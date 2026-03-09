Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港機場快綫車票單程票買一送一 青衣站出發低至$27.5 附優惠碼享限量75折︳親子優惠

親子
更新時間：08:24 2026-03-09 HKT
發佈時間：08:24 2026-03-09 HKT

香港機場快綫優惠｜快到復活節長假期，又是一家大小旅行的好機會，爸媽可跟孩子快閃出遊放鬆一下！無論到哪處旅行，坐飛機當然要先入機場，除了機場巴士，市區往返機場最方便當然乘住坐香港機場快綫，但每程動輒過百元，一家大小所費不菲。今日（9日）早上10點就有快閃優惠買一送一，青衣站出發低至$27.5！即到以下購買連結入手機場快綫車票！

香港機場快綫優惠︳香港機場快綫車票單程票買一送一 

去機場最方便當然是揀香港機場快線，於香港站出發更有免費市區預辦登機服務（只適用於國泰航空/香港航空營運的航班），車上還有免費高速Wifi與充電區，非常貼心。今次的機場快綫車票最優惠首選青衣站往返機場，低至$27.5一程，另可自選香港站、九龍站、青衣站往返機場，亦有限定75折優惠，使用日期至4月30日。優惠車票數量有限，售完即止，想抵住去旅行就要快快去搶！

（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）

點擊圖片瀏覽親子優惠：

【限定｜買一送一】香港機場快綫單程票 (青衣站） 
優惠： HK$55/2 張，平均HK$27.5/張（原價HK$73/張） 
購買連結：＞＞按此＜＜

【限定｜新會員限定單程$33】香港機場快綫單程票 (青衣站） 
KKDay首購新會員輸入「HKAE33」即享KKday 優惠： HK$33/張 （原價HK$73/張） 
購買連結：＞＞按此＜＜

【限量優惠75折】香港機場快綫單程票 
優惠：
．香港站單程票： HK$90/張（原價HK$120/張） 
．九龍站單程票： HK$79/張（原價HK$105/張） 
．青衣站單程票： HK$55/張（原價HK$73/張）
購買連結：＞＞按此＜＜
 
【限量優惠75折】香港機場快綫來回票 
優惠：
．香港站來回票： HK$161/張（原價HK$215/張） 
．九龍站來回票： HK$146/張（原價HK$195/張） 
．青衣站來回票： HK$98/張（原價HK$130/張） 
購買連結：＞＞按此＜＜

優惠詳情： 
優惠期（預訂期）： 2026年3月9日10:00至3月15日23:59 
車票使用日期：2026年3月9日至2026年4月30日 

購買連結：＞＞按此＜＜

KKday特別優惠（預訂本地及環球產品）： 
．滿 HK$300 減 HK$20 優惠，優惠碼【26KKDPAY20】 
．滿 HK$500 減 HK$35 優惠，優惠碼【26KKDPAY35】 
．滿 HK$1,000 減 HK$75 優惠，優惠碼【26KKDPAY75】 
 

相關文章︳香港柏寧酒店自助餐第2位$10 聯乘恆香老餅家歎鮑魚龍蝦、周末自助早午餐必食魚子醬｜親子優惠

