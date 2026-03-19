Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙田萬怡酒店自助餐低至$166.5 $3多1位任食法國生蠔/澳洲牛肩胛肉 晚餐加送新鮮龍蝦｜親子優惠

親子
更新時間：11:00 2026-03-19 HKT
發佈時間：11:00 2026-03-19 HKT

一家大小外出用餐，自助餐是最佳選擇，既可舒舒服服歎數小時，食物款式多多，又可以迎合不同人的口味。今日（19日）中午12點沙田萬怡酒店有自助餐優惠，低至$166.5即可歎法國生蠔，還有全新「南澳36°穀飼牛盛宴」主題，可以大歎烤澳洲36° SOUTH MB2+牛肩胛肉、牛板腱涮涮鍋等，牛魔王就最啱！現在更有$3多1位激抵優惠，即睇自助餐優惠詳情與快搶連結。

親子優惠︳沙田萬怡酒店自助餐低至$166.5歎生蠔

除了有即日起至3月31日的「“悅”饌廣東薈萃」，沙田萬怡酒店4月份將推出「南澳36°穀飼牛盛宴」。平日自助午餐有多款冰鎮海鮮，包括季節限定新鮮即開法國生蠔、小白蝦、紐西蘭青口、白蜆、翡翠螺，也有三文魚、八爪魚、吞拿魚、鯛魚、各式壽司等，週末自助午餐更有鱈蟹腳、油甘魚、紅蝦、帶子；亦有南澳洲36°金獎牛精選：烤澳洲36°SOUTH牛肉沙律配泰式酸辣汁、烤澳洲36° SOUTH MB2+牛肩胛肉 、椰香咖喱燴澳洲36°SOUTH 牛面肉、澳洲36° SOUTH 牛腿肉炒飯、澳洲36°SOUTH MB2牛板腱涮涮鍋。周末則加入薄燒澳洲36°SOUTH MB2 牛頸脊配香葱及松露油。

親子優惠︳沙田萬怡酒店自助餐低至$166.5歎生蠔（圖片來源：KKday）
親子優惠︳沙田萬怡酒店自助餐低至$166.5歎生蠔（圖片來源：KKday）

甜品則有自製豆腐花、焗楊梅芝士餅、白咖啡慕絲配榛子餅乾、肉桂萍果忌廉泡芙球、紅糖滋粑、蜜瓜碧螺春奶凍、開心果士多啤梨慕絲餅、伯爵茶日本柚子慕絲餅，周末更有蜜糖枇杷果金寶、蜜瓜碧螺春奶凍呢！

（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）

點擊圖片瀏覽親子優惠詳情：

而「南澳36°穀飼牛盛宴」自助晚餐亦會有季節限定新鮮即開法國生蠔2款、小白蝦、紐西蘭青口、鱈蟹腳、翡翠螺大頭蝦、麵包蟹，喜歡刺身的亦可大刷三文魚、八爪魚、吞拿魚、油甘魚、紅蝦、帶子、各式壽司。

而牛魔王就要盡情食南澳洲36°金獎牛精選：烤澳洲36°SOUTH 牛肉沙律配泰式酸辣汁、澳洲36°SOUTH 牛漢堡牛油果沙律、椰香咖喱燴澳洲3C° SOUTH 牛面肉、澳洲36° SOUTH 牛腿肉炒飯、烤澳洲36° SOUTH MB2+牛肩胛肉、澳洲36° SOUTH MB2 牛板腱涮涮鍋、薄燒澳洲36°SOUTH MB2 牛頸脊配香葱及松露油、烤澳洲36° SOUTH MB2 牛臀肉蓋。甜品更會有即製梳乎厘班戟，朱古力噴泉，每位成人或長者送蒸新鮮龍蝦配檸檬牛油汁一隻呢！

