Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

3大親子博物館展覽推介 古埃及文明大展/駿馬專題工作坊/馬灣龍舟展｜親子好去處

親子
更新時間：12:52 2026-03-22 HKT
發佈時間：12:52 2026-03-22 HKT

博物館給人的感覺多是嚴肅、安靜和高深，但隨着時代轉變加上結合新科技，如今參觀博物館不只欣賞展品，還可配合互動裝置增加趣味，豐富體驗。以下幾個展覽均甚有特色，值得一家大細去探索。

親子博物館展覽推介1：香港故宮文化博物館古埃及文明大展

古埃及文明既神秘又引人入勝，法老王、木乃伊、金字塔背後的政治、文化藝術、生活和宗教信仰都相當有趣。香港故宮文化博物館現正舉行「古埃及文明大展 ── 埃及博物館珍藏」，是香港規模最大的古埃及文物展，匯集來自埃及七間國家級博物館的250件珍貴文物，包括法老雕像、木乃伊棺槨、黃金飾物及薩卡拉的最新考古發現，部分更是首次在埃及境外展出。

「古埃及文明大展 ── 埃及博物館珍藏」是香港 歷來規模最大、展期最長的古埃及文物展。（圖片來源：《親子王》）
「古埃及文明大展 ── 埃及博物館珍藏」是香港 歷來規模最大、展期最長的古埃及文物展。（圖片來源：《親子王》）

展覽期間更推出不同的親子活動，除了有早前曾介紹的「古埃及主題歷奇親子夜」，更有「探索金字塔工作坊」，孩子可成為金字塔建築師，設計埃及金字塔主題的滾珠遊戲。

「古埃及文明大展 ── 埃及博物館珍藏」是香港歷來規模最大、展期最長的古埃及文物展。（圖片來源：《親子王》）
「古埃及文明大展 ── 埃及博物館珍藏」是香港歷來規模最大、展期最長的古埃及文物展。（圖片來源：《親子王》）

點擊圖片瀏覽親子好去處詳情：

古埃及文明大展 ── 埃及博物館珍藏
展期：即日起至8月31日
開放時間： 星期一、三、四、日10:00 - 18:00；星期五、六及公眾假期10:00 - 20:00；星期二 休館（公眾假期除外）
地址：西九文化區博物館道8號香港故宮文化博物館
門票： 成人$190、特惠門票$95，6歲或以下小童免費
入場。
查詢： https://www.hkpm.org.hk/tc/visit/ticket

探索金字塔工作坊
日期： 4月12日（星期日）
時間：14:30 - 18:00
語言：粵語，輔以英語及普通話
地點：香港故宮文化博物館故宮學堂崇文館

延伸閱讀｜古埃及主題歷奇親子夜 香港故宮文化博物館兩日一夜玩古埃及傳統遊戲/角色扮演體驗

親子博物館展覽推介2：古魏博物館尋覓．古韻下的 駿馬專題特展

今年是馬年，「馬」在中外文化中都是與人類關係緊密的動物，也經常出現在各種藝術品中。古魏博物館近日推出全新展覽「尋覓．古韻下的駿馬專題特展」，帶大家深入探索馬匹在不同文明中的文化、藝術與歷史意義。 「馬」亦是古今中外的文學、藝術家的靈感來源，展覽透過一系列引人入勝的文物 —— 包括陶瓷、銀器、玉器、珠寶、聖像與繪畫 ，同時結合東西方的經典敘事，呈現獨特的文化詮釋。

為慶祝馬年，古魏博物館隆重推出全新主題 展覽「尋覓．古韻下的駿馬」。（圖片來源：《親子王》）
為慶祝馬年，古魏博物館隆重推出全新主題 展覽「尋覓．古韻下的駿馬」。（圖片來源：《親子王》）

家長在欣賞展品時，亦可細心留意文本，如引西方詩人如荷馬、赫西俄德、拜倫之詩詞，也有引用中國詩人如李白、劉徹、岑參、杜甫之詠馬作品。博物館每月均會舉辦不同親子工作坊，例如烹飪、馬賽克、手工藝等，讓小朋友可從觀察藏品到培養出自信，並可鍛煉社交、語文及思維。

博物館亦會與言語治療師及語文導師合作推出講故事課程，以歷史故事和展品引起小朋友學語文的興趣。（圖片來源：《親子王》）
博物館亦會與言語治療師及語文導師合作推出講故事課程，以歷史故事和展品引起小朋友學語文的興趣。（圖片來源：《親子王》）

