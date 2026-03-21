3個免費本地展覽推介重現舊香港 經典霓虹招牌展/李小龍紀念展/童年布藝展｜親子好去處2026

書中自有黃金屋，剛放完農曆年假，要收拾心情重新拿起書本好好投入學習。除了知識書中尋，真實體驗也是一種學習，不妨參觀三月本地各項有趣展覽，認識香港歷史之餘，也可邊打卡邊增進知識。今次就介紹3個本地展覽予各位爸媽，帶小朋友重回舊香港，認識一下逐漸消失的舊文化。

本地展覽推介1：DX設計中心「璀璨霓虹」展覽

香港素有「東方之珠」的美譽，尤其璀璨夜景更是讓香港有如不夜城，盡顯繁華一面。昔日，霓虹招牌曾是香港面向世界的象徵，如今逾九成的霓虹燈招牌已在香港的鬧市中消失，但這些光彩奪目的招牌及輝煌歷史，仍可透過DX設計中心的「璀璨霓虹」展覽回味重溫。

展區重現一系列經過修復與重燃的霓虹燈原型，每件作品都承載獨特的歷史記憶。（圖片來源：《親子王》）

這次展覽重現一系列經過修復與重燃的霓虹燈原型，再度呈現幾個經典的招牌，包括在9月拯救的金鳳大餐廳、鄰近的油麻地太平館餐廳、南昌大押及大昌眼鏡中心啟發自雷朋太陽眼鏡框的霓虹招牌等珍貴的歷史瑰寶，每件作品都承載獨特的歷史記憶。場景布置得充滿80、90年代感覺，小朋友可時光倒流沉浸式體驗一番。

小朋友雖然未去過Disco，但聽着跳舞音樂、配合璀璨燈光，也不禁在舞池跳躍起舞。（圖片來源：《親子王》）

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「璀璨霓虹」展覽

日期：即日起至3月31日

時間： 星期一、三至日 11:00 - 19:00 （公眾假期照常開放），逢星期二（公眾假期除外）休館

地址：深水埗通州街280號DX設計館1樓展覽廳

費用：免費

查詢：www.hkdesigncentre.org

本地展覽推介2：「港鐵．藝術」展廊《李小龍誕生85周年紀念展》

一代武打巨星李小龍絕對是香港的代表icon之一，雖英年早逝卻在國際下留下深遠影響。港鐵由去年年尾開始，特別聯同李小龍基金會及香港文化博物館，呈獻《李小龍誕生85周年紀念展：無形之道》。小朋友和家長乘搭港鐵經過中環站時，可停下腳步透過展覽探索李小龍影響後世之「道」，深入了解一代武術傳奇如何突破界限、連接世界，並在現今社會中持續啟發人心。展品包括各項影音資料，以及大量珍貴照片、劇照、電影海報及影片，深入探索李小龍的成長軌跡及生活藝術，並以《穿梭港鐵：串連李小龍的香港足跡》為主題，展現他與香港的深厚聯繫。

2025年是傳奇巨星李小龍誕生85周年，「港鐵．藝術」展廊現正舉行《李小龍誕生85周年紀念展：無形之道》展覽。（圖片來源：《親子王》）

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《李小龍誕生85周年紀念展：無形之道》

地點：港鐵中環站J出口「港鐵．藝術」展廊

展期：即日起至2026年夏季

費用：全免

本地展覽推介3：CHAT六廠飛越溫暖牌：香港童年布藝

現今小朋友人人機不離手，玩具泛濫，光是夾公仔得來的玩偶也多得要送人甚至丟棄。但回到50年代的香港，物資匱乏，很多小朋友的玩偶、衣服等都是自家製作，有的小孩睡在背兒帶裏，有的穿着媽媽手縫的衣裳，有的抱着心愛的布偶……在那沒有螢幕的年代，陪伴孩子成長的是各式布料和材質，以及同樣創意無限的玩伴。

現今盲盒公仔熱潮下玩偶泛濫，昔日人手製作的洋娃娃每個獨一無二，也有濃厚人情味和故事。（圖片來源：官方圖片）

位於南豐紗廠的CHAT六廠現正舉行全新「飛越溫暖牌：香港童年布藝」展覽，匯集了1930至2020年代的香港童年紡織品，包括世代相傳的衣物、成衣製品、量產玩具與手工布偶，更設有互動體驗，回顧逐漸消逝的社會價值，亦引領我們思考如何幫助未來世代培養人際連結、善用資源及保存歷史材料。

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「飛越溫暖牌：香港童年布藝」展覽

日期：即日起至2027年2月21日

時間：11:00 - 19:00

地址：荃灣白田壩街45號南豐紗廠二樓陳廷驊基金會展廳

費用：全免

查詢：www.mill6chat.org



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