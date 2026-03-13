海洋公園萬豪酒店自助餐低至3折 $267起歎海鮮/自助晚餐3.5小時任食波士頓龍蝦 免費玩室內遊樂場︳親子優惠

復活節快到，今年未選擇外遊的家長，可帶小朋友去探大熊貓「家姐」、「細佬」，還可預訂超優惠自助餐，不限時又選擇多多，大、小朋友都可大刷一餐！今日（13日）香港海洋公園萬豪酒店推出特別優惠，自助餐優惠低至3折夠超值，只需$267起即可任歎多款海鮮，同行兒童可免費暢玩兒童遊樂天地，復活節一樣有優惠！即睇快搶連結帶小朋友去慢慢歎喇！

親子優惠︳香港海洋公園萬豪酒店自助餐低至3折

香港海洋公園萬豪酒店海灣餐廳自助餐以「環球美饌盛宴」為主題，可任食多款海鮮，如雪場腳蟹、麵包蟹、冰蝦、油甘魚及赤蝦等，自助晚餐更會加上北海道帶子、深海池魚、赤蝦等海鮮魚生；自助午餐必試煙三文魚、黑松露雞薯仔沙律等頭盆，也有西京燒青魚、西西里燴春雞、燒美國牛板叉燒、雪燕灌湯餃、蝦餃燒賣等，甜點則有沖繩黑糖紫薯蒙布朗、法國黑朱古力撻、芒果拿破崙、楊枝露，以及現做的港雞蛋仔、豆腐花及葡撻。

親子優惠︳香港海洋公園萬豪酒店自助餐低至3折（圖片來源：KKday）

自助晚餐則有法式龍蝦沙律配黑魚子與巴馬火腿配蜜瓜，主打熱盤必試薑蔥鮑魚炒腸粉、蒜蓉牛油焗蟹、花膠排豬腰及西西里燴春雞。現場更有北京片皮鴨、蒸波士頓龍蝦、燒美國安格斯斧頭扒、日式煎和牛酥炸生蠔。至於媽媽們最關注的甜點，除了有午餐之選，更加上白桃烏龍慕絲、鹹蛋起司蛋糕呢！

無論自助晚餐或午餐一樣可免費進入兒童遊樂天地暢玩， 食飽飽放電一流！（圖片來源：KKday）

復活節期間更有限定美食，如香草煙三文魚忌廉芝士蛋卷、可口可樂及芥末燒火腿台灣甲芋麻糬忌廉蛋糕、羊扒山椒燒、希臘大蝦菜飯、紅絲絨雲尼拿蛋糕、烤南瓜鮮蝦希臘芝士沙律、復活節羊肉湯、開心果朱古力慕絲蛋糕、蜜瓜大蝦沙律配泰式醬、熱情果芒果忌廉泡芙、燒復活節香草芝士羊架等，小朋友見到彩虹芝士蛋糕、復活節簿餅、復活節釀雞蛋定必心心眼呀！更可免費進入兒童遊樂天地邊食邊玩，即刻預約喇！

點擊圖片瀏覽親子優惠詳情：

【KKday3月感謝祭限定｜低至3折】平日自助午餐｜免費進入兒童遊樂天地

用餐時間：12:00 – 14:30

優惠：HK$199/位 (原價 HK$548 /位)

購買連結：＞＞按此＜＜



【快閃優惠｜成人買一送一】自助午餐｜免費進入兒童遊樂天地 （可預訂復活節）

可預訂復活節(12:00 – 14:30)

優惠：HK$598起2位，平均HK$299起/位（原價成人HK$548/位，兒童HK$284/位）

購買連結：＞＞按此＜＜



【快閃優惠｜成人買二送一】自助午餐｜免費進入兒童遊樂天地 （可預訂復活節）

用餐時間：12:00 – 14:30

優惠：HK$1,146起/ 3位，平均HK$382起/位

．4月3-7日 HK$1,353起/3位，平均HK$451起/位 （原價成人HK$548/位，兒童HK$284/位）

購買連結：＞＞按此＜＜

小朋友還可免費進入兒童遊樂天地玩餐飽！（圖片來源：KKday）



【 快閃優惠｜成人買一送一】自助晚餐｜免費進入兒童遊樂天地

用餐時間：18:00 – 21:30

優惠：HK$934起/2位，平均HK$467起/位（原價星期一至五成人HK$856/位，兒童HK$438/位；星期六日成人HK$900/位，兒童HK$460/位）

