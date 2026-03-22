3大親子博物館展覽推介 古埃及文明大展/駿馬專題工作坊/馬灣龍舟展｜親子好去處
發佈時間：12:52 2026-03-22 HKT
博物館給人的感覺多是嚴肅、安靜和高深，但隨着時代轉變加上結合新科技，如今參觀博物館不只欣賞展品，還可配合互動裝置增加趣味，豐富體驗。以下幾個展覽均甚有特色，值得一家大細去探索。
親子博物館展覽推介1：香港故宮文化博物館古埃及文明大展
古埃及文明既神秘又引人入勝，法老王、木乃伊、金字塔背後的政治、文化藝術、生活和宗教信仰都相當有趣。香港故宮文化博物館現正舉行「古埃及文明大展 ── 埃及博物館珍藏」，是香港規模最大的古埃及文物展，匯集來自埃及七間國家級博物館的250件珍貴文物，包括法老雕像、木乃伊棺槨、黃金飾物及薩卡拉的最新考古發現，部分更是首次在埃及境外展出。
展覽期間更推出不同的親子活動，除了有早前曾介紹的「古埃及主題歷奇親子夜」，更有「探索金字塔工作坊」，孩子可成為金字塔建築師，設計埃及金字塔主題的滾珠遊戲。
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古埃及文明大展 ── 埃及博物館珍藏
展期：即日起至8月31日
開放時間： 星期一、三、四、日10:00 - 18:00；星期五、六及公眾假期10:00 - 20:00；星期二 休館（公眾假期除外）
地址：西九文化區博物館道8號香港故宮文化博物館
門票： 成人$190、特惠門票$95，6歲或以下小童免費
入場。
查詢： https://www.hkpm.org.hk/tc/visit/ticket
探索金字塔工作坊
日期： 4月12日（星期日）
時間：14:30 - 18:00
語言：粵語，輔以英語及普通話
地點：香港故宮文化博物館故宮學堂崇文館
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親子博物館展覽推介2：古魏博物館尋覓．古韻下的 駿馬專題特展
今年是馬年，「馬」在中外文化中都是與人類關係緊密的動物，也經常出現在各種藝術品中。古魏博物館近日推出全新展覽「尋覓．古韻下的駿馬專題特展」，帶大家深入探索馬匹在不同文明中的文化、藝術與歷史意義。 「馬」亦是古今中外的文學、藝術家的靈感來源，展覽透過一系列引人入勝的文物 —— 包括陶瓷、銀器、玉器、珠寶、聖像與繪畫 ，同時結合東西方的經典敘事，呈現獨特的文化詮釋。
家長在欣賞展品時，亦可細心留意文本，如引西方詩人如荷馬、赫西俄德、拜倫之詩詞，也有引用中國詩人如李白、劉徹、岑參、杜甫之詠馬作品。博物館每月均會舉辦不同親子工作坊，例如烹飪、馬賽克、手工藝等，讓小朋友可從觀察藏品到培養出自信，並可鍛煉社交、語文及思維。
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尋覓．古韻下的駿馬
展期：即日起至另行通知
開放時間： 星期二至星期日10:00 - 18:00 （星期一及公眾假期休館）
費用： $50，特惠$25（12歲以下、65歲或以上長者及
殘疾人士，以上人士星期日免費入場）
地址：黃竹坑黃竹坑道21號環匯廣場33樓全層
查詢導賞時段： [email protected] / 2116 0836（電話） / 5403 6847 （WhatsApp）
親子博物館展覽推介3：香港海事博物館「水脈：馬灣龍舟」
龍舟活動是香港端午節的慶祝活動，但原來在華南地區，「扒龍舟」不限於端午，而是一種用來驅瘟、酬神和標誌地方身份的習俗。「馬灣聯青龍」不單延續漁民龍漁的傳統，更在城市化下重塑島嶼的地方認同。展覽從設計出發，結合實物、圖解和歷史文獻，拉近龍舟和觀眾、島嶼與城市的距離。觀眾將有機會近距離欣賞龍頭實物，並從另一個角度認識馬灣。
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「水脈：馬灣龍舟」
展期： 即日起至4月20日
地點：中環8號碼頭香港海事博物館平台層長廊展覽廳
開放時間： 星期一至五09:30 - 17:30；星期六、日及公眾假期10:00 - 19:00
費用： 全免（只限此展覽範圍，博物館展區須付費）
查詢：www.hkmaritimemuseum.org
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