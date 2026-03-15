兒童增高｜中醫教3招把握春季黃金期助長高 一原因孩子長高受阻 附簡易食療｜親子健康

春季3至6月是孩子生長發育的黃金時段，契合中醫「春生夏長」理論，《黃帝內經．素問．四氣調神大論》雲：「春三月，此謂發陳……天地俱生，萬物以榮。」天地陽氣升發與孩子生長之氣相應，是助力長高、增強體質的好時機。

兒童增高｜抓住黃金期順勢長高

中醫「脾為後天之本」，是氣血生化之源。不少孩子經過新年油膩飲食、飲食無度易出現食滯。食滯不除則脾氣必虛，身體也難吸收營養，讓春季助長事倍功半。因此調理孩子春季生長，需先清積和胃、健脾補虛，再結合時令養護助力生長，才能讓孩子抓住黃金期順勢長高。

兒童增高｜抓住黃金期順勢長高（圖片來源：Shutterstock）

積滯清，脾胃和：先解假期飲食後遺症

新年期間膏粱厚味、甜膩零食進食過多，加上孩子脾胃功能本就稚嫩，易導致飲食積滯於中焦，脾胃運化失常。常見臨床表現包括：口臭、食欲減退、腹脹、夜間不安、舌苔厚膩、大便帶未消化食物或氣味酸臭等。調理要消積導滯、和胃健脾，先打通脾胃運化通道，才能為後續助長鋪平道路。

脾胃運化失常常見臨床表現包括：口臭、食欲減退、腹脹、夜間不安、舌苔厚膩、大便帶未消化食物或氣味酸臭等。（圖片來源：Freepik）

點擊圖片瀏覽兒童增高食療消積方：

脾胃強，長得壯：穩固成長的後天根基

積滯清除後，需及時健脾補虛，鞏固脾胃功能。脾氣充盛，才能有效吸收營養，為孩子的生長發育提供充足動力。此階段調理以溫和健脾為主，避免過補滋膩，加重脾胃負擔。

脾氣充盛，才能有效吸收營養，為孩子的生長發育提供充足動力。（圖片來源：PhotoAC）

點擊圖片瀏覽兒童增高食療健脾方：

順時令，助生長：腎脾肝三臟同調迎黃金期

中醫認為孩子的生長發育與腎、脾、肝三臟密切相關。春季肝氣升發，恰逢生長黃金期，在健脾補腎的基礎上，配合疏肝理氣、助長推拿，順應時令調理三臟，能讓助長效果事半功倍；同時，夜間子時（23:00 - 01:00）是生長激素分泌的高峰期，保證此時孩子深睡眠，是天然的助長妙招。

脾氣充盛，才能有效吸收營養，為孩子的生長發育提供充足動力。（圖片來源：PhotoAC）

點擊圖片瀏覽兒童增高食療養肝方：

穴位按摩通經絡

除食療調理以外，家長亦可通過簡單的穴位按摩幫助孩子增高。每晚睡前花五分鐘輕柔按摩，既能疏通經絡、調理臟腑，也可培養親子感情，還能幫孩子放鬆身心、提升睡眠質量。家長可為孩子按揉足底前1/3凹陷處的湧泉穴兩分鐘，補腎益精、助力骨骼生長；亦可用食指和中指併攏按揉膝蓋下三寸脛骨、前肌外緣的足三里穴一至兩分鐘，促進營養吸收。按摩過程中以孩子感覺微微酸脹為宜，結束後輕拍背部助其放鬆入睡。

用食指和中指併攏按揉膝蓋下三寸脛骨、前肌外緣的足三里穴一至兩分鐘，促進營養吸收。（圖片來源：PhotoAC）

結語：清積健脾，順勢助長

正如《黃帝內經》所言：「春夏養陽，順其生發之氣。」春季助長，並非單純補充營養，而是「先通後補，通補兼施」，先解決食滯脾虛的根本問題，再結合時令調理腎脾肝三臟，配合良好的睡眠與日常護理，才能讓孩子的生長之氣順勢而發。家長需仔細觀察孩子的身體訊號，及時發現食滯、脾虛的表現，通過食療清積健脾、推拿疏通經絡、規律作息保證睡眠，讓孩子在春季黃金期裏，脾胃健、營養足、生長快，順利長高，增強體質。

（圖片來源：Shutterstock）

古鎧綸中醫師

康河中醫診所顧問中醫師，中醫專欄作家，在香港行醫逾十年，曾獲英國外交部志奮領獎學金，留學劍橋。身為三孩之父，磨練出寶貴的育兒保健心得。他的經歷充滿生活智慧，關心解決家庭男女老少的疑難雜症。著作有《中醫爸爸的兒科天書》。

古鎧綸中醫師

相關文章︳止咳︳小朋友咳嗽調理全攻略 從肺脾入手 中醫推介食療+兩大穴位按摩助暢快呼吸︳親子健康

相關文章︳護眼︳從臟腑調理開始守護明眸 中醫：肝腎入手紓緩眼部不適 附3款護眼食療+按摩法︳親子健康

相關文章︳小兒夜啼中醫調理法助孩子整晚安睡 附6大健脾養心食療+3個按摩穴位︳親子健康

相關文章︳孩子體重過輕中醫調理指南 幫孩子增重長肉必先補一個部位 附3個健脾疏肝補益食療︳親子健康