳迷宮

想玩遊戲、夾公仔和擲彩虹等，很自然便會想起冒險樂園，位於黃埔聚寶坊的旗艦店堪稱全港最大，近日更變身加設四層高彈跳迷宮，除了有大量機動遊戲外，還有巨型波波池、喇叭滑梯、旋轉滑梯、繩網、超多機關的攀爬組合、積木、歴奇健身迷宮等。場地極大，家長要有心理準備跟着小朋友滿場走也會一起「放電」，齊齊消耗體力。

黃埔旗艦店的四層彈跳迷宮面積偌大，鍛煉小朋友體能之餘，也考驗家長體能。（圖片授權：FB@初初媽媽ChochoMama）

冒險樂園旗艦店

地址：黃埔花園11期聚寶坊地庫

開放時間：

• 星期一至五 11:00 / 12:15 / 13:30 / 14:45 / 16:00 / 17:30 / 18:45 / 20:00 / 21:00 （110個幣或4張套票；每節1小時，包1大1小）

• 星期六、日及公眾假期

10:00 / 11:00 / 12:00 / 13:00 / 14:00 / 15:00 / 16:00 / 17:00 / 18:00 / 19:00 / 20:00 / 21:00（110個幣或4張套票；每節半小時，包1大1小）

收費： 機動遊戲套票 $160 / 8張（1 - 2張可以玩1個遊戲，陪同大人不用計票）

*入場必須穿着防滑襪，可現場購買 $15 / 對

室內遊樂場推介6：鑽石山室內遊樂場任玩超過15款設施

零至三歲小朋友只要有波波池、煮飯仔和滑梯已覺滿足，但隨着年齡漸長，小朋友四肢越見靈活，便需要更多元化、更具挑戰性的遊樂設施。

Sunday Island場內設施色彩繽紛，極吸引小朋友目光。（圖片來源：《親子王》）

位於鑽石山荷里活廣場一樓的Sunday Island地理位置相當方便，一步出港鐵站入商場即達。面積達5,000呎的玩樂設施包羅萬有，最好玩必屬刺激飛索和魔鬼滑梯，100厘米以上的小朋友即可暢玩。還有打卡一流的喇叭花滑梯、流星滑梯，以及彈床、高空攀石牆（適合110厘米以上兒童）、海盜船、拍拍樂、互動投影，旋轉千秋、桌面遊戲等等，還有利用山楂種籽的安全沙池、波波池、煮飯仔、變裝區等，動靜態遊戲應有盡有，小朋友可自由選擇和探索，場內還有Party Room歡迎家長全包或半包場。

飛索適合100厘米以上高的小朋友玩耍，不少小朋友玩完又玩。（圖片來源：《親子王》）

Sunday Island

地址：鑽石山荷里活廣場1樓123號店

開放時間： 星期一至五 11:30 - 19:30、 星期六日及公眾假期 11:00 - 20:00

收費：

• 星期一至五1大1小 $110起；星期六、日、公眾假期及學校長假期 $160起

• 套票優惠 $799 / 5張券 （每張券玩2小時，全時段可使用）；平日套票 $499 / 5張券（每張券玩1.5小時）

查詢：6124 2873

室內遊樂場推介7：港島西大型室內遊樂場Sooper Yoo

位於港島西的Sooper Yoo以體育為主題，適合4歲以上小朋友及青少年。場內共分8大主題區域，有新奇刺激的大型攀爬障礙迷宮，還有可讓小朋友化身F1小賽手高速比拼。Sooper Kix球類運動區把益智簡單的「井字過三關」結合足球，等小朋友一展射球及運球技術。

港島西大型室內遊樂場Sooper Yoo（圖片來源：Sooper Yoo）

除了動態遊戲，場內也有鍛練小朋友智力的靜態遊戲，既可體驗登上電視螢幕一嘗做電視主播滋味，也有「高速光線測試」考反應。推介富STEM教育元素的VR Cave環節，讓小朋友在虛擬實境中與虛擬動物互動，激發小朋友的創意和創造力。

（圖片來源：Sooper Yoo）

Sooper Yoo

地址：堅尼地城卑路乍街8號西寶城一樓（港鐵香港大學站C2出口）

體驗時間：10:00/ 12:15/ 14:30/ 16:45 （每節 2 小時）

室內遊樂場推介8：鑽石山室內遊樂場Sunday Island

位於鑽石山荷里活廣場的5000呎Sunday Island Playhouse，以夢幻為設計主題，場內設有7條滑梯及多個打卡熱點，讓小朋友能盡情探索和玩樂。特別推介刺激的兒童飛索、驚險的魔鬼滑梯及挑戰性的攀爬牆，還有喇叭花滑梯、流星滑梯、彈床、海盜船都值得一玩再玩！場內亦有拍拍樂、互動投影、旋轉千秋及桌面遊戲等，讓孩子們在玩樂中鍛煉身體，邊玩邊提升智力！

鑽石山室內遊樂場Sunday Island （圖片來源：KKday）

樂園裏亦包括沙池、波波池、煮飯仔及角色扮演等熱門遊戲，男、女孩子們一樣可找到喜歡的遊樂點，充滿樂趣的遊樂天地絕對可令孩子們樂而忘返！ Sunday Island於元朗亦有分店，居於元天屯爸媽可以「近近哋」去放電！

