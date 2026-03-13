Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

澳門親子好去處｜澳門人氣自助山餐廳激抵自助午餐$33歎冷盤海鮮 自助晚餐$333無限量任食火鍋 附專屬優惠碼

更新時間：08:15 2026-03-13 HKT
發佈時間：08:15 2026-03-13 HKT

澳門親子好去處｜快到復活節長假期，近年澳門增添不少好玩的親子好去處，每到長假便成為爸媽們首選的親子短遊好地方。到澳門當然想吃地道美食，但帶同小朋友，還是選擇自助餐最啱！澳門上葡京酒店自助山餐廳為當地自助餐天花板，今日（13日）就有快閃優惠，低至$33即可大歎自助午餐盡情食8款人氣海鮮！而自助晚餐亦只需$333即可無限量任食火鍋，用餐開放預訂至4月30日。即睇澳門自助餐優惠詳情與快搶連結。

澳門親子好去處｜激抵自助午餐$33歎澳門人氣自助山餐廳

澳門上葡京酒店自助山餐廳以亞洲美食市集為靈感，自助午餐除了有8款人氣冷盤海鮮、時令刺身與壽司卷物，可享用香濃惹味的東南亞地道美食，如新加坡肉骨茶、馬來西亞沙嗲烤肉串、印度羊肉卡巴等，也有不同地方風味的中式及西式美饌，可一次過滿足一家人的願望。餐廳亦備有龍蝦、鮑魚和蜆等各種鮮活海鮮可供額外選購，並用指定喜歡的烹調方式，如法式芝士焗、蒜蓉清蒸、椒鹽爆炒等，而海鮮套餐更可配搭啤酒、葡萄酒或香檳；也可加購一系列特色飲品，包括新鮮椰青、精選餐酒和啤酒塔等。

點擊圖片瀏覽澳門人氣自助山餐廳詳情：

同場亦有$333歎自助晚餐優惠，可一試全新推出的無限量任食火鍋，更有3款自選惹味湯底，包括四川麻辣火鍋湯底、滋補藥材雞湯及鮮番茄豬骨湯，配上鮮甜生猛的海鮮，還有肉類拼盤、雜錦丸子及時令蔬菜，冬天食實在暖笠笠，一家人齊齊享受最啱！

【KKday3 月復活感謝祭｜HK$33/位】「自助山」餐廳｜自助午餐 
優惠：輸入優惠碼【MULISBOA】HK$33/位（原價HK$394/位） 
購買連結：＞＞按此＜＜

【KKday3 月復活感謝祭｜HK$233/位】「自助山」餐廳｜自助午餐 
優惠：輸入優惠碼【MULB233】享 HK$233/位（原價HK$394/位）
購買連結：＞＞按此＜＜

【KKday3 月復活感謝祭｜HK$333/位】「自助山」餐廳｜自助晚餐｜包含現場無限量即煮生猛海鮮
優惠：星期一至四 輸入優惠碼【MULB333】成人HK$333/位（原價HK$976/位）
購買連結：＞＞按此＜＜

【KKday3 月復活感謝祭｜HK$633/位】「自助山」餐廳｜自助晚餐｜包含現場無限量即煮生猛海鮮 
優惠：星期一至四 輸入優惠碼【MULB633】成人HK$633/位（原價HK$976/位） 
購買連結：＞＞按此＜＜


優惠詳情： 
優惠期（預訂期）：2026年3月13日10:00至3月19日23:59 
用餐日期：2026年3月16日至4月30日 
地址：澳門上葡京3樓 
*成人是指13歲及以上 

購買連結：＞＞按此＜＜

相關文章｜尖沙咀港青酒店自助餐優惠 低至$167任食波士頓龍蝦/蟹腳 $333歎雙人海鮮拼盤｜親子優惠

 

