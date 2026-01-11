孩子體重過輕中醫調理指南 幫孩子增重長肉必先補一個部位 附3個健脾疏肝補益食療︳親子健康

不少家長會擔心自己的孩子過輕、過瘦。的確，孩子體重長期低於正常範圍，不僅影響外在發育狀態，還可能影響內臟機能與免疫力。在中醫角度，孩子體重過輕並非單純的「吃太少」，而是脾、胃、肝等臟腑功能失調的外在體現。孩子臟腑嬌嫩，脾常不足，若乳食不節，痰濕滯留，均影響脾胃的接收和消化功能。調理孩子體重過輕，需從根源梳理臟腑問題，結合食療、護理與穴位按摩，能改善當下的體重短板，讓成長回歸健康軌道。

身高別體重圖表作初步評估

在開展孩子體重調理前，家長需先科學判斷孩子是否屬於「體重過輕」範疇，臨床上常會用「身高別體重圖表」來進行初步評估。該圖表會依據不同性別、不同年齡段孩子的生長發育規律，劃定身高對應的體重正常區間、偏低區間與過輕區間。使用時，家長可先測量孩子的準確身高與體重，再在圖表中找到對應身高的坐標軸，查看體重數值所處的區間：若體重低於圖表標註的「正常範圍下限」，且連續三個月及以上體重增長速率低於同齡孩子標準，則可判定為體重過輕；若僅單次測量略低於下限，但孩子精神狀態良好、飲食規律，則可能是短期體質波動，毋須過度緊張。需要注意的是，身高別體重圖表僅為初步篩查工具，若發現異常，便要適時諮詢專業醫師，制定調理或治療方案。

脾胃健，營養留： 從「脾胃」入手固後天

中醫認為「脾為後天之本，胃為水穀之海」，孩子脾胃功能尚未發育完善，若餵養失當（如過度餵食生冷、輔食種類雜亂），易導致脾胃運化失職、氣血生化不足，進而引發營養吸收障礙，使體重增長遲緩。這類孩子常表現為食欲不振、飯後腹脹、大便溏稀，調理需以健脾和胃、助運消食為核心，通過飲食搭建營養吸收的基礎。

健脾胃、增體重穴位按摩

方法：每天花5 - 10分鐘為孩子按摩以下穴位，能疏通經絡、調理臟腑，輔助改善體重過輕問題。按摩時力度要輕柔，以孩子感覺舒適為宜，按摩後可輕撫孩子腹部，促進腸胃蠕動，為進食和營養吸收做好準備。

足三里穴（膝蓋下3寸，脛骨前肌外緣）：用食指和中指併攏輕柔按揉，每次1 - 2分鐘。作為健脾要穴，足三里能增強脾胃運化能力，提升營養吸收效率。 中脘穴（上腹部，臍中上4寸）：以掌心輕輕環旋按揉，每次2分鐘。中脘穴是胃經募穴，可和胃健脾、消食化積，緩解孩子食欲不振的問題。 脾俞穴（背部，第11胸椎棘突下，旁開1.5寸）：用拇指指腹輕按，每次1分鐘。脾俞穴能健脾益氣、調和氣血，幫助改善脾胃虛弱導致的營養攝入不足。

結語：辨證調理，讓孩子健康長肉

孩子體重過輕的調理，關鍵在於「辨證施治」。家長需仔細觀察孩子的飲食與狀態：是食欲不振還是消化不良？是煩躁易怒還是乏力懶動？這些細節都是判斷臟腑問題的重要依據。通過飲食調理臟腑、日常護理營造放鬆氛圍、堅持穴位按摩疏通經絡，既能改善當下的體重過輕問題，更能幫助孩子建立良好的消化吸收功能，鞏固體質基礎。

古鎧綸中醫師

康河中醫診所顧問中醫師，中醫專欄作家，在香港行醫逾十年，曾獲英國外交部志奮領獎學金，留學劍橋。身為三孩之父，磨練出寶貴的育兒保健心得。他的經歷充滿生活智慧，關心解決家庭男女老少的疑難雜症。著作有《中醫爸爸的兒科天書》。