購買連結：＞＞按此＜＜



【快閃優惠｜買二送一】自助晚餐｜免費進入兒童遊樂天地（可預訂復活節）

用餐時間：18:00 – 21:30

優惠：HK$1,791起/ 3位，平均HK$597起/位

．4月3-7日 HK$1,995起/3位，平均HK$666起/位 （原價星期一至五成人HK$856/位，兒童HK$438/位；星期六日成人HK$900/位，兒童HK$460/位）

購買連結：＞＞按此＜＜

優惠詳情:

優惠期（預訂期）：2026年3月13日 12:00 - 3月19日 23:59

用餐日期：2026年3月14日- 4月30日

用餐地點：黃竹坑黃竹坑道180號香港海洋公園萬豪酒店 海灣餐廳

*以上優惠價已包括原價加一服務費

燒烤風味自助晚餐買一送一

而香港海洋公園萬豪酒店 Pier Lounge and Pier Bar自助餐亦有買一送一優惠，泰國風情燒烤自助晚餐提供凍海鮮，如鱈場蟹腳、鮮大蝦、翡翠螺等；還有泰式紅咖喱炒蟹、香葉炒蜆、香辣魔鬼魚、越南香茅豬扒、泰式南乳燒雞翼、黃薑椰菜花，當然有盲曹、魷魚、鮮蝦、一夜干、波士頓龍蝦、魚柳、鯧魚、雞肉沙爹、牛肉沙爹、辣味牛舌、九重塔英式豬肉腸等燒烤美食。同場還有多款東南亞甜品，如斑斕芒果忌廉蛋糕、芒果熱情果慕絲蛋糕、菠蘿椰子慕絲蛋糕、斑斕椰子千層糕、 士多啤梨芝士餅。

香港海洋公園萬豪酒店 Pier Lounge and Pier Bar燒烤風味自助晚餐買一送一（圖片來源：KKday）

點擊圖片瀏覽親子優惠：



【3月感謝祭限定｜低至3折】地中海燒烤自助晚餐

優惠：HK$267/位（原價HK$735/位）

購買連結：＞＞按此＜＜

【快閃限量搶 –買一送一】地中海燒烤自助晚餐｜可預訂復活節

優惠：HK$802 /2 位,平均 HK$401/位（原價成人HK$735/位，兒童HK$372/位）

購買連結：＞＞按此＜＜

【快閃限量搶 –買二送一】地中海燒烤自助晚餐｜可預訂復活節

優惠：星期五至日 HK$1,536/3 位,平均 HK$512/位（原價成人HK$735/位，兒童HK$372/位）

購買連結：＞＞按此＜＜

【快閃限量搶 –買一送一】復活節燒烤自助午餐

優惠：HK$586 /2 位,平均 HK$293/位（原價成人HK$537/位）

購買連結：＞＞按此＜＜

【快閃限量搶 –買二送一】復活節燒烤自助午餐

優惠：星期五至日 HK$1,122/3 位,平均 HK$374/位（原價成人HK$537/位）

購買連結：＞＞按此＜＜



優惠詳情:

優惠期（預訂期）：2026年3月13日 12:00 - 3月19日 23:59

用餐日期：2026年3月14日- 4月30日

用餐地點：黃竹坑黃竹坑道180號香港海洋公園萬豪酒店 海灣餐廳 Marina Kitchen

*成人是指12歲及以上；小童是指3至11歲

海灣餐廳購買連結：＞＞按此＜＜

Pier Lounge & Pier Bar購買連結：＞＞按此＜＜

