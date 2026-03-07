香港柏寧酒店自助餐第2位$10 聯乘恆香老餅家歎鮑魚龍蝦、周末自助早午餐必食魚子醬｜親子優惠

喜歡吃自助餐又愛傳統中式甜心的朋友要留意，柏寧酒店特別與香港百年經典恆香老餅家合作推出特色自助餐，將經典味道以全新姿態呈現於自助餐菜式上，透過美食承傳文化。今日（7日）柏寧酒店自助餐更有自助餐快閃優惠，第2位只需$10即可歎鮑魚龍蝦，周末自助早午餐更可大歎魚子醬！即睇自助餐優惠詳情與購買連結。

親子優惠｜香港柏寧酒店自助餐第2位$10

香港柏寧酒店於即日起至3月15日，聯乘香港百年經典—「恆香老餅家」，由酒店餐廳主廚陳建聰師傅及糕餅總廚劉廣雄師傅聯手，將恆香經典的優質臘味系列及傳統糕點融入菜式中，以新穎創新手法呈現於自助餐桌上。精選菜式包括泰式香辣恆香臘腸蔬菜沙律、水牛芝士薄餅配恆香油鴨及芝麻菜、香辣恆香臘腸意大利粉配橄欖及番茄醬、恆香臘味香芹墨魚餅（午餐）、恆香臘味荔蓉香酥鴨（午餐）、恆香油鴨麒麟石斑（晚餐）、恆香臘味八寶鴨（晚餐）及恆香臘味潮州炸卷（晚餐）；甜點區以恆香傳統唐餅作靈感，創作出中西合璧的創意甜品，如老婆餅意大利雪糕、一口合桃酥配榛子朱古力、迷你蛋捲熱情果醬及一口雞仔餅，細味經典的集體回憶。

除了聯乘美食，自助晚餐將會提供魚子醬、龍蝦、壽司、刺身、泰式生蝦、花菇鴨掌扣原隻鮑魚、香煎法國鴨肝配砵酒汁等，當然自家製Gelato雪糕及多款精緻甜點，還有無限添飲台式果茶。而自助午餐亦會有鱈蟹腳及精選海鮮，也有籠仔荷葉蒸原隻鮑魚配時令海鮮、即製泰式精選沙律及芒果糯米飯、燒西冷扒及燒羊脾，壽司刺身及時令菜式等，甜品專區亦有自家製意式雪糕，另有無限暢飲兩款果汁或特飲。

至於週末自助早午餐，則有源源不絕的凍龍蝦 、鱈腳蟹 和新鮮空運刺身，新增西班牙風乾24個月白毛火腿配蜜瓜無限供應，更有滋味中西熱食如慢烤西冷扒及燒羊脾、即蒸中式點心、海鮮拼盤等選擇，還包括有氣葡萄酒和各款果汁等任飲呢！

【快閃買1位 + 第2位$10HKD】自助晚餐 | 鮑魚、龍蝦海鮮、魚子醬、煎鴨肝

優惠：HK$956起（人均：HK$478，原價：HK$1,734）

購買連結：＞＞按此＜＜

【快閃買1位 + 第2位$10HKD】自助午餐｜鱈腳蟹、原隻鮑魚、西冷扒

優惠：HK$560起（人均：HK$280，原價：HK$1,008）

購買連結：＞＞按此＜＜

【快閃買1位 + 第2位$10HKD】週末自助早午餐 ｜魚子醬、龍蝦

優惠：HK$752起（人均：HK$376，原價：HK$1,360）

購買連結：＞＞按此＜＜

【 買2送1】自助晚餐 | 鮑魚、龍蝦海鮮、魚子醬、煎鴨肝

優惠：HK$1,812起（人均：HK$604，原價：HK$2,600）

購買連結：＞＞按此＜＜

【第2位半價】自助晚餐 | 鮑魚、龍蝦海鮮、魚子醬、煎鴨肝

優惠：HK$1,340起（人均：HK$670，原價：HK$1,734）

購買連結：＞＞按此＜＜

香港柏寧酒店自助餐優惠

地址：

開售日期：2026年3月7日11:00起至3月13日發售

適用日期：2026年3月8日至3月31日

