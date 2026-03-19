沙田萬怡酒店自助餐低至$166.5 $3多1位任食法國生蠔/澳洲牛肩胛肉 晚餐加送新鮮龍蝦｜親子優惠

一家大小外出用餐，自助餐是最佳選擇，既可舒舒服服歎數小時，食物款式多多，又可以迎合不同人的口味。今日（19日）中午12點沙田萬怡酒店有自助餐優惠，低至$166.5即可歎法國生蠔，還有全新「南澳36°穀飼牛盛宴」主題，可以大歎烤澳洲36° SOUTH MB2+牛肩胛肉、牛板腱涮涮鍋等，牛魔王就最啱！現在更有$3多1位激抵優惠，即睇自助餐優惠詳情與快搶連結。

親子優惠︳沙田萬怡酒店自助餐低至$166.5歎生蠔

除了有即日起至3月31日的「“悅”饌廣東薈萃」，沙田萬怡酒店4月份將推出「南澳36°穀飼牛盛宴」。平日自助午餐有多款冰鎮海鮮，包括季節限定新鮮即開法國生蠔、小白蝦、紐西蘭青口、白蜆、翡翠螺，也有三文魚、八爪魚、吞拿魚、鯛魚、各式壽司等，週末自助午餐更有鱈蟹腳、油甘魚、紅蝦、帶子；亦有南澳洲36°金獎牛精選：烤澳洲36°SOUTH牛肉沙律配泰式酸辣汁、烤澳洲36° SOUTH MB2+牛肩胛肉 、椰香咖喱燴澳洲36°SOUTH 牛面肉、澳洲36° SOUTH 牛腿肉炒飯、澳洲36°SOUTH MB2牛板腱涮涮鍋。周末則加入薄燒澳洲36°SOUTH MB2 牛頸脊配香葱及松露油。

親子優惠︳沙田萬怡酒店自助餐低至$166.5歎生蠔（圖片來源：KKday）

甜品則有自製豆腐花、焗楊梅芝士餅、白咖啡慕絲配榛子餅乾、肉桂萍果忌廉泡芙球、紅糖滋粑、蜜瓜碧螺春奶凍、開心果士多啤梨慕絲餅、伯爵茶日本柚子慕絲餅，周末更有蜜糖枇杷果金寶、蜜瓜碧螺春奶凍呢！

（圖片來源：KKday）

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而「南澳36°穀飼牛盛宴」自助晚餐亦會有季節限定新鮮即開法國生蠔2款、小白蝦、紐西蘭青口、鱈蟹腳、翡翠螺大頭蝦、麵包蟹，喜歡刺身的亦可大刷三文魚、八爪魚、吞拿魚、油甘魚、紅蝦、帶子、各式壽司。

而牛魔王就要盡情食南澳洲36°金獎牛精選：烤澳洲36°SOUTH 牛肉沙律配泰式酸辣汁、澳洲36°SOUTH 牛漢堡牛油果沙律、椰香咖喱燴澳洲3C° SOUTH 牛面肉、澳洲36° SOUTH 牛腿肉炒飯、烤澳洲36° SOUTH MB2+牛肩胛肉、澳洲36° SOUTH MB2 牛板腱涮涮鍋、薄燒澳洲36°SOUTH MB2 牛頸脊配香葱及松露油、烤澳洲36° SOUTH MB2 牛臀肉蓋。甜品更會有即製梳乎厘班戟，朱古力噴泉，每位成人或長者送蒸新鮮龍蝦配檸檬牛油汁一隻呢！

（圖片來源：KKday）

【復活·感謝祭 - HK$333/位】】「“悅”饌廣東薈萃」/「南澳36°穀飼牛盛宴」平日自助午餐｜任食法國生蠔、沙田雞粥、澳洲36° MB2 金奬牛肩胛肉

用餐時間：12:00 - 14:30

優惠：

星期一至五適用，公眾假期除外成人HK$333/位 ，平均HK$166.5/位（原價：成人HK$438/位）

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【 快閃優惠 - 買一送一】「南澳36°穀飼牛盛宴」平日自助午餐｜任食法國生蠔、沙田雞粥、澳洲36° MB2 金奬牛肩胛肉

