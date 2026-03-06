香港醫學博物館30周年免費開放日 古蹟內學防疫史/限定電車巡遊/人氣器官鎖匙扣｜親子好去處
發佈時間：11:15 2026-03-06 HKT
香港醫學博物館器官鎖匙扣一度熱爆全城，更成為小紅書人氣「手信」，被遊客們瘋搶。其實這間位於上環半山的香港醫學博物館除了有可愛有趣的博物館紀念品，更擁有豐富的藏品及展覽，讓大家了解到香港自開埠以來的醫學及防疫史，博物館亦不定期開設工作坊、講座，由醫生、專業教大家更多醫學知識。今年香港醫學博物館30周年，為此館方將於3月21、22日免費開放，歡迎爸媽們帶孩子去參觀。
親子好去處｜香港醫學博物館免費開放日 古蹟內學防疫史
坐落於上環半山的紅磚建築——香港醫學博物館，已經守護香港醫學歷史30年了。為慶祝30歲生日，香港醫學博物館特別於3月21、22日舉辦「香港醫學博物館免費開放日」，免費讓大家去發掘醫學與生命的教事。同時於即日起至3月21日，更有會香港醫學博物館「30周年電車巡遊」，限定電車將會遊走港島，讓醫學歷史走入社區。
小朋友可能只知近日發生的新冠疫情，抗疫情景歷歷在目，但其實香港歷史上曾發生數次大型瘟疫及流行病，而在香港醫學博物館內便有豐富的藏品及展覽，就讓大家認識香港力抗傳染病的事蹟，並且透過影片、像真度極高的場景和互動遊戲等，認識香港醫療發展與健康，以及人體結構知識、各種疾病及中國傳統草藥等。
博物館前身是舊病理檢驗所，是香港法定古蹟之一，紅磚外牆及內裏的木樓梯等相當有味道，順道可欣賞昔日殖民地建築風格。而博物館旁的遊樂場也可讓小朋友放電，紅白色彩恍如城堡的設計也十分特別有趣，讓人流連忘返。
同場加映：香港醫學博物館器官鎖匙扣 超受旅客歡迎
超人氣香港醫學博物館器官鎖匙扣，自前年熱爆小紅書，超過60款以身體各部位器官做主題的鎖匙扣絕對是最強紀念品，難怪每次一推出即被掃光。博物館更會定期「上新」加入「新血」，最新一批要數去年10月1日推出的兩個新成員：血漿與脾臟。
這個被稱為港版Jellycat非以食物、動物及植物做主角，反而用跟博物館甚為「貼題」的器官做主角，每隻都有大大眼睛，心、肝、脾、肺腎通通有份，就連多巴胺、咖啡因、大腸桿菌、Covid-19都有，當中最受歡迎必屬「子宮」，不少遊客將「子宮」掛在名牌袋上，成為超人氣裝飾品！
香港醫學博物館免費開放日
日期：2026年3月21-22日（星期六、日）
時間：10:00 – 17:00
門票：全免！（無需預約，即場入場）
香港醫學博物館
地址：上環半山堅巷2號
開放時間：星期二至六 10:00 - 17:00；星期日及公眾假期13:00 - 17:00；星期一、聖誕日、元旦、農曆年初一至三休息；聖誕日前夕及農曆
年前夕10:00 - 15:00
入場費：成人$20，全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士及六歲以下小童$10，家庭套票（包括2位成人及最多3名兒童）
查詢：www.hkmms.org.hk/