（圖片來源：KKday）

Sunday Island｜鑽石山荷里活廣場

地址：鑽石山荷里活廣場一樓123號店

營業時間：星期一至五 11:30 - 19:30；星期六、日、公眾假期及學校長假期 11:00 - 20:00

查詢電話：6124 2873

Sunday Island｜元朗Yoho Plus

地址：元朗Yoho Plus 地下C021號店

營業時間：星期一至五 11:30 - 19:30；星期六、日、公眾假期及學校長假期 11:00 - 20:00

查詢電話：6500 8221

室內遊樂場推介9：

百田遊園（馬鞍山店）碰碰船回歸

說到香港playhouse，不得不提百田遊園，分店曾開設於黃大仙、銅鑼灣、屯門，多年來為小朋友及家長帶來美好玩樂回憶，如今上環分店將於今年年尾租約期滿，負責人肥叔叔已於馬鞍山及佐敦覓得新店位置。

百田遊園正式回歸馬鞍山， 更帶來超好玩碰碰船。（圖片來源：《親子王》）

當中位於馬鞍山大水坑We Go Mall的分店早前已正式開放，為小朋友帶來室內坐船仔和電動車駕駛，還有好玩波波池、木粒沙池等，在場職員人手充足，會陪小朋友齊齊玩，兩小時絕對玩得充實滿足！

位於地下的賽車場如無人輪候， 職員會讓小朋友慢慢玩。（圖片來源：《親子王》）

百田遊園（馬鞍山店）

地址：馬鞍山WE GO MALL 307室

營業時間： 星期一至四 14:00 - 20:00，星期五及假期前夕 14:00 - 21:00， 星期六、日及公眾假期 11:00 - 21:00

收費： 大滿貫全場任玩 $240起 / 2小時， 晚上優惠時段 $140起

查詢及預約：6216 6311 （WhatsApp）

室內遊樂場推介10：屯門室內遊樂場Kingdom王國樂園

Kingdom王國樂園位於屯門，室內遊樂場佔地近9000呎，全新裝修的超大室內親子遊樂場增設好玩的超級賽車區，各位小朋友就可體驗成為小小賽車手的樂趣！

（圖片來源：KKday）

Kingdom王國樂園設有23個玩樂區域，包括多款滑梯、滑軌區、平衡滑軌區、迷宮區、波波池區、彈床區、氣球區、大型沙池、超市等，小朋友亦可大玩角色扮演遊戲，於公主服裝區、警察局、消防局、監獄等玩樂，亦有刺激的滑行車道、火箭、氹氹轉、鞦韆、香蕉船、電動車區等，也有靜態遊戲如桌上遊戲、Switch遊戲地帶、夾公仔專區等，讓小朋友可透過各式各樣豐富遊戲盡情放電。

（圖片來源：KKday）

Kingdom 王國樂園

地址：新界屯門良運街3號建生商埸2樓 (惠康隔離)

營業時間：星期一至日 11:00-20:30

室內遊樂場推介11：新蒲崗室內遊樂場Rainbow Egg Playhouse

新蒲崗室內遊樂場Rainbow Egg Playhouse設有3間分店，位於新蒲崗的分店佔地3,400呎，設施多多，包括有3層高的攀爬架，還有小朋友一見即心心眼的大型波波池，也有刺激的木滑梯、旋轉滑梯，亦有適合幼兒的攀爬地區、UFO灑波機、兒童車仔、廚房玩具設施、兒童服飾衣架（公主裙及職業服飾）等，同時備有螢幕投射遊戲、大型跳彈床、電子消防員射水機器、電子氣墊球機器、電子保齡球機器、電子格仔掟波機器，保證小朋友電力全數釋放！

新蒲崗室內遊樂場Rainbow Egg Playhouse（圖片來源：KKday）

而位於北角的分店全層2,300呎，場地設施豐富，如有4米高3層的攀爬架、空中透明棧道、牆身吸波波裝置、氣管射波波槍、大型波波池、滑梯、3層升爬網等，也有電子遊戲及多種玩具，讓小朋友可盡情玩樂。

（圖片來源：ig@rainbowegg_playhousehk_np）

Rainbow Egg彩虹蛋Playhouse繼鑽石山店及北角店後，去年10月尾於黃竹坑開設全新分店，面積更是三店之冠。

室內遊樂場的大堂採用天然光，環境超寬敞，埸內擺放了巨型不倒翁和大量兒童車仔，小朋友可盡情滿場走。黃竹坑分店的巨型波波池亦相當好玩，除了可瘋狂放波波入去裝置，還有觸感遊戲和彈床等；至於靜態區的「角色扮演區」布置亦井井有條，除了可以玩煮飯仔、做收銀員，還可扮演醫護人員、消防員、警察、工程師等，布置甚見心思，道具也很充足。另一大賣點為全場機動遊戲如籃球機、小型摩天輪、夾公仔機等都任玩，小朋友一定玩到不願離開。

（圖片來源：《親子王》）

室內遊樂場推介12：荃灣室內遊樂場Childlike

位於荃灣的室內遊樂場Childlike兒童樂園佔地逾8,000呎，擁有多元化遊樂設施，不但有波波池、沙池等設備，其巨型攀爬隧道和滑梯更可連接不同區域，玩「hide and seek」就更過癮！扮靚專區試穿可愛的公主裙，絕對能滿足喜愛扮靚的女孩子，男孩子更可到警察局和消防局玩角色扮演，一系列超可愛超吸睛玩樂設備，小朋友必玩到不願走！推介坊間少見的鴨仔船玩小船漂流，室內遊樂場更會提供救生衣給小朋友，玩得安全，爸媽就更安心！

