帝逸酒店自助餐第2位$33歎生蠔、龍蝦 買一送一任食冰鎮蟹盛/松露/養生珍菌 免費玩兒童玩樂區｜親子優惠

親子優惠︳現在不少餐廳都設有「限時」，但帶同孩子外出用餐，短短個多小時實在不足夠，最好就有數小時，可以舒舒服服用餐之餘，爸媽又有時間chill一chill。沙田帝逸酒店自助餐今日（16日）就有第2位$33及買一送一優惠，不但可有任食生蠔、龍蝦，更有全新「松露‧珍菌‧海鮮三重奏自助晚餐」可大歎以矜貴松露、養生珍菌及頂級海鮮為食材入饌的美食，還有免費兒童玩樂區，邊用餐邊暢玩！即睇自助餐優惠詳情與快搶連結。

親子優惠︳帝逸酒店自助餐第2位$33歎生蠔

帝逸酒店Alva House「松露‧珍菌‧海鮮三重奏」自助晚餐，特別以矜貴松露、養生珍菌及頂級海鮮為食材，廚師以巧手將這些珍貴食材入饌，炮製出黑松露片皮鴨、芝士輪配巴馬臣芝士碎及白松露油、黑松露四川珍菌卷、天婦羅姬松茸，亦有小朋友喜歡的現點即煮橄欖油松露撈意大利麵，爸媽也要試試香煎鴨肝伴黑松露汁，想不到連雪糕也有黑松露呢！

（圖片來源：KKday）

同時亦有粉紅主題的甜品，媽媽必定心心眼。 爸爸就可大歎海鮮，如麵包蟹、 鱈場蟹腳、凍龍蝦、青口及即開生蠔等，也有鐵板燒及爐端燒、自家製意大利雪糕及Häagen-Dazs雪糕。

（圖片來源：KKday）

另外平日自助午餐也有優惠，可大歎健康田園沙律吧、海鮮冷盤刺身、燒頂級燒西冷 、日式天婦羅及炸物、爐端燒（包括清酒煮蜆或青口）及Häagen-Dazs雪糕等。而備受歡迎的周末與假日自助早午餐，更可以即開生蠔、海鮮冷盤刺身（包括龍蝦鉗及蟹腳） 等配任飲氣泡酒、紅酒及白酒及港式奶茶，實在太chill！小朋友就可大歎童之選（D.I.Y.熱狗、炸雞及炸魚薯條），亦有珍寶火焰雪山、自家製豆腐花、手工意式雪糕等，小朋友更可到免費兒童玩樂區，邊用餐邊暢玩！

（圖片來源：KKday）

點擊圖片瀏覽親子優惠詳情：

【KKday 3 月復活·感謝祭限定｜第2位HK$33】自助午餐｜海鮮冷盤刺身 | 日式爐端燒

用餐時間：12:00 - 14:30

優惠：星期一至五：成人第2位只需HK$33， 2人同行HKD$518，平均每人HKD$259（原價 成人HK$484/位）

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【快閃優惠｜買一送一】自助午餐｜海鮮冷盤刺身、日式爐端燒

用餐時間：12:00 - 14:30

優惠：成人HK$528/2位，平均HK$264/位（原價 成人HK$484/位，小童HK$297/位）

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（圖片來源：IG@alvahotelbyroyal）



【快閃優惠｜低至52折】悠閒自助早餐｜連任飲咖啡或茶

用餐時間：星期一至五，公眾假期除外 07:00 - 10:00

優惠：HK$130/位 （原價 成人HK$251/位）

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【快閃優惠｜買一送一】自助晚餐｜即開生蠔、海鮮冷盤刺身、冰鎮蟹盛、鐵板燒及爐端燒、

連任飲啤酒及無酒精飲品

用餐時間：18:00 - 21:30

優惠：

．星期一至四：成人HK$936/2位，平均HK$468/位；

．星期五至日、公眾假期及前夕：成人HK$1,020/2位，平均HK$510/位（原價：成人HK$922/位，小童HK$537/位）

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【快閃優惠｜買一送一】自助早午餐｜即開生蠔、海鮮冷盤刺身、鐵板燒主菜、連任飲氣泡酒

用餐時間：星期六、日及公眾假期 11:30 - 15:00

優惠：成人HK$732/2位，平均HK$366/位（原價 成人HK$671/位，小童HK$407/位）

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優惠詳情：

優惠期（預訂期）：2026年3月16日15:00至3月22日23:59

用餐日期：2026年3月18日至5月3日

地址：香港沙田源康街1號 帝逸酒店

*以上優惠價已包括原價加一服務費

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