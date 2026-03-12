尖沙咀港青酒店自助餐優惠 低至$167任食波士頓龍蝦/蟹腳 $333歎雙人海鮮拼盤｜親子優惠

喜歡吃日韓美食的爸媽，今日（12日）不要錯過尖沙咀港青酒店自助餐優惠，快閃優惠低至$166.5即可品嘗超過20款日韓特色美食，更可任食9大冰鎮海鮮，包括波士頓龍蝦、蟹腳！更有上燉人參雞湯、即煎虎蝦、壽司刺身等可以盡情吃！同場加映$333雙人海鮮拼盤最啱海鮮控，即睇自助餐優惠與快搶連結，到時去搶！

親子優惠｜尖沙咀港青酒店自助餐優惠低至$167

尖沙咀港青酒店於即日起至4月份推出「日韓風味」自助晚餐，有9大凍海鮮任食，包括波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、黑青口、龍蝦仔、青口、龍蝦鉗、熟蝦、熟蜆、麵包蟹，亦有三文魚、八爪魚、希靈魚、赤貝、油甘魚、立魚、磯煮鮑魚，同場有燒有骨牛肉西冷、即煎虎蝦、即煎和牛、和牛漢堡，還有韓式壽司飯卷、韓式牛肉/午餐肉/牛油果，愛飲湯的朋友必試韓式牛骨湯、人蔘雞湯，而媽媽就要試冧酒栗子蛋糕、自家製鯛魚燒、黑金蛋卷、十勝紅豆綠茶布甸、白玉丸子紅豆湯、迷你大福、栗子提拉米蘇、迷你香印提子撻、日式芝士蛋糕心太軟！

而自助午餐精選也有不少凍海鮮提供，如熟蝦、熟蜆、藍青口、翡翠螺、青口、小龍蝦，另有煙三文魚、肝醬多士、芝士拼盆，還有壽司、雲吞麵檔、燒有骨西冷等，甜品亦有豐富選擇，如烏龍茶果凍、麵包布甸、雪糕、YMCA自家製曲奇餅、藍莓奶凍、木糠布甸。

點擊圖片瀏覽自助餐優惠：

【KKday「復活感謝祭」HK$333/2位】「日韓風味」自助晚餐

用餐時間：18:15-21:30

優惠：

．星期一至日 HK$333/2位，平均HK$166.5/位（原價：星期一至四成人/長者 HK$738+10%/位；

．星期五至日、公眾假期及前夕成人/長者 HK$848+10%/位）

購買連結：＞＞按此＜＜

【KKday「復活感謝祭」｜買二送二，人均HK$443/位起】「日韓風味」自助晚餐

優惠：

．星期一至四 HK$1,772/4位，平均HK$443/位（原價成人/長者HK$738+10%/位；兒童HK$488+10%/位）

．星期五至日、公眾假期及前夕 HK$2,036/4位，平均HK$509/位（原價成人/長者HK$848+10%/位；兒童HK$578+10%/位）

購買連結：＞＞按此＜＜

【KKday「復活感謝祭」HK$333/2位】「日韓風味」自助午餐

平日自助午餐：星期一至五（公眾假期除外）12:00至14:30

假日自助午餐：星期六至日及公眾假期12:00至14:45

優惠：

．星期一至日HK$333/2位，平均HK$166.5/位（原價平日星期一至五（公眾假期除外）成人/長者 HK$328+10%/位；

．星期六至日及公眾假期 成人/長者 HK$428+10%/位）

購買連結：＞＞按此＜＜

【KKday「復活感謝祭」長者買一送一｜人均HK$197/位起】自助午餐｜需購買最少一位成人

優惠：

．星期一至五長者HK$394/2位，平均HK$197/位（原價長者HK$328+10%/位）

．星期六日及公眾假期HK$514/2位，平均HK$257/位（原價長者HK$428+10%/位）

購買連結：＞＞按此＜＜

優惠詳情：

優惠期：2026年3月12日12:00至3月25日23:59

使用期：2026年3月13日至2026年4月26日

收費標準：3 – 11歲為小童價，60歲或以上為長者價

用餐地點：香港九龍尖沙咀梳士巴利道41號再臨閣 (南座四樓) / 北座四樓

*以上優惠價已包括原價之加一服務費

同場亦有海鮮拼盤（2人份）優惠，只需$333即可歎2人份海鮮 ，包括有海蝦、麵包蟹、龍蝦、蟹腳、青口。

【KKday「復活感謝祭」｜HK$333/個】港青咖啡座｜海鮮拼盤（2人份）

優惠：HK$333/2 人份，平均HK$166.5/位（原價HK$488+10%）

*用餐時間：晚上 18:00 - 20:00

*費用已包括10%服務費

*優惠只適用於堂食，不可外攜

優惠詳情：

優惠期：2026年3月12日12:00至3月25日23:59

使用期：2026年3月14日至2026年4月26日

用餐地點：香港九龍尖沙咀梳士巴利道41號

