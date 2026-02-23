嘉頓廠房參觀活動 免費玩！自製麵包/參觀生產線+展覽館/工作紙遊戲 附報名方法｜親子好去處2026

嘉頓廠房參觀活動｜不少爸媽會為孩子準備麵包作早餐，但小朋友又會否知道香噴嚇的麵包「點樣嚟」？想了解麵包的烘焙過程與嘉頓麵包廠房生產線，還有嘉頓歷史等資料，可參加嘉頓廠房參觀活動。近日嘉頓深井廠房參觀項目重新啟動，免費開放予團體預約，讓6–12歲小學生親身體驗麵包從原料到成品的完整過程，更可親自體驗自製麵包的樂趣，邊玩邊學。即睇親子活動詳情與報名方法。

嘉頓廠房參觀活動｜了解麵包製作過程 體驗麵包製作

嘉頓麵包於1926年成立，品牌在香港植根多年，為讓大家能更了解麵包製作過程，特別舉辦嘉頓廠房參觀活動，讓大家可組團報名，帶小朋友走進香噴噴的嘉頓深井廠房，除了可以參觀歷史館進一步了解嘉頓的歷史及烘焙知識，亦可參觀實際麵包生產線，了解每一個製作步驟，從麵粉選用到發酵麵糰，再到烘焙、必片、包裝等製作麵包流程都可以一一參觀到。

嘉頓麵包免費開放位於深井的麵包廠房予大眾參觀。（圖片來源：嘉頓麵包）

參觀完生產線後，孩子們還可以參加自製麵包的工作坊。在專業師傅指導下，親手製作自己喜愛的麵包。在揉麵團、捏造型的過程中，可培養對烹飪烘焙的興趣之餘，也可增強孩子的耐性，還可將獨一無二、新鮮出爐的麵包帶回家與家人分享滋味。活動亦包括工作紙遊戲，令參觀活動更生動有趣，進一步了解麵包製作的過程與知識。活動內容相當豐富好玩，有興趣的家長快快把握這次嘉頓重啟參觀報名的機會，免費去玩。

活動相當豐富，亦可認識品牌歷史及生產線。（圖片來源：嘉頓麵包）

點擊圖片瀏覽嘉頓廠房參觀活動詳情：

嘉頓有限公司香港深井廠房

地址：深井深慈街1–11號

查詢：[email protected] / 2491 3369

詳情：＞＞按此＜＜

嘉頓廠房參觀活動

參觀日期：全年均可（星期六、日及公眾假期除外）

參觀時間：星期一至五 14:00 - 16:00（參觀日子及時長會視乎實際情況而定）

參觀對象：6–12歲小學生，由學校或團體安排

講解語言：粵語

每組人數：最少10人，最多16人（其中必須包括2名成人領隊）

參觀內容：活動簡介、觀看影片、自製麵包、參觀生產線、參觀展覽館及工作紙遊戲等

費用：免費

申請日期：需在選擇之參觀日子最少一個月前提交申請（如同日參觀申請超額，本公司會以抽籤形式作決定）

申請結果通知：將於參觀月份最少一個月前以電郵方式回覆（如在上述期間仍未收到本公司的確認通知，申請即不獲接納，不獲接納之申請則不作另行通知）

報名方法：＞＞按此＜＜



*只接受網上申請，任何重覆申請只會當一次計算

*參觀團體需自行安排交通，不設泊車位

相關文章｜深圳親子好去處2026｜深圳龍崗區親子遊4大推介 高球園林staycation/無限放電樂園/免費公園