荃灣室內遊樂場Childlike（圖片來源：Childlike Play Park）

場內還有全港獨有 MR 互動體驗專區，混合實境（MR）體驗，把現實世界與虛擬世界合併在一起，刺激度大勝傳統VR遊戲！亦有跳彈牀體感運動、滑軌、沙池及其他投幣遊戲等設施，適合不同年齡的大、小朋友，齊齊於室內邊歎冷氣邊放電！現在更有買一送一門票優惠，即刻去購票買定農曆年假大玩得玩！

（圖片來源：Childlike Play Park）

荃灣Childlike兒童樂園

地址：荃灣愉景新城1029號鋪

營業時間：星期一至日 11:00 -20:30

室內遊樂場推介13：九龍灣Kids Kids Playhouse兒童樂園

位於九龍灣Mega Box的Kids Kids Playhouse兒童樂園擁有超過 20 款遊戲區，包括全港獨有《建築學園》及《維修汽車站》等等；還有小朋友最喜歡的角色扮演，愛動的小朋友可扮演消防員、警察到消防局、警察局幫助「市民」，愛烹飪的就到超級廚師做「廚師」，也可做個人見人愛的小公主，在公主化妝間化靚妝！場內亦有 AR 互動投影、瘋狂咖啡杯、親子攀爬、大型波波池、造型滑梯、蹦床區、沙灘公園、球樂堡、繩網橋、海綿池等好玩設施，提供沉浸性娛樂體驗，讓小朋友盡情放電！

九龍灣Kids Kids Playhouse兒童樂園（圖片來源：KKday）

九龍灣Kids Kids Playhouse兒童樂園

地址：九龍灣Mega Box 12樓1號店

營業時間：星期一至五 11:00 – 20:00；星期六日及公眾假期 11:00 – 21:00

室內遊樂場推介14：文具佬室內遊樂場Giggleland

售賣文儀用品、家庭用品及玩具等「雜貨」的「文具佬」備受家長們歡迎，港九各區都開設分店，近日又有一新搞作，就是於港島西環石塘坊商場的文具佬旁開設全新室內遊樂場Giggleland，店家希望為家長們提供一個既輕鬆又安全的遊樂小天地予0至6歲的小朋友，讓他們可以在這個2,000呎的小天地盡情放鬆玩樂。

文具佬全新室內遊樂場Giggleland適合0至6歲小朋友放電。（圖片授權：IG@Hayes 希希的成長日誌）

文具佬全新室內遊樂場Giggleland以夢幻色為主調，試玩專員希希甫進場已被藍白粉色的巨型波波池吸引，想即刻跳進去暢「游」一番！多個互動遊戲區內有多條不同高度、刺激度滑梯，還有小型木粒沙池、Cooking BB煮飯仔、超市購物區及可愛造型車車，能滿足幼兒與小朋友需要。

多個互動遊戲區內有多條不同高度、刺激度滑梯，一滑即跌進波波池。（圖片授權：IG@Hayes 希希的成長日誌）

Giggleland室內遊戲室

地址：西環石塘咀德輔道西402-404號石塘坊地下G10號（香港大學站B1出口）

查詢 /預約：5287 6483（WhatsApp）

營業時間：11:00 - 20:00

詳情：Facebook@Giggleland 、Instagram@giggleland_playhouse

部分圖片授權：IG@Hayes 希希的成長日誌

室內遊樂場推介15：灣仔室內遊樂場Kiztopia

Kiztopia港島首間分店佔地17,000呎，為Kiztopia全港最大分店親子教育遊樂中心。室內遊樂場以KiztopiaFriends超級英雄為主題，8位Kiztopia Friends化身保衛城市的戰士，帶領各位小朋友變身小英雄，挑戰18大刺激好玩的全新遊樂體驗。18個遊樂體驗區域中，必玩升級版「MojoZone超巨型攀爬區」，內有四大焦點地帶設多個障礙遊戲，包括首次新設的8米長空中飛索挑戰，加上全新極斜滑梯及二階式滑梯等4條不同主題的極速滑梯，還有擁有網狀隔層的兩層自由攀爬區，刺激度滿分，最啱大膽的小英雄去玩。

Tiger's Mojo Zone超巨型攀爬區（圖片來源：Kiztopia）

而「耐力大爆發」就有兩大障礙賽，包括逾千呎的一體式巨型充氣彈床城堡，上面有一連串感覺統合訓練障礙關卡，如木人樁、榔牙棒、滑梯、平衡木等；也有鐵人障礙賽，小朋友要穿越晃動的吊輪等去考驗體力耐力。另外，全新設置的「城市打地鼠」大型扑傻瓜地帶、全新七彩陶瓷粒池及一系列彈床互動挑戰和職業體驗，一起擁抱「從遊戲中學習，寓學習於玩樂」的遊樂理念，潛移默化地提升8大成長智能（圖像、身體、邏輯、人際關係、音樂、自然、自我和文字），晉身超級英雄行列！

High-speed Slide Zone極速滑梯地帶 （圖片來源：Kiztopia）

過千呎巨型積木房

場內亦有適合不同年齡孩子的玩樂設施，如全新創意陶瓷粒池、多個迷你彈床、三大職業體驗等，「創意積木工程 Mark's Blocks」亦設有近千呎的積木建築主題房，小朋友可坐上可移動的「Transport Mini Train運輸小火車」穿梭在酒店大樓、消防局等建築之間，以「Brick Claw Machine積木夾公仔機」篩選出所需的建築積木，與Kiztopia Friends一同重建被破壞的城市。灣仔分店亦設有「3大職業體驗」、「活力彈跳地帶」等，也有PartyRoom可「打通」變大型派對房，讓更多小朋友可跟KiztopiaFriends一起開盛大生日會！