用餐時間：12:00 - 14:30

優惠：星期一至五，公眾假期除外 成人HK$478/2位，平均HK$239/位 (原價：成人HK$876/2位)

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【快閃優惠 - 第二位HK$3】「“悅”饌廣東薈萃」/「南澳36°穀飼牛盛宴」自助晚餐，任食2款法國生蠔、法國鴨肝、指定酒水任飲｜每位成人或長者送蒸新鮮龍蝦配檸檬牛油汁一隻

用餐時間：18:00 - 21:30

優惠：

．星期一至五適用，公眾假期除外成人HK$815/2位 ，平均HK$407.5/位

．星期六日及公眾假期成人HK$881/2位，平均HK$440.5位 (原價：成人HK$1756/2位)

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（圖片來源：KKday）

【快閃優惠 - 買一送一】「南澳36°穀飼牛盛宴」自助晚餐，任食2款法國生蠔、法國鴨肝、指定酒水任飲｜每位成人或長者送蒸新鮮龍蝦配檸檬牛油汁一隻

用餐時間：18:00 - 21:30

優惠：

．星期一至五，公眾假期除外 成人HK$886/2位，平均HK$443/位 (原價：成人HK$1624/2位)

．星期六日及公眾假期成人HK$958/2位，平均HK$479/位 (原價：成人HK$1756/2位)

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【快閃優惠 - 第二位HK$3】「“悅”饌廣東薈萃」/「南澳36°穀飼牛盛宴」週末自助午餐，任食法國生蠔、鱈蟹腳、啤酒任飲

用餐時間：12:00 - 15:00

優惠：星期六日及公眾假期成人HK$573/2位，平均HK$286.5/位 (原價：成人HK$1140/2位)

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【快閃優惠 - 買一送一】「南澳36°穀飼牛盛宴」週末自助午餐，任食法國生蠔、鱈蟹腳、薄燒牛頸脊、啤酒任飲

用餐時間：12:00 - 15:00

優惠：星期六、日及公眾假期成人HK$622/2位，平均HK$311/位 (原價：成人HK$1140/2位)

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【快閃優惠 - 5折優惠】「“悅”饌廣東薈萃」自助晚餐｜任食2款法國生蠔、法國鴨肝、指定酒水任飲｜每位成人或長者送花雕雞油蒸新鮮龍蝦一隻

用餐時間：18:00 - 21:30

優惠：

．星期一至四成人HK$443/位，兒童HK$281/位，長者HK$365/位

．星期五至日及公眾假期成人HK$479/位，兒童HK$$293/位，長者HK$407/位

(原價：成人HK$812起/位，兒童HK$515起/位，長者HK$669起/位)

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【快閃優惠 - 5折優惠】「“悅”饌廣東薈萃」平日自助午餐｜任食法國生蠔、沙田雞粥、澳洲

36° MB2 金奬牛肩胛肉

用餐時間：12:00 - 14:30

優惠：星期一至五，公眾假期除外HK$239/位，兒童HK$161/位，長者HK$191/位（原價：成人HK$438/位，兒童HK$295/位，長者HK$350/位）

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【快閃優惠 - 5折優惠】「“悅”饌廣東薈萃」週末自助午餐｜任食法國生蠔、沙田雞粥、澳洲36° MB2 金奬牛肩胛肉

用餐時間：12:00 - 15:00

優惠：星期五至日及公眾假期成人HK$311/位，兒童HK$$227/位，長者HK$245/位（原價：成人HK$570/位，兒童HK$416/位，長者HK$449/位）

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優惠詳情：

優惠期（預訂期）： 2026年3月19日12:00至2026年3月25日23:59

用餐日期： 2026年3月20至4月30日

地址：新界沙田安平街 1 號2樓

*以上優惠價已包括加一服務費

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