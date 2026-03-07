Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

消防處活動︳免費消防應急教育日 逃生體驗區/虛擬實境遊戲/攤位遊戲 附活動日期地點

親子
更新時間：10:45 2026-03-07 HKT
發佈時間：10:45 2026-03-07 HKT

親子好去處2026︳自去年大埔嚴重火災，不止大朋友，連小朋友對於防火意識也大大加強。想知更多消防及救護的救援工作，以及學習更多應急知識，可以參加3月8日（星期日）位於薄扶林消防局及救護站舉辦的「南區應急教育日」，將有多個活動免費參加，毋須事先登記，活動豐富，如有救援示範、消防搜救犬、機械狗示範、無人機展示、逃生體驗區、攤位遊戲等，即睇消防處活動日期、活動詳情。

消防處活動︳免費消防活動 南區應急教育日

 3月8日（星期日）的「南區應急教育日」將於薄扶林消防局及救護站舉行，當日場地會分為「識滅火」、「識自救」及「識逃生」三個分區，讓市民透過豐富節目輕鬆學習應急知識。

（圖片來源：Facebook@香港消防處）
（圖片來源：Facebook@香港消防處）

活動包括應急準備教育、消防處專隊、防搜救犬、機械狗示範及無人機展示，也可以跟推廣機械人互動交流，亦有「調派後指引」介紹、防煙頭套」體驗、逃生體驗區、 虛擬實境遊戲、極端天氣應急知識、攤位遊戲等，亦會展示消防及救護車輛與工具，活動相當豐富，而且免費入場，亦毋須預約，更會派發精美紀念品，一家去玩一天，更可令是小朋友從玩樂中認識到消防工作，齊齊提升應對危機意識。

（圖片來源：Facebook@香港消防處）
（圖片來源：Facebook@香港消防處）

點擊圖片瀏覽以往消防處活動花絮：

「南區應急教育日」
日期：3月8日（星期日）
時間：10:30 至 16:00
地點：香港薄扶林道789號薄扶林消防局及救護站
詳情：https://www.facebook.com/hkfsd.gov.hk

相關文章｜香港演藝學院開放日免費體驗過百藝術活動：互動AI工作坊/後台揭秘/參觀伯大尼古蹟校園｜親子好去處2026

相關文章｜香港醫學博物館30周年免費開放日 古蹟內學防疫史/限定電車巡遊/人氣器官鎖匙扣｜親子好去處

 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
《九龍城寨》續集棄用木村拓哉 中日關係緊張波及香港影壇 吳彥祖加盟惡鬥古天樂郭富城丨獨家
《九龍城寨》續集棄用木村拓哉 中日關係緊張波及香港影壇 吳彥祖加盟惡鬥古天樂郭富城丨獨家
影視圈
15小時前
元朗男子斬妻後縱火焚宅墮樓 昏迷送院
元朗男子斬妻後縱火焚宅墮樓 昏迷送院
突發
1小時前
路透社
伊朗局勢｜或爆世界大戰？軍事專家：一徵兆與一戰相似
即時國際
5小時前
中大仁醫黃詠儀離世 生前捐獎學金回饋母校 黃母代女出席母校植樹紀念
中大仁醫黃詠儀離世 生前捐獎學金回饋母校 黃母代女出席母校植樹紀念
醫生教室
14小時前
「鎮台之寶」罕談患重度抑鬱症暴瘦 日服十粒安眠藥 崩潰向妻求救：拖住老婆一齊走都幾幸福
「鎮台之寶」罕談患重度抑鬱症暴瘦 日服十粒安眠藥 崩潰向妻求救：拖住老婆一齊走都幾幸福
影視圈
3小時前
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
生活百科
2026-03-05 14:59 HKT
前TVB移加主持容羨媛心血一夜清空 淚崩直播求救被老公嘲：返香港做《東張西望》囉
前TVB移加主持容羨媛心血一夜清空 淚崩直播求救被老公嘲：返香港做《東張西望》囉
影視圈
16小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
2026-03-05 11:15 HKT
東張西望｜內地男拒認騙婚反指戴綠帽  港女認屈前度做便宜老竇  急網上徵婚：我冇做錯
東張西望｜內地男拒認騙婚反指戴綠帽  港女認屈前度做便宜老竇  急網上徵婚：我冇做錯
影視圈
14小時前
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 將軍澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
2026-03-05 11:32 HKT