古埃及主題歷奇親子夜 香港故宮文化博物館兩日一夜玩古埃及傳統遊戲/角色扮演體驗｜親子好去處

去年於香港故宮文化博物館登場的「古埃及文明大展 ─ 埃及博物館珍藏」成為全城熱話，250件來自七間埃及重要博物館和薩卡拉考古遺址的古埃及瑰寶震撼香港人的心，同場推出的周邊商品亦掀起搶購潮，人人都想擁有一隻「法老貓」公仔。單單參觀未夠刺激，不如跟小朋友展開一場古埃及神奇魅力的沉浸式冒險之旅，參加兩日一夜的「古埃及主題歷奇親子夜」！即睇活動詳情與報名方法。

親子好去處｜香港故宮文化博物館古埃及主題歷奇親子夜

單單參觀「古埃及文明大展 ─ 埃及博物館珍藏」未夠刺激，即刻帶小朋友一起參加香港故宮文化博物館在這個復活節將舉辦「古埃及主題歷奇親子夜」，展開沉浸式的古埃及冒險之旅，感受其神奇魅力！大家可跟着古埃及貓女神巴斯特，一起走進博物館開啟古埃及神秘世界！

（圖片來源：香港故宮文化博物館）

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兩日一夜的活動包括參觀專屬展廳，由「巴斯特」和「古埃及人」為大家邊解謎邊探索重點展品，從有趣的古埃及傳統遊戲及角色扮演體驗中探索古埃及文化，解開金字塔與聖書體的奇妙奧秘。想跟孩子在夜幕下享受獨特的博物館親子時光，就要快快報名喇！

相信這種 「宿營體驗」， 連爸爸也未試過呀！（圖片來源：香港故宮文化博物館）

活動內容

2026年4月2日（星期四） 下午6時至6時30分 遇見貓神巴斯特（報到） 下午6時30分至7時15分 古埃及守則解碼 下午7時15分至10時30分 尋找薩卡拉寶藏及夜遊古埃及（專屬觀展時間） 下午10時30分至11時 準備就寢 下午11時30分 沉睡中的法老 （關燈）

2026年4月3日（星期五） 上午8時至8時30分 準備迎接太陽神拉 上午8時30分至9時15分 早餐 上午9時15分至11時30分 尼羅河大冒險 上午11時30分 歷奇結束

博物館歷奇親子夜（古埃及主題）

日期及時間：4月2日 18:00 - 4月3日 11:00

對象：6 - 12歲的兒童及家長（必須由成人陪同）

地點： 香港故宮文化博物館故宮學堂（地下低層）崇文館

語言：粵語

門票：每位 $1,300

截止報名日期：3月22日

報名方法：https://bit.ly/46n3yoe

*成功報名人士將於活動前至少3個工作天收到本館電郵聯絡，以確認參加者登記信息、食物敏感或特別膳食要求等資料；

*本活動會提供指定宵夜輕食、早餐和茶水，請自備水樽，展廳内不准飲食；

*場地不設沐浴設施，請自備輕便衣服更換；

*請自備行動電源、睡墊、睡袋、保暖衣物（基於文物保護的需求，展廳溫度維持於攝氏18度至22度間）、個人常備藥物、刷洗用具和助眠用品（如耳塞、眼罩）等。請勿使用尺寸超過210 x 210 cm （長 x 寬）的帳篷；禁止使用營釘。

*閉館期間將不可進出博物館，參加者須配合活動流程，在指定範圍活動。

*請於準時報到，以預留充足時間登記和入場。

* 成功報名人士可通過確認電郵中的連結加購「金字塔紙藝模型」和「古埃及文明大展」少年探索手冊；

* 參加者將獲得4月3日（星期五）的博物館門票，可於當日活動結束後繼續參觀展廳1至7及9（除個別展廳暫停開放外）

香港故宮文化博物館保留更改節目的權利，恕不另行通知。

如報名人數不足，香港故宮文化博物館將保留取消活動的權利。參加者所繳費用，將會按程序全數退回。

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