Mark's Blocks 創意積木工程（圖片來源：Kiztopia）

Kiztopia灣仔分店

地址：灣仔皇后大道東183號合和商場6樓Shops613 - 615&6B

時間：星期一至五（非公眾假期）11:00 - 20:00，星期六、日及公眾假期10:00 - 20:00

查詢：2891 2038 / 6936 4663（WhatsApp）

網址：http://www.kiztopia.com.hk/

購票：https://bit.ly/3EHdNsl

室內遊樂場推介16：觀塘室內遊樂場Stayhere Town

位於觀塘的Stayhere Town室內遊樂場佔地7,000呎，以城鎮作為主題，設有多個遊樂區域，孩子們可以在這裡試試去牧場體驗做個農場小幫手，嘗試揸牛奶、餵牛牛，還可去車車維修區與車車場「扮工」，也可做麵包店、消防局、雪糕車、迷你超市、寵物診所等幫手，也可玩釣魚遊戲、波波池、旋轉滑梯、彈床、沙池、咖啡杯、透明隧道、平衡小橋！

（圖片來源：KKday）

Stayhere Town

地址：觀塘觀塘道368號波頓科創中心22樓

營業時間：

星期一至五 (公眾假期除外) 11:00-19:00

星期六至日及公眾假期 10:30-20:00

電話：9158 0800

室內遊樂場推介17：Nobi Nobi夢幻地帶

Nobi Nobi夢幻地帶有2大分店，分別位於油塘及青衣。星幻樂園位於油塘大本型商場，佔地超過30,000呎，室內遊樂場設計彷似太空站，兩層管道與繩網可讓小朋友盡情探索，更有無重力彈床同及太空漫步輪。這裏亦有寬闊的星際波波池，加上衝下滑梯的快感，被紫白色的波波包圍就猶如在太空般自由自在！大朋友、小朋友都可以在場內體驗非一般的太空之旅；另亦設有沙池區、兒童闖關遊戲、推幣機、籃球機、夾公仔機，滿足不同年齡孩子的願望。

親子好去處2025︳一起游入波波內大搶平安包！ （圖片來源：kkday）

至於「青衣田園地帶」則以可愛的青蛙荷花池田園為主題，選用綠色、白色為主調，讓孩子如彷彿如置身於田園一樣悠然自得，大家可任玩大型雪白色波波池滑梯、投影遊戲、穿梭全場的大型攀爬架、繩網、搖搖馬、星幻通道等，玩足一日都無問題。

nobi nobi夢幻樂園

地址：

青衣田園地帶：青衣青敬路 31-33 號青衣城 1 期 1129-130舖

油塘星幻地帶：油塘高超道 38 號大本型 3 樓 301 & 305 號舖

營業時間：星期一至五10:30-22:00；星期六日及公眾假期 10:00-22:30

查詢：2988 8000（青衣）、3619 4290（油塘）

室內遊樂場推介18：啟德Bouncetopia兒童充氣彈床城堡

Bouncetopia by Kiztopia啟德AIRSIDE旗艦店特別為2至10歲的孩童而設，主打一體式巨型兒童充氣彈床城堡，以熱帶叢林為主題，設計起用有助增強安全性的圓滑線條，色彩上以草綠和明黃為主調，明亮柔和又能帶來適度的感官刺激，營造出沉浸式叢林歷奇氛圍！全場劃分為13個站點，長度逾54米的一體式充氣彈床，擁有8站低衝擊的障礙遊戲，由Kiztopia 8位人氣原創卡通角色為主角，小朋友置身其中既可享受跳彈床的無重力樂趣之餘，也可挑戰靈敏度和空間感，同時訓練策略思維和快速決策能力！

Bouncetopia巨型兒童充氣彈床城堡登陸啟德AIRSIDE（圖片來源：Kiztopia）

必玩「小象Eli之滑滑探險船」，於超過3米高探險船滑梯直衝往下跌進大型波波池，可跟朋友仔歡快「暢泳」；也可挑戰「河馬Happy之舞出迷宮」，走過多重迷幻關卡大考身手；「小熊Bell之蜜糖競技場」內有小白花流星錘、樹幹木人樁等，一齊勇闖去玩極具挑戰性的障礙遊戲！記住玩埋「蜜蜂Honey之跳彈花園」、「兔子Raby之跨越蘿蔔田」、「恐龍Drago之激流漂流」、「猴子Mark之亞熱帶水果園」！這裏還有三大自由創意玩樂站，可於「砂粒玩樂池」發揮創意，也可到「親子叢林打卡站」自製棉花糖，於「玩樂熱身站」更可小休買紀念品！

Bouncetopia by Kiztopia旗艦店

地址：啟德AIRSIDE 4樓401 & 422店

營業時間：12:00 - 20:30（星期一至五）、10:00 - 20:30（星期六、日及公眾假期）

室內遊樂場推介19：荃灣室內遊樂場Kids Kids Car

於九龍灣、尖沙咀均有分店的Kids Kids Car，於6月份又有新店登陸荃灣愉景新城。荃灣Kids Kids Car有最受小朋友歡迎的兒童電動車邏輯駕駛，讓小司機盡情在公路上飛馳，家長們也可以在旁打氣影靚相。荃灣Kids Kids Car的遊戲室有焦點玩樂設施海盜船，一眾海盜在大海冒險，還有金字塔攀爬、滑梯等，也有搖搖板船、風火輪、波波池等遊玩設施，爸媽們又有一新熱點可以帶小朋友去放電。