點擊圖片瀏覽親子好去處詳情：

尋覓．古韻下的駿馬
展期：即日起至另行通知
開放時間： 星期二至星期日10:00 - 18:00 （星期一及公眾假期休館）
費用： $50，特惠$25（12歲以下、65歲或以上長者及 
殘疾人士，以上人士星期日免費入場）
地址：黃竹坑黃竹坑道21號環匯廣場33樓全層
查詢導賞時段： [email protected]  / 2116 0836（電話） / 5403 6847 （WhatsApp）

親子博物館展覽推介3：香港海事博物館「水脈：馬灣龍舟」

龍舟活動是香港端午節的慶祝活動，但原來在華南地區，「扒龍舟」不限於端午，而是一種用來驅瘟、酬神和標誌地方身份的習俗。「馬灣聯青龍」不單延續漁民龍漁的傳統，更在城市化下重塑島嶼的地方認同。展覽從設計出發，結合實物、圖解和歷史文獻，拉近龍舟和觀眾、島嶼與城市的距離。觀眾將有機會近距離欣賞龍頭實物，並從另一個角度認識馬灣。

展覽以「水脈」為題，透過整理馬灣龍舟的歷史， 將島嶼的文化地景，呈現公眾眼前。（圖片來源：官方圖片）
展覽以「水脈」為題，透過整理馬灣龍舟的歷史， 將島嶼的文化地景，呈現公眾眼前。（圖片來源：官方圖片）

點擊圖片瀏覽親子好去處詳情：

「水脈：馬灣龍舟」
展期： 即日起至4月20日  
地點：中環8號碼頭香港海事博物館平台層長廊展覽廳 
開放時間： 星期一至五09:30 - 17:30；星期六、日及公眾假期10:00 - 19:00  
費用： 全免（只限此展覽範圍，博物館展區須付費）
查詢：www.hkmaritimemuseum.org

相關文章｜3個免費本地展覽推介重現舊香港 經典霓虹招牌展/李小龍紀念展/童年布藝展｜親子好去處2026


 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
乘客執銀包交巴士車長 即場打開竟見到「一樣嘢」 驚青憂好心無好報 網民教自保對答｜Juicy叮
乘客執銀包交巴士車長 即場打開竟見到「一樣嘢」 驚青憂好心無好報 網民教自保對答｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
將軍澳神秘後花園大媽舞噪音擾人 街坊爆料：霸地唱K打牌練氣功 仲做埋呢樣嘢......｜Juicy叮
將軍澳神秘後花園大媽舞噪音擾人 街坊爆料：霸地唱K打牌練氣功 仲做埋呢樣嘢......｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-21 13:18 HKT
懷舊酒樓席捲旺角！5大品牌重現龍鳳大禮堂、手推點心車、失傳手工點心 美心皇宮/襟江/蓮香
懷舊酒樓席捲旺角！5大品牌重現龍鳳大禮堂、手推點心車、失傳手工點心 美心皇宮/襟江/蓮香
飲食
2026-03-21 10:30 HKT
前TVB主播彭國柱移居英國近況曝光 方健儀遠赴探望 曾捲入「食餅」事件影片破百萬點擊
前TVB主播彭國柱移居英國近況曝光 方健儀遠赴探望 曾捲入「食餅」事件影片破百萬點擊
影視圈
21小時前
伊朗局勢｜特朗普警告若不開放霍爾木茲海峽 將轟炸伊朗核電廠 以色列南部遇襲多人受傷｜持續更新
01:02
伊朗局勢｜特朗普警告若不開放霍爾木茲海峽 將轟炸伊朗核電廠 以色列南部遇襲多人受傷｜持續更新
即時國際
6小時前
長者「兩蚊兩折」北上深圳攻略！新乘車優惠貴幾多？港鐵/巴士/小巴新車資一覽
長者「兩蚊兩折」北上深圳攻略！新乘車優惠貴幾多？港鐵/巴士/小巴新車費一覽
生活百科
4小時前
長者專享寬頻優惠！月費低至$88 送免費電話+貼心管家/手機支援服務
長者專享寬頻優惠！月費低至$88 送免費電話+貼心管家/手機支援服務
生活百科
5小時前
54歲女星癌細胞已擴散至大腦 曾接受16次化療去年再現兩症狀 已到癌末階段醫生認無能為力
54歲女星癌細胞已擴散至大腦 曾接受16次化療去年再現兩症狀 已到癌末階段醫生認無能為力
影視圈
20小時前
傳山西有男子被割下體陳屍街頭。
傳山西漢偷食人妻 遭閹割棄屍街頭
即時中國
3小時前
八両金31歲兒子近照樣貌再進化！八両仔被指撞樣Anson Lo 金價上升老竇金器全消失掀討論
八両金31歲兒子近照樣貌再進化！八両仔被指撞樣Anson Lo 金價上升老竇金器全消失掀討論
影視圈
5小時前