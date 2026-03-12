維他奶廠免費參觀 認識維他奶故事/探索紙包生產流程/互動營養探索之旅 附報名方法｜親子好去處

維他奶廠｜猶記得孩童時每當天氣轉冷，早上上學到小食部買支樽裝熱維他奶，飲罷即時全身暖笠笠，相信這也是不少爸媽的童年回憶。「維他奶」豆奶植根香港，於1940年誕生，最初只有樽裝，原來到了1975年才有第一包紙包裝維他奶！爸媽與小朋友想認識多點有關維他奶的故事，還有親身體驗紙包維他奶生產流程，可以參觀每年9月至翌年3月接受申請的維他奶廠免費參觀活動。即睇活動詳情與申請方法，看看如何可深入廠房！

維他奶廠｜免費參觀屯門廠房 探索紙包生產流程

「維他奶」豆奶於1940年誕生時，最初只有闊口玻璃樽出售，並需要即日製造、運送和飲用。及後至1953年，「 維他奶 」採用高溫消毒方法處理，不用冷藏及不再受存放時間限制，可以大量生產。到了1975年，維他奶率先將保鮮紙包裝飲品的生產設備引進香港，推出紙包裝「維他奶」，既方便攜帶，又無須冷藏或添加防腐劑，更可儲存一年，成為不少家庭的常備早餐之選。

維他奶特別舉辦維他奶廠免費參觀活動，以「滋養身心」為主題，透過多元化的活動，讓大家探索以植物為本的營養，提升健康生活的意識。活動將包括介紹維他奶的故事，也會帶大、小朋友參觀廠房，認識飲品生產流程，亦會有「營養探索之旅」，以及有問答遊戲及打卡環節。維他奶現接受學校及團體申請，參觀團體需自行安排交通，申請成功將會有專人通知。

維他奶廠免費參觀

參觀日期：每年7月至8月

參觀時間：10:00 - 12:00、14:30 - 16:30

參觀地點：屯門建旺街1號維他奶國際集團有限公司（參觀團體需自行安排交通，恕不設泊車位）

查詢：2468 9645 / [email protected]

參觀者對象：6 - 12歲小學生（由學校或團體安排）

每組人數：最少30人，最多50人（其中必須包括至少2名成人領隊）

申請方法：網上申請（任何重覆申請只會當一次計算）

申請日期：每年9月至翌年3月（如同日參觀申請超額，維他奶公司會以抽籤形式作決定）

申請結果通知：於每年5月1日至5月31日內以電郵方式回覆（如在上述期間仍未收到本公司的確認通知，申請即不獲接納，不獲接納之申請則不作另行通知）