（圖片來源：KKday）

荃灣愉景新城Kids Kids Car

體驗地點 : 荃灣愉景新城1樓1056B鋪Kids Kids Car荃灣愉景新城店

開放時間：星期一至五 12:00 – 19:00 ; 星期六日及公眾假期 11:00 – 20:00

室內遊樂場推介20：北角Ryze彈床樂園

Ryze彈床樂園是香港唯一的彈床樂園，也是亞洲唯一的極限運動樂園。大、小朋友可於佔地20,000呎彈床樂園，任玩分布在兩個樓層的多個室內娛樂設施，當中包括40個相互連接的彈跳床，包括忍者課程、安全氣囊、鞦韆、空中飛人、特技墜落、障礙訓練場、室內高空滑索、走繩、雙人彈跳床、超級和巨型彈跳床、傾斜彈跳床、戰鬥光束，更有超過10個海綿池、攀石牆及派對甲板！

北角Ryze彈床樂園 （圖片來源：fb@Ryze (Hong Kong) ）

小朋友可在各種彈床上跳躍，試着完成終極忍者歷奇和障礙設施，或挑戰膽量，也可於海綿池上蕩韆鞦，或試玩高空滑索或走繩，跳入安全氣囊或海綿池等等，安全好玩。

（圖片來源：fb@Ryze (Hong Kong) ）

Ryze彈床樂園

地址：香港渣華道321號柯達大廈1號3樓302室

營業時間：

星期一至四：11:00-20:00，每十五分鐘一場次

星期五至日：10:00-21:00，每十五分鐘一場次

電話：2337 8191

室內遊樂場推介21：香港樂高探索中心LEGOLAND

香港樂高探索中心LEGOLAND Discovery Centre擁有多個場館，每個場館都設有不同的主題和活動，以樂高玩具為主題，為遊客提供了一個充滿創意和樂趣的遊樂場。如可於「得寶農莊」發揮無限的想像力，用超大得寶顆粒創造心中的夢想基地，增強兒童的創新能力。也可於「4D動感體驗」觀看我們的3D影片，一邊感受雨、風、雪等效果，觸摸星星。

（圖片來源：KKday）

大家可到「迷你天地」發掘香港的著名景點，這裏有個用超過一百萬塊樂高顆粒搭建而成的超級迷你世界，在室內一樣可欣賞如中銀大廈、香港終審法院、大澳漁村、廟街等香港地標和風景！坐上「古堡歷險」的勇士座駕，用手中鐳射槍就可對付骨骸戰士等邪惡的怪獸魔鬼們，拯救美麗的公主！而喜歡賽車的小朋友就要到「賽車場」，用大大小小的輪子及車體零件動手做出屬於自己獨一無二的樂高賽車，再跟其他小朋友們還一比高下，看看誰的賽車速度更快！還可於「魔法轉盤」快速踩動踏板幫助默林施展魔法 。

魔法轉盤（圖片來源：香港樂高探索中心）

香港樂高探索中心

地址：尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA地庫1樓B131-133號

室內遊樂場推介22：啟德JOYPOLIS SPORTS室內遊樂園

JOYPOLIS SPORTS HONG KONG（JP超動感世界）香港旗艦店佔地3萬呎，樓高五層的室內遊樂場分為3大主題，合共有超過20個好玩刺激的遊樂項目，大、小朋友一樣啱玩！當中包括有將日本傳統忍者元素與全球大熱的 Ninja Warrior 運動概念完美結合的「忍者道場 NINJA DOJO」，帶領大家進入日本忍者的訓練道場，一考化身為大、小朋友的「現代忍者」的身手與反應，還可體驗手裡劍對戰、劍刃挑戰和忍者訓練等多項活動。

親子好去處︳JOYPOLIS SPORTS室內遊樂園必玩3大主題體驗（圖片來源：KKday）

結合世界級遊戲與尖端設備的3樓未來運動館FUTURE ARENA，為玩家帶來超沉浸的互動體驗，當中包括有以香港傳奇賽馬「金鎗六十」為靈感的VR賽馬遊戲，大家可化身騎師體驗賽馬的速度感！還有全港首個結合AR技術與攀岩挑戰的「魔幻攀峰」，創造令人驚嘆的虛擬冒險有大中華區首發的「VALO ARENA」，還有東亞首發的「MR動感競技場」，全球首個最多可供六人同時參與的MR遊戲，無需穿戴設備即可投入遊戲世界！

JOYPOLIS SPORTS HONG KONG（JP超動感世界）香港旗艦店佔地3萬呎！（圖片來源：《親子王》）

小朋友必玩！超音鼠競技場SONIC STADIUM 設0-12歲兒童區

二樓的超音鼠競技場SONIC STADIUM專為SONIC粉絲和小朋友打造，更首度推出兩大獨家遊樂項目：音速旋風與空中金環大冒險，大、小朋友齊齊化身超音鼠，享受突破極限的快感！ 更有專為 0-12 歲孩子設計的超音鼠全能運動場，小朋友可齊齊上場參與田徑競技，跑完100米再跳遠，還可一起挑戰跨欄，看看誰的運動細胞最強！另外亦有專為0至6歲小朋友而設的Playground區，當然少不了孩子最愛波波池，還有多款適合幼童的運動遊戲。

