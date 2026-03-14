地球一小時前奏免費活動「生態終跡」展覽 手工藝攤位/水墨x保育工作坊/專家講座｜親子好去處

親子好去處｜世界自然基金會香港分會發起的「地球一小時」是全球最大型環保行動，旨在提高大眾對氣候變化的關注。今年「地球一小時」將於3月28日舉行，而前奏活動 —— 「生態終跡」展覽將邀請大家一起探索香港令人驚喜的豐富物種，以及本地生態系統正面臨的巨大壓力。

親子好去處｜免費玩！「生態終跡」展覽認識環保

「生態終跡」展覽將為大家生動地呈現《香港生物多樣性現狀2025》報告的內容，邀請大家一起探索香港令人驚喜的豐富物種，以及本地生態系統正面臨的巨大壓力。活動內容多樣化，除了香港生物多樣性現狀展覽，亦會有由本地保育專家主持的講座，深入解讀本地野生動物面臨的威脅，包括生境喪失等問題；現場亦會有不同主題的教育攤位，讓大家可體驗本地藝術家提供的野生動物臉部或手部彩繪，欣賞並選購以香港野生生物為主題的本地手工藝攤位。同場亦有「水墨 x 保育」工作坊，教大家以寫意筆法描繪香港瀕危野生動物。

可愛吉祥物歐亞水獺Lutra當日亦會與大家見面。（圖片來源：世界自然基金會香港分會）

而地球一小時嘉年華將會於3月28日在尖沙咀1881舉行，到時生態多樣性展覽「生態終跡」移師現場，還有可持續市集，大家可於環保攤位中學習在日常生活中減少環境足跡的實用貼士！亦有小朋友環保音樂表演以及樂隊「晚安莉莉」的演出，到時大家可一起迎接晚上8時30分的熄燈時刻，實踐可持續生活，為地球發聲。

收費工作坊 「水墨×保育」， 教你用水墨畫繪畫香港的瀕危物種。（圖片來源：世界自然基金會香港分會）

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Ian ｘ 洪嘉豪聲音導航引領走過黑暗世界

而今年陳卓賢（Ian）與洪嘉豪繼續擔任活動大使，兩人亦抽空拍攝全新宣傳短片，以日常生活作為靈感，提醒大眾由生活細節開始實踐環保，齊齊為地球熄燈一小時，好好愛護地球。

陳卓賢（Ian）與洪嘉豪繼續擔任地球一小時活動大使。（圖片來源：世界自然基金會香港分會）

兩人亦會以聲音導航，於即日至9月13日舉行的全新感官體驗「連繫黑暗一小時」中，帶大家走入一個完全黑暗的世界，換個角度認識本地生態及檢視日常生活細節。

（圖片來源：世界自然基金會香港分會）

（圖片來源：世界自然基金會香港分會）

「生態終跡」展覽

日期： 3月14及15日 （星期六及日）

時間：10:30 - 17:30

地點： WWF中環訪客中心（山頂纜車站旁）

費用： 免費（附加工作坊除外）

工作坊報名連結：＞＞按此＜＜

地球一小時嘉年華

日期：3月28日

時間：13:00 - 16:30

地點：尖沙咀「1881」

WWF x「黑暗中對話基金會」：連繫黑暗一小時

日期：即日至 9月13日

地點：長沙灣長義街9號D2 Place一期7樓B室黑暗中對話體驗館

票價：$380

活動內容：WWF 與「黑暗中對話基金會」攜手合作，推出全新感官體驗「連繫黑暗一小時」。「地球一小時」活動大使陳卓賢及洪嘉豪以聲音導航，帶大家走入一個完全黑暗的世界，換個角度認識本地生態及檢視日常生活細節。

*門票收益將全數撥捐黑暗中對話（香港）基金會作慈善用途，以支持基金會發展更多創新體驗，培育多元人才，為各界帶來社會共融、多樣性和平等的新視角。

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