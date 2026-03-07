消防處活動︳免費消防應急教育日 逃生體驗區/虛擬實境遊戲/攤位遊戲 附活動日期地點

親子好去處2026︳自去年大埔嚴重火災，不止大朋友，連小朋友對於防火意識也大大加強。想知更多消防及救護的救援工作，以及學習更多應急知識，可以參加3月8日（星期日）位於薄扶林消防局及救護站舉辦的「南區應急教育日」，將有多個活動免費參加，毋須事先登記，活動豐富，如有救援示範、消防搜救犬、機械狗示範、無人機展示、逃生體驗區、攤位遊戲等，即睇消防處活動日期、活動詳情。

消防處活動︳免費消防活動 南區應急教育日

3月8日（星期日）的「南區應急教育日」將於薄扶林消防局及救護站舉行，當日場地會分為「識滅火」、「識自救」及「識逃生」三個分區，讓市民透過豐富節目輕鬆學習應急知識。

（圖片來源：Facebook@香港消防處）

活動包括應急準備教育、消防處專隊、防搜救犬、機械狗示範及無人機展示，也可以跟推廣機械人互動交流，亦有「調派後指引」介紹、防煙頭套」體驗、逃生體驗區、 虛擬實境遊戲、極端天氣應急知識、攤位遊戲等，亦會展示消防及救護車輛與工具，活動相當豐富，而且免費入場，亦毋須預約，更會派發精美紀念品，一家去玩一天，更可令是小朋友從玩樂中認識到消防工作，齊齊提升應對危機意識。

（圖片來源：Facebook@香港消防處）

點擊圖片瀏覽以往消防處活動花絮：

「南區應急教育日」

日期：3月8日（星期日）

時間：10:30 至 16:00

地點：香港薄扶林道789號薄扶林消防局及救護站

詳情：https://www.facebook.com/hkfsd.gov.hk

相關文章｜香港演藝學院開放日免費體驗過百藝術活動：互動AI工作坊/後台揭秘/參觀伯大尼古蹟校園｜親子好去處2026

相關文章｜香港醫學博物館30周年免費開放日 古蹟內學防疫史/限定電車巡遊/人氣器官鎖匙扣｜親子好去處