超音鼠全能運動場（圖片來源：《親子王》）

JOYPOLIS SPORTS HONG KONG（JP超動感世界）

地址：九龍城啟德體育園運動健康中心G至4樓

營業時間：10:30 -20:30（最後入場18:30）

室內遊樂場推介23：啟德EpicLand歷奇王國

EpicLand歷奇王國內有設計獨特的6大主題遊戲區，最搶眼必數紅色區域「Action Port冒險迷航島」，內有小朋友最愛的超大迷宮、滑梯、兩層攀爬結構和巨大波波池，孩子可一起去自由探索，與好朋友齊齊「冒險」。啟德零售館原為香港啟德機場的一部分，「AirPlay空中樂園」就有大型充氣飛機，讓小朋友當個「飛行員」想像在天空飛行，說不定由此開啟航空夢！

紅色區域「Action Port冒險迷航島」（圖片來源：EpicLand歷奇王國）

喜歡體操的小朋友可到「Daredevils勇者闖關營」挑戰各種體操訓練設施，這裏有齊各項安全措施，小朋友可安心在此嘗試玩吊環、平衡木，也可作倒立、拱橋、翻滾等動作，增強身體靈活性。「Party Terminal樂玩派對站」設有獨立派對房間，小朋友就可在這裏開生日派對，吃喝後又可去放電，盡情享受歡樂時光。

EpicLand歷奇王國

地址：啟德承啟道38號啟德體育園啟德零售館館24樓

查詢：3594 6796

開放時間： 11:00 - 20:00 （星期日作一般維護，只接受派對和私人活動預訂。）

門票： 大小同價$258 （1 - 8歲隨行1名成人免費）、長者及孕婦$100 ；1歲以下幼兒免費

購買連結：https://bit.ly/4jeNqse

室內遊樂場推介24：亞洲首個XR共享空間EventFun Co-space

亞洲首個XR共享空間EventFun Co-space佔地4,300呎，設有大型LED、電競運動區，當中更有九款人氣XR遊戲，提供沉浸式體驗，包括虛擬現實（VR）、增強現實（AR）和混合現實（MR）三大元素。VR遊戲非常多樣化，佩戴VR眼罩就可一起參與守城合作遊戲，也有射擊、PVP、逃脫冒險及烹飪等多種玩法。近年興起的閃避球亦有新興電子玩法，「閃避球MR」結合了VR和AR特點，讓虛擬物體和現實世界物體互動，可10個朋友一起玩，既考驗團體合作、意志，也可測試反應力，刺激又好玩。

玩家佩戴 VR 眼罩，完全沉浸在數位環境中，即使是VR新手也能輕鬆上手。（圖片來源：受訪者提供）

AR探索教育遊戲邊學邊玩

小朋友機不離手令家長苦惱，但原來有不少有益的AR親子遊戲。EventFun Co-space的AR探索教育遊戲內容涵蓋自我實現、尊重需求、情緒關懷、正向思維、了解自我等主題，有助小朋友在遊戲互動中學習與成長。小朋友可於「情緒精靈AR」中認識不同情緒精靈，再透過小遊戲治療牠們，這可引導小朋友了解及表達個人自己的情緒。「守護天使AR」令孩子明白在人生會有機會遇到的挫折及抉擇時刻，從中學會如何於障礙與挑戰中成長。

適合兒童玩的的AR探索教育遊戲「情緒精靈」。（圖片來源：受訪者提供）

EventFun Co-space

地址： 葵涌嘉慶路5 - 9號嘉慶中心18樓全層（近港鐵葵芳站A出口）

查詢：6353 6064 （WhatsApp）

1小時大空間XR遊戲

門票：$350 / 位

遊玩時間：60分鐘

* 於9款XR遊戲（8款沉浸式超大空間VR、閃避球MR）中，自選1 - 3隻遊戲。

室內遊樂場推介25：免費玩具展Wise-Kids Toys & Playroom

Wise-Kids慧思創智教育玩具一向致力於通過創新的玩具推動教育，創辦人Belinda本身是資深教育家，明白自由玩樂對學前兒童的重要性，她本身亦是玩具收藏家，更是香港的Playmobil和Steiff熊公仔的代理。除了銅鑼灣分店，去年12月剛於中環開設集博物館、商店及遊戲室於一身的分店。甫進店內即見巨型Playmobil人仔，更有珍貴的特別版Steiff泰迪熊公仔展出，如全球限量1,500隻的乾隆皇帝泰迪熊，還有英國王室也擁有的The Stevenson Brothers古董木馬、Le Toy Van大型娃娃屋等，件件都極具來頭，手工精細。這個珍藏玩具展更可隨意參觀，費用全免。

Playmobil人仔可說是德國最為人熟悉的兒童玩具品牌，Wise-Kids中環店門口便擺放了全港獨家的兩個巨型人仔。（圖片來源：《親子王》）

場內的Playroom更擺放了大量歐洲品牌玩具讓二至六歲幼兒自由玩耍，更會不時轉換主題，道具亦從幼兒玩樂角度出發，並由職員人手製作，如利用全手工製作的火鍋料打邊爐等，每隔幾個月更會變換主題，保持新鮮感。既啟發創意，家長也安心讓孩子玩耍。店內有提供房間舉行派對，可選包場或半包場。

