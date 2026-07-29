室內遊樂場100FUN樂滿紛 $17全日玩香港本土情懷雪糕車/理髮店/渡海小輪｜親子好去處

親子好去處｜隨著時代演變，孩子買雪糕可以去便利店、「過海」可以選擇坐港鐵，上世紀一些「舊香港」的特色好像漸漸褪色，雪糕車越來越少，新一代也未必會坐渡海小輪「過海」。想帶孩子去「見識」這些叫人回味的本地情懷，可以去藍田啟田商場100FUN樂滿紛，這間室內遊樂場有齊雪糕車、理髮店、渡海小輪，小朋友可以邊玩邊認識香港特色景點，還可在懷舊打卡位影靚相！今日（29日）更有室內遊樂場優惠，低至$17即可暢玩，6個月或以下嬰兒可免費入場，還有加推優惠暑假計劃，玩足整個假期。即睇優惠詳情與快搶連結。

親子好去處｜室內遊樂場100FUN樂滿紛低至$17全日暢玩

位於藍田啟田商場的100FUN樂滿紛啟田商場，佔地接近10,000呎，以「喚醒本土情懷，探索香港精神」作主題，打造成極具香港特色的親子好去處。遊樂園內處處充滿香港獨有元素，小朋友可穿梭各個香港特色建築、先從海濱乘坐「摩天輪」，乘搭「小輪」渡過海港，來到尖沙咀海傍、戲曲中心、走過舊式街道「滿紛一街」上的港式冰室「泰尼冰室」、舊超市「翠絲超市」、理髮店「芳妮理髮」和工程店「東尼維修工程店」，再於獅子山下功夫寨展身手，以及參與懷舊樂園攤位等，小朋友可投入扮演遊戲，大人也忙於打卡樂在其中。

親子好去處｜室內遊樂場100FUN樂滿紛$39特長時段無限次暢玩（圖片來源：KKday）

店舖內設有多個特色項目，包括渡海小輪波波池、繩索陣，以及香港主題特色場區的角色扮演活動。周末更會舉辦節日限定工作坊，讓大家可感受香港獨有的情懷和魅力，體驗前所未有的沉浸式遊玩體驗。

波波池區變成一艘渡海小輪「無厘頭號」停泊於啟田 分店，讓小朋友可在寬敞明亮的波波池中盡情玩樂， 猶如置身於維多利亞港暢泳。（圖片來源：《親子王》）



今日（29日）更有「親子玩樂大賞限定」，1大1小震撼價HK$34/組，即平均HK$17/位即可暢玩！另有5折方案（HK$130/組）、平日月票（HK$900）・全時段版（HK$1,500）優惠套票，包1大1小無限次任玩，更額外加送遊戲幣50個（價值HK$100）・收費工作坊1次（價值HK$250起）・每月神秘禮物！

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【親子玩樂大賞・HK$34/張】100FUN樂滿紛入場套票｜包含1成人+1小童門票

優惠：HK$34/組，平均HK$17/位（原價：星期一、二 14:00-20:00 HK$180/組；星期三 / 四 / 五 11:30-20:00 HK$200/組；星期六 / 日 / 指定假期 11:00-15:00 HK$240/組 /15:30-20:00 HK$260/組）

．一次票包含1成人+1小童（額外1位6個月或以下的嬰兒可免費入場）

．使用時段：星期一/二：14:00-20:00；星期三/四/五：11:30-20:00；星期六/日/指定假期：11:00-15:00/15:30-20:00

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【親子玩樂大賞・低至5折】100FUN樂滿紛入場套票｜包含1成人+1小童門票

優惠：HK$130/組，HK$65/位（原價：星期一、二 14:00-20:00 HK$180/組；星期三 / 四 / 五 11:30-20:00 HK$200/組；星期六 / 日 / 指定假期 11:00-15:00 HK$240/組 /15:30-20:00 HK$260/組）

．每組基本入場套票包含1成人+1小童 (18歲以下)（額外1位6個月或以下的嬰兒可免費入場）

．使用時段：星期一/二：14:00-20:00；星期三/四/五：11:30-20:00；星期六/日/指定假期：11:00-15:00/15:30-20:00

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【暑期優惠｜月月齊FUN享（2026年7-8月）】包含1成人+1小童月票＋額外加送多款優惠

優惠：適用於星期一至五（指定假期除外）HK$900/組；可於全月任何時段進場HK$1,500/組

．1個月月票包含1成人+1小童（18歲以下）使用 ；額外加送：送遊戲幣50個(價值HK$100)＋ 收費

．工作坊1次（價值HK$250-HK$350）＋每月神秘禮物1份

．月票只限星期一至五使用（指定假期除外：星期一/二 14:00-20:00；星期三 / 四 / 五 11:30-20:00）

．除第一次入場外，其後入場前須提前Whatsapp預約

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優惠詳情：

優惠期：2026年7月29日10:00-8月4日23:59

體驗日期：2026年7月30日-8月31日

地址： 藍田啓田道50號啟田商場三樓328-329號舖

**所有入場人士必須穿著防滑襪



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