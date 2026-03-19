小學生爭入匹克球校隊 運動風潮襲校園 6大匹克球場地推介｜《親子王》新一期精選內容

要數近日最熱熾的運動風潮，一定是不論中外名人明星、其他項目運動員都迷上的匹克球（Pickleball），這項被《時代雜誌》喻為「美國境內最具潛力運動」的玩意，厲害在男女老幼也可參與。中國香港匹克球總會早於2017年已經在本地推廣匹克球，近年開始成熟，康文署也設立免費場地及提供訓練班，而學界於去年漸次舉行不同比賽，中小學相繼組織校隊，以及在校園設置標準球場。如此來勢洶洶，家長當然要了解匹克知的發展潛力！

聖公會奉基小學 建立良好梯隊

說到聖公會奉基小學的濃厚運動風氣，不得不提校長黃悅明博士，黃校長不止培養了改寫香港網球歷史的本地「網球一哥」黃澤林，也同時在奉基大力推動運動，而匹克球在學校發展的契機，陳兆倫主任笑言是因為學校翻新。「兩年前學校的場地要重鋪翻新，現時匹克球球場那個位置，本來是學生玩跳飛機的小角落，黃校長跟大家商量那個位置可以如何利用？當時想到不如發展新興運動，而匹克球其中一個元素像網球，校長自然也有留意，剛好我們這個空間足以畫一個場地，那就不如一試了。」

張鍇豪老師（圖片來源：《親子王》）

陳兆倫主任（圖片來源：《親子王》）

說到匹克球對學生的好處，張鍇豪老師說訓練到手眼協調，而無論單打或雙打，也可以訓練到判斷力，絕對可以令小朋友的反應更快，判斷力亦更為精準。長遠來說，整個人都更靈巧、敏捷。

（左起）陳彥源、周子楠（圖片來源：《親子王》）

西貢崇真天主教學校（小學部） 2個愛匹克球的女孩

匹克球短短日子走入學界，對兩位來自西貢崇真天主教學校（小學部）的六年級女生，由健球選手到入選匹克球校隊，從零開始到掌握技巧，實在是一場試煉。

（左起）西貢崇真天主教學校（小學部）體育科主任熊少茵老師、劉凱晴和袁芷情。（圖片來源：《親子王》）

劉凱晴本身曾參與健球及花式跳繩等運動，去年10月學校開設匹克球訓練班，在朋友鼓勵下便參加了，沒料嘗試後非常喜歡，愛其挑戰性和刺激感，透過參加比賽，更令她深刻領略到匹克球的真正樂趣。至於袁芷情自小參與不少運動，好像跆拳道及健球。升上六年級時，家人鼓勵我嘗試匹克球這項新興運動，剛好朋友也一起參加，所以份外投入，不過最初接觸匹克球時，由於對這項運動太陌生，有點無從入手，幸而經老師教導後，很快掌握到發球技巧，以及得分取勝竅門。

想了解更多匹克球學校推廣，就要留意今次《親子王》「教育專題」的詳細報道。

告別死讀書！8位傑出學生親授高效學習×平衡生活秘訣

身兼數職、功課繁重、考試壓力……這是每位香港學生都熟悉的日常。然而，總有人在忙碌中依然游刃有餘，不僅學業成績優異，更能兼顧課外活動、興趣發展和個人生活。今次我們邀請了八位香港傑出學生親身分享他們的讀書心得、時間分配秘訣及獨特的減壓方法。從「保持傳統手寫筆記」到「記憶閃卡」，從「超前部署」到「獎勵式時間分配」，留意今期《親子王》「尖子學堂」，看看他們如何規劃時間、調整心態，在學業與生活中找到屬於自己的平衡點，告別死讀書，邁向高效學習之路。

（圖片來源：受訪者提供）

諾如病毒來襲 孩子越沒胃口越要吃？

今個冬天，不少香港學校爆發急性腸胃炎，而6至12歲學童「上吐下瀉」個案更明顯增加，大都與諾如病毒有關。家長最擔心孩子脫水，卻又因孩子沒胃口而焦慮；長輩常勸「病要食多啲」，但其實重點是「保護腸胃、避免脫水」。理解病中食欲下降的原因、掌握正確護理與預防方法，才是真正幫助孩子康復的關鍵。今期就由張傑醫生會大家分析拆解。

（圖片來源：Shutterstock）

想了解更多「封面故事」、本期的其他升學教養內容及假日有何親子好玩推介，即掃描《親子王》網頁（https://www.stheadline.com/parenting/親子）參閱更多。

新一期《親子王》現已出版，於各大7-11及OK便利店有售！

《親子王》第820期

發售日期：3月19日（星期四）

銷售地點：各大OK便利店及7-Eleven