說到泰迪熊界的愛馬士，必然會聯想到著名泰迪熊品牌Steiff。店內的超大bear bear可以讓小朋友來個「熊抱」。（圖片來源：《親子王》）

Wise-Kids Toys & Playroom（中環店）

地址：中環都爹利街6號印刷行地下G1店

時間：10:30 - 19:30

Playroom時段：10:30、12:30、14:30及16:30

對象：2 - 6歲

收費： Playroom（1小時45分鐘 / 1大1小）$169，額外成人 $50。（免費參觀店內珍藏玩具展覽）

預約：www.wisekidsplayroom.com/

查詢：9103 8332（WhatsApp） / 6127 8223（電話）

室內遊樂場推介26：富麗敦海洋公園酒店探險家

富麗敦海洋公園酒店The Explorers探險家為佔地6,400呎的室內兒童遊樂場，設有7個專為 1 至 10 歲兒童特別設計的獨特軟墊遊樂區。小朋友可體驗香港聯合國教科文組織世界地質公園的巨大岩層，在海盜洞穴中尋找寶藏，再探索大埔滘自然保護區、石澳泳灘和米埔濕地，然後在著名的鶴嘴燈塔結束玩樂航行的旅程！一個室內遊樂場就開展香港探險之旅！

富麗敦海洋公園酒店探險家（圖片來源：kkday）

The Explorers 探險家

開放時間：10:00 - 20:45

地址：香港仔海洋徑3號香港富麗敦海洋公園酒店地下- 探險家

室內遊樂場推介27：黃埔躲貓貓室內遊樂場

黃埔躲貓貓「PeeKaBoo PlayHouse」除了大型波波池、大型跳彈床、超長棧道等，還有投球互動牆、耍球機、攀爬牆、高身滑梯、吊橋及飛索；另有有巨型陶瓷沙池及多款沙玩具、超仿真廚房、雪糕車及超市、公主扮靚區及多款不同類型玩具車、投影區等。



黃埔躲貓貓室內遊樂場（圖片來源：KKday）

黃埔PeeKaBoo Playhouse 躲貓貓樂園

地址：黃埔天地第10期尖子坊地下G2-3號舖

營業時間：星期一至五 12:00 - 19:30；星期六、日、公眾假期及學校長假期 10:30 - 20:00

查詢電話：9383 5753

室內遊樂場推介28：觀塘playhouse Cozy Play Town

觀塘playhouse Cozy Play Town室內遊樂場佔地5,000呎，位於港鐵觀塘站附近，方便就腳。場內除了有一般Playhouse常見的大滑梯、波波池、廚房區與彩石沙池等室內遊樂場遊樂設施外，更自設旋轉木馬、音樂區域，無論愛動愛跑或熱愛音樂的小朋友，都可開心放電，旋轉木馬更是爸媽們跟孩子打卡必影。這個Playhouse亦適合3歲以下BB玩樂，場內特設換片室及母乳房，亦免費提供濕紙巾與凍、熱水，方便BB換片飲奶。大人也可於大人專區打發時間，玩玩氣墊桌、大型投影螢幕投球區、遊戲機等。

觀塘playhouse Cozy Play Town（圖片授權：fb@為食爸爸與Asher的親子日常）

Cozy Play Town

地址：九龍觀塘鴻圖道 63-65 號鴻運工廠大廈 7 樓 A-B 室- Cozy Play Town

營業時間：上午10時 至 晚上8時

圖片授權：fb@為食爸爸與Asher的親子日常

室內遊樂場推介29：將軍澳Kiztopia

新加坡親子玩樂品牌Kiztopia自從於兩年前進駐沙田，即成為新界東最受歡迎的Playhouse之一。去年於將軍澳Park Central新開的第二間分店更大更好玩，而且結合太空和科技元素，小朋友可以在佔地13,000呎、內有19個以太空為主題的遊樂體驗區盡情放電。

將軍澳Kiztopia（圖片來源：受訪者提供）

必玩項目包括Speedy Slide極速滑梯地帶乘坐橡皮艇高速衝刺、旱雪滑梯、超巨型攀爬區內的火山滑梯、各類結合彈跳和閃避的機動遊戲、全新獸醫診所角色扮演區以及射門訓練場等。九月生日之星的小朋友可於生日正日免費入場一次，如未能於九月生日正日入場，則可選擇於九月平日入場。為慶祝中秋，亦會於9月14日起，在指定日子舉行燈籠製作工作坊；9月29日Kiztopia進駐香港兩周年，於兩間分店更會有魔術表演和面部彩繪與大家分享喜悅呢！

9月14、15、18、 21、22、28、29日的 12:30 - 13:30將有中秋節傳統掛飾工作坊。（圖片來源：受訪者提供）

Kiztopia 將軍澳分店

地址：將軍澳唐德街9號將軍澳中心Shop G35 - 40

營業時間：10:00 - 20:00

室內遊樂場推介30：DOCODOCO室內‧冒險之島

現今世代小朋友從小接觸電子屏幕產品，大都喜愛玩電子遊戲。不想小朋友整天機不離手缺乏運動？可考慮帶他們到位於康城的DOCODOCO室內‧冒險之島，大玩結合互動電子遊戲的各項玩樂設施，場地內以夢幻島嶼中不同景物為藍本，例如「咕嚕叫廚房」體驗做小廚師，還有在白色沙粒的小小沙灘上堆疊小城堡、捕魚捉蟹，並利用放大鏡在小小池塘裏探索不同的小動物和昆蟲。

探險員們在水上行走時試試找出隱藏的青蛙和其他昆蟲。（圖片授權：FB@茯柃•媽媽•大小日常 ）

場內不同角落均有原創「菇菇」角色，現時更推出菇樹猜謎小遊戲，入場的小探險員只需和「菇菇」互動並記下「菇菇」名字，並完成後續遊戲指示，便可向島嶼守衛者領取DOCODOCO限定索袋仔一個，入場玩時記得落足眼力！

