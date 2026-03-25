深圳野生動物園低至$79 餵老虎睇長頸鹿/動物百獸盛會 附無門檻減$20優惠碼 ︳深圳親子遊2026

難得復活節假期有幾天連假，趁天氣回暖，可以帶小朋友去深圳睇動物！今日（25日）深圳野生動物園推出特別優惠，低至$79即可近距離睇老虎、長頸鹿，一睹各種世界珍禽名獸！即睇優惠詳情與購買連結。

深圳親子遊2026︳深圳野生動物園低至$79

深圳野生動物園位於深圳西麗湖畔，佔地超過60萬平方米，是深圳國家4A級景點，放養了300多個品種、近萬頭野生動物。這些動物除來自全國各地外，還來自世界各洲，當中有不少為世界珍禽名獸和中國一、二級保護動物，如華南虎、金絲獄、東北虎、火烈鳥、長頸鹿、斑馬、亞洲象、犀牛等；亦有動物園自行繁殖的稀有虎獅獸、獅虎獸。更可以欣賞到精彩的大型動物歌舞劇、馬戲表演等等。

深圳親子遊2026︳深圳野生動物園低至$79 可近距離睇老虎（圖片來源：KKday）

動物園區劃分為三個區域：即食草動物區、猛獸谷、表演區。「食草動物區」內有長頸鹿、斑馬、大象、羊駝等，還有孔雀園及其他稀有動物的區域，場內可以即場購買飼料，與動物近距離接觸；而「猛獸谷」內則有各類猛獸，老虎會在空中步道「大貓大道」上行走，獅子、黑熊等亦會現身，亦可以坐進投餵車直接駛入園區裡面，感受猛獸「擦身而過」的體驗。

（圖片來源：KKday）

表演區內設有4個表演場館，每日有固定的演出項目，如大型動物歌舞劇《百獸盛會》、海洋表演《歡樂的海洋》、馬戲劇場《馬戲小鎮》等，以及潛水員與鯊魚在水中上演的《美人魚與鯊魚共舞》等。特別是百獸盛會表演非常精彩，大、小朋友都不容錯過。

深圳野生動物園 專享：無門檻享即減$20

優惠碼：SZOO20

使用日期： 3月25日10:00–3月31日23:59

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*小童門票適用於身高1.2 – 1.5m小童 *成人可免費帶同一名1.2米以下的兒童

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優惠詳情：

優惠期 （預訂期） ：2026年3月25日10:00至3月31日23:59

體驗日期：即日至2026年4月30日

營業時間：週一至週日 09:30–18:00（最後入園時間 下午17:00）

地址：深圳市南山區西麗湖路4065號

交通 - 從香港出發到深圳野生動物園建議：

．落馬洲福田口岸過關後，乘搭深圳地鐵4號線至福民站，轉乘7號線至西麗湖站，全程約40分鐘；

．乘搭高鐵至福田站，約14分鐘。再轉乘深圳地鐵11號線至車公廟站，轉乘7號線至西麗湖站，全程約41分鐘。

延伸閱讀：1.2米小童、70歲長者免費！必餵小老虎

豬仔包 曾跟豬仔包媽媽到訪深圳野生動物園，指1.2米以下小朋友與70歲以上長者均可免費入場。好們當日先坐小火車至「猛獸谷站」，既可留意火車各站的特色景點，亦可即到最受歡迎的「猛獸谷區」去餵老虎。由於只有兩架專車餵老虎，故每班車需等約30分鐘或以上，而每次餵老虎每人$50，家長可免費帶同一名1.2米以下小朋友同行；亦可選乘搭小火車至欣賞馬戲表演，馬戲活動於平日免費，當中雜技表演較精彩，值得一看。動物園亦有冰雪世界。冰雪世界入場需租借衣服，每人$30（大小同價），內有冰雕可打卡，亦有冰滑梯，每次收費$10。而動物區可選擇餵食長頸鹿、斑馬，飼料$20份！（價錢或有調整，請根據現場價格）

可於深圳野生動物園內乘小火車到各景點。（圖片授權：fb@豬仔包の開心日常）

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