（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）

【復活·感謝祭 - HK$333/位】】「“悅”饌廣東薈萃」/「南澳36°穀飼牛盛宴」平日自助午餐｜任食法國生蠔、沙田雞粥、澳洲36° MB2 金奬牛肩胛肉
用餐時間：12:00 - 14:30 
優惠：
星期一至五適用，公眾假期除外成人HK$333/位 ，平均HK$166.5/位（原價：成人HK$438/位）
購買連結：＞＞按此＜＜

【 快閃優惠 - 買一送一】「南澳36°穀飼牛盛宴」平日自助午餐｜任食法國生蠔、沙田雞粥、澳洲36° MB2 金奬牛肩胛肉
用餐時間：12:00 - 14:30
優惠：星期一至五，公眾假期除外 成人HK$478/2位，平均HK$239/位 (原價：成人HK$876/2位)
購買連結：＞＞按此＜＜

【快閃優惠 - 第二位HK$3】「“悅”饌廣東薈萃」/「南澳36°穀飼牛盛宴」自助晚餐，任食2款法國生蠔、法國鴨肝、指定酒水任飲｜每位成人或長者送蒸新鮮龍蝦配檸檬牛油汁一隻
用餐時間：18:00 - 21:30
優惠：
．星期一至五適用，公眾假期除外成人HK$815/2位 ，平均HK$407.5/位 
．星期六日及公眾假期成人HK$881/2位，平均HK$440.5位 (原價：成人HK$1756/2位)
購買連結：＞＞按此＜＜

（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）

【快閃優惠 - 買一送一】「南澳36°穀飼牛盛宴」自助晚餐，任食2款法國生蠔、法國鴨肝、指定酒水任飲｜每位成人或長者送蒸新鮮龍蝦配檸檬牛油汁一隻
用餐時間：18:00 - 21:30
優惠：
．星期一至五，公眾假期除外 成人HK$886/2位，平均HK$443/位 (原價：成人HK$1624/2位)
．星期六日及公眾假期成人HK$958/2位，平均HK$479/位 (原價：成人HK$1756/2位)
購買連結：＞＞按此＜＜

【快閃優惠 - 第二位HK$3】「“悅”饌廣東薈萃」/「南澳36°穀飼牛盛宴」週末自助午餐，任食法國生蠔、鱈蟹腳、啤酒任飲
用餐時間：12:00 - 15:00
優惠：星期六日及公眾假期成人HK$573/2位，平均HK$286.5/位 (原價：成人HK$1140/2位)
購買連結：＞＞按此＜＜

【快閃優惠 - 買一送一】「南澳36°穀飼牛盛宴」週末自助午餐，任食法國生蠔、鱈蟹腳、薄燒牛頸脊、啤酒任飲
用餐時間：12:00 - 15:00
優惠：星期六、日及公眾假期成人HK$622/2位，平均HK$311/位 (原價：成人HK$1140/2位)
購買連結：＞＞按此＜＜

【快閃優惠 - 5折優惠】「“悅”饌廣東薈萃」自助晚餐｜任食2款法國生蠔、法國鴨肝、指定酒水任飲｜每位成人或長者送花雕雞油蒸新鮮龍蝦一隻
用餐時間：18:00 - 21:30
優惠：
．星期一至四成人HK$443/位，兒童HK$281/位，長者HK$365/位 
．星期五至日及公眾假期成人HK$479/位，兒童HK$$293/位，長者HK$407/位 
(原價：成人HK$812起/位，兒童HK$515起/位，長者HK$669起/位)
購買連結：＞＞按此＜＜

【快閃優惠 - 5折優惠】「“悅”饌廣東薈萃」平日自助午餐｜任食法國生蠔、沙田雞粥、澳洲
36° MB2 金奬牛肩胛肉
用餐時間：12:00 - 14:30 
優惠：星期一至五，公眾假期除外HK$239/位，兒童HK$161/位，長者HK$191/位（原價：成人HK$438/位，兒童HK$295/位，長者HK$350/位）
購買連結：＞＞按此＜＜