喜歡玩Cooking Mama的小朋友一定也會喜歡這個咕嚕叫廚房，在這裏可以與奇妙蘑菇妖精們一起享受烹飪樂趣。（圖片授權：FB@茯柃•媽媽•大小日常 ）

DOCODOCO室內‧冒險之島

地址：將軍澳康城路1號The LOHAS康城4樓404 - 405號舖

營業時間：星期一至日11:00 - 21:00（最後入場時間為20:00）

對象：6個月至12歲

入場費：$120（首60分鐘 / 6個月至23個月），$200（首60分鐘 / 2 - 12歲），$50（首60分鐘 / 成人）；$60（其後每30分鐘 / 6個月至23個月），

$100（其後每30分鐘 / 2 - 12歲）

前往方法：港鐵康城站B出口

*小童必須穿着防滑襪子遊玩，其他人士必須穿着襪子

*以上室內遊樂場價格根據官網為準。

室內遊樂場推介31：Kids Kids Car（Mega Box）化身小車手

雖然要18歲才能正式考車牌，但玩兒童電動車兩歲就可以了。別以為玩電動車只是擺擺姿勢，其實讓小朋友控制車輛方向、速度等，也能促進幼兒各方面的發展。

Kids Kids Car絕對是小車迷的天堂， 多款電動車任君選擇。（圖片來源：《親子王》）

Kids Kids Car去年在九龍灣Mega Box開設了兩萬呎playhouse後，今年年中更於同場九樓開設了全新7,000呎電動車場，場內提供消防車、警車、跑車、巴士、工程車等多款電動車，鼓勵二至九歲小朋友學習邏輯駕駛，每輛電動車本身快慢不一，適合不同經驗及操控能力的小朋友。若小朋友年紀較小無法操控，場內職員也會利用遙控協助。此外，場內還有波波池和充氣城堡，駕駛後齊齊跳躍玩樂，一次玩盡所有設施。

充氣城堡有大小波波，來一場彈跳足球賽應該相當好玩。（圖片來源：《親子王》）

Kids Kids Car （Mega Box）

地址： 九龍灣宏照道38號企業廣場5期MegaBox 9樓23號舖（12樓為大型playhouse）

時間： 星期一至五 12:00 - 19:00， 星期六及日 11:00 - 20:00

收費： $110 / 2次車遊戲，$200 / 4次車遊戲，$200 / 1次車遊戲 + 開心樂園區，$250 / 2次車遊戲 + 開心樂園區

查詢及預約：5646 2499 （WhatsApp）

室內遊樂場推介32：

室內遊樂場推介32：Momoland北角店手搖小火車繞場

香港地少人多，儘管playhouse面積無法與內地的大型室內遊樂場相比，但仍靈活運用空間，讓小朋友玩得盡興。

用手搖方式驅動小火車，考驗手眼協調。（圖片來源：《親子王》）

Momoland最近於北角匯開設全新playhouse，雖然不是所有分店中最大，但佔地7,000呎的親子光影運動樂園可說是應有盡有，例如繞場行駛的手搖小火車、魔鬼滑梯、大喇叭滑梯和旋轉滑梯都一應俱全；還設置了多項障礙的攀爬架，以及遊戲機、公主扮靚區和獸醫診所等，男、女孩子一向玩得開心。北角分店除了有派對房，另設VIP家長休息室，購買會籍即可進休息區享用舒適梳化、大電視、免費飲品等，更可任玩 《太鼓之達人》、《瑪利歐賽車》等電玩，大、小朋友各有各開心。

兩款超長滑梯任玩，一款是高斜度魔鬼滑梯，另一款設有高低坡度，同樣刺激好玩。（圖片來源：《親子王》）

Momoland北角店

地址： 北角匯2期2樓212、213號鋪 （港鐵北角站 A1出口）

時間： 星期一至五 11:00 - 20:00，星期六、日、 公眾假期及前夕 10:30 - 20:00

收費： 星期一至五 $150 / 1小時 （1大1小），額外成人 $120；星期六、日及公眾假期 $200 / 1小時 （1大1小），額外成人 $160

預約及查詢：9873 4953 （WhatsApp）

室內遊樂場推介33：The Wiggle Room小孩至愛玩水設施

想提升幼兒的大小肌肉、言語和認知能力，就需要多接觸真實事物刺激感官。位於北角的The Wiggle Room於今年夏天開幕，特別為一至七歲嬰幼兒小朋友而設。場內分為三大分齡主題區，專為不同年齡階段設計，一站式滿足多元遊樂需求，如嬰幼兒遊戲室提供蒙特梭利主題區，刺激幼兒感官與精細動作；冒險區則設有高空滑索、障礙挑戰、快速滑梯及波波池，鍛煉大運動與膽量。

而體驗區則會提供模擬鄉村（角色扮演）、科學實驗水池、沙池及攀爬架等設施，啟發創意與探索。此店亦提供包場派對服務，亦會不定期聯同導師舉行STEM或藝術等工作坊，請密切留意其社交平台公布最新消息！

The Wiggle Room

地址： 北角和富道21 - 53號和富商場地下層B05B號店 （港鐵北角站A1出口）

時間：星期一至日10:00 - 19:00

收費： 平日 $120 / 1大1小60分鐘、$160 / 1大1小90分鐘（平日額外大人不另收費）；周末及公眾假期 $180 / 1大1小90分鐘，$50 / 額外大人

預約及查詢： 9737 2047 （WhatsApp） / www.thewiggleroomnp.com

