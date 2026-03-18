內地遊學團帶隊經驗之談 避免學生「出事」3個方法｜蔡世鴻校長隨筆

在這AI世代，學與教的模式也要變得多樣化，所以學校舉辦遊學團是毋容置疑。今次想跟大家談談最近幾次遊學團的出事位。試過有幾位學生在內地吃了不潔食物，弄至肚瀉或不適，個人估計原因有三：第一是旅行社做得不好。我試過帶學生去新加坡遊學，吃的是小型自助餐，酒店僻了一個小地牢讓我們用餐，但由於我們遇上大塞車，遲了一小時才到達，東西是熱的，但我發現有一、兩味餸已變味，立刻叫學生不要吃。雖然有部分學生已吃了，幸好沒造成大問題。

學校於2025年4月舉辦「廣州珠海學習交流團」（圖片來源：中華基督教會協和小學（長沙灣）校網）

第二個原因是學生太熟悉內地的生活，會自己偷偷叫外賣，外賣食物可能放在大堂久了而變味，容易引致肚瀉。第三個原因是學生根本身體不適，我試過帶學生到海南旅遊，他說有點不舒服要吃藥，我往袋子裏一看，原來他帶了四樽醫生處方的藥水來，我問他為甚麼有這麼多藥，他說昨天還在發燒，但捨不得放棄交流，便吃藥上機，結果當然是給我「曉以大義」。

學校於2025年4月舉辦「廣州珠海學習交流團」（圖片來源：中華基督教會協和小學（長沙灣）校網）

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老師必須一眼關七 隨時「探房」

其實老師帶隊常遇到種種問題，如學生患病或不適、學生遺失證件和物品、忘了起床、晚上疑神疑鬼，所以在此呼籲學校盡量安排有經驗的老師領軍。旅行團雖然提供領隊和導遊，但他們不了解學生的特性，所以老師們帶團時要高度集中，一眼關七。

學校於2025年4月舉辦「廣州珠海學習交流團」（圖片來源：中華基督教會協和小學（長沙灣）校網）

最近又出現了另一個問題，就是學生在晚上擅自離開酒店。這問題的原因很簡單，就是貪玩與炫耀。貪玩是學生在晚上覺得無聊，偷偷走出酒店逛街唱K，玩得開心，但學校擔心；同時炫耀自己熟悉內地生活，可另僻途徑，帶同學出去玩。無論如何，這都是違規行為，頑皮學生回校後難免被學校紀律處分，貪玩得禍，值得嗎？

學校於2025年4月舉辦「廣州珠海學習交流團」（圖片來源：中華基督教會協和小學（長沙灣）校網）

如何避免這些事發生？絕不容易，尤其是中學生。酒店是自由開放，如何禁止學生外出是一大難題。個人覺得避免的方法也有三。第一、無論學生是對或錯，學校都要加以教育。縱然他們做錯了，我覺得也是學習的一部分。建議學校在出發前，對學生要嚴正聲明，說明後果。學生只是貪玩，如果知道後果，往往都會停一停，想一想。第二、我習慣請老師在11時前隨機到房間查看學生，一來慰問幾句，二來督促數語，要求他們早點睡，挺有效的。有了這個「探房」，相信學生便不敢隨意離開酒店了。

南昌火箭團（圖片來源：中華基督教會協和小學（長沙灣）校網）

第三個方法呢？我最近去了參觀深圳和杭州的研學基地，原來內地學校每年都會全校出外旅行兩次，很多時會配以學習和宿營活動，因而內地在每個區都興建了研學基地。我參觀的研學基地可容千人，可上課和住宿，二人一房到十人一房，類近香港的渡假營，除了美輪美奐，更可耕種、收割和採茶葉，價錢也比酒店便宜。它們有保安把守，加上幾位同學一間房，完全避免兩、三人私自外出的問題，所以建議局方、學校和旅行社可考慮住在不同的研學營。

學校於2025年4月舉辦「區會聯校河南交流團」（圖片來源：中華基督教會協和小學（長沙灣）校網）

我曾聽過有學生埋怨晚上打電話找老師，老師卻沒有聽。我明白老師可能太疲倦，所以聽不到電話，寄語幾位帶隊老師要互相補位，確保學生安全和正常學習。帶隊出外是24小時的工作，老師們責任重大，但我在幾十年的帶隊生涯中，往往是我最享受的時光，與學生一同生活，雖是數天，卻叫人難忘！

北角循道學校校長 鄭家明

多年推展親子繪本閱讀、STEAM創意教學、創意校本主題活動。相信教育的核心是孩子的幸福成長，每個孩子都是一顆等待被看見的閃亮星星，他們的成長有無限可能，就等待我們何時遇見。

北角循道學校校長 鄭家明

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