【快閃優惠 - 5折優惠】「“悅”饌廣東薈萃」週末自助午餐｜任食法國生蠔、沙田雞粥、澳洲36° MB2 金奬牛肩胛肉
用餐時間：12:00 - 15:00
優惠：星期五至日及公眾假期成人HK$311/位，兒童HK$$227/位，長者HK$245/位（原價：成人HK$570/位，兒童HK$416/位，長者HK$449/位）
購買連結：＞＞按此＜＜

優惠詳情： 
優惠期（預訂期）： 2026年3月19日12:00至2026年3月25日23:59 
用餐日期： 2026年3月20至4月30日 
地址：新界沙田安平街 1 號2樓
*以上優惠價已包括加一服務費

購買連結：＞＞按此＜＜

相關文章｜帝逸酒店自助餐第2位$33歎生蠔、龍蝦 買一送一任食冰鎮蟹盛/松露/養生珍菌 免費玩兒童玩樂區｜親子優惠


 

 

 

 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
伊朗局勢｜擔心變越戰翻版？美媒：特朗普擬達三目標後結束戰事
伊朗局勢｜擔心變越戰翻版？美媒：特朗普擬達三目標後結束戰事
即時國際
2小時前
長者用樂悠咭「紅磡去羅湖」車費最平幾錢？網民出題掀熱議 神人教一路線僅$4?
長者用樂悠咭「紅磡去羅湖」車費最平幾錢？網民出題掀熱議 神人教一路線僅$4?
生活百科
2026-03-17 18:49 HKT
星島申訴王 | 房間暗藏鏡頭 港情侶慘變A片主角 深圳酒店偷拍恐慌 直擊職員紅外線偵測
04:41
星島申訴王 | 深圳酒店房間暗藏偷拍鏡頭 港情侶慘變A片主角 實測淘寶神器搵偷拍反光點
放蛇直擊
3小時前
台中發生情侶倒斃浴室命案。iStock示意圖
台中恐怖情侶雙屍案 年輕男女全身鮮血倒斃浴室
兩岸熱話
12小時前
正義女神丨陳煒火辣床戰逐格睇 性感內衣上陣豐滿身材一覽無遺 「激戰」對手身份曝光
正義女神丨陳煒火辣床戰逐格睇 性感內衣上陣豐滿身材一覽無遺 「激戰」對手身份曝光
影視圈
19小時前
女星老公強姦旗下藝人被判監4年10個月 掐頸硬上施暴 露骨對話曝光：你那次射進來
女星老公強姦旗下藝人被判監4年10個月 掐頸硬上施暴 露骨對話曝光：你那次射進來
影視圈
18小時前
觀塘明星海鮮酒家結業！月內連執2間 九龍區僅剩2分店 網民擔憂：睇來會變歷史遺物
觀塘明星海鮮酒家結業！月內連執2間 九龍區僅剩2分店 網民擔憂：睇來會變歷史遺物
飲食
16小時前
租置計劃重推︱房委會今年詳細調研 仍有近3萬公屋單位未賣出 即睇39條屋邨出售百分比
01:25
租置計劃重推︱房委會今年詳細調研 仍有近3萬公屋單位未賣出 即睇39條屋邨出售百分比
社會
22小時前
《愛回家》女星跳舞展示澎湃身材 選港姐出身原來有個歌手夢 曾參加《中國好聲音》
《愛回家》女星跳舞展示澎湃身材 選港姐出身原來有個歌手夢 曾參加《中國好聲音》
影視圈
14小時前
抗癌吳文忻被騙畢生積蓄拒絕眾籌 認曾變賣嫁妝：攤大手板問人攞實在不是我作風
抗癌吳文忻被騙畢生積蓄拒絕眾籌 認曾變賣嫁妝：攤大手板問人攞實在不是我作風
影視圈
15小時前