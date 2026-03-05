親子優惠｜各位大、小朱古力控要留意，都會海逸酒店推出「美祿® 聰明豆®繽紛樂園」周末下午茶自助餐，將美祿的濃郁可可香氣與聰明豆的繽紛歡樂色調變成美味的下午味，更有特別優惠買一送一，低至$298就可以歎到！同場還有自助午餐、自助晚餐買一送亞優惠，可以任食雪花蟹腳、龍蝦等美食，即睇自助餐優惠詳情與購買連結，帶埋小朋友一齊去歎。

都會海逸酒店自助餐買一送一 低至$298歎美祿聰明豆童趣下午茶/自助晚餐歎避風塘美食｜親子優惠（圖片來源：KKday）

親子優惠｜都會海逸酒店自助餐買一送一

都會海逸酒店Promenade提供一系列精緻的國際自助餐，包括新鮮的海鮮、誘人的甜點和各種即場烹調的美食。特別推介「美祿® 聰明豆®繽紛樂園」周末下午茶自助餐，將兩款經典的甜品元素結合，濃郁可可香氣的美祿與繽紛歡樂的聰明豆原來如此夾，分別造出美祿朱古力榛子脆脆慕絲蛋糕、美祿可可球芝士蛋糕與聰明豆麻糬忌廉蛋糕等，為春日午後添上甜蜜滋味驚喜，最適合與家人共享快樂時光。

（圖片來源：KKday）

而「國際美食」自助午餐則有多款來自世界各地的特色美饌。必食雪花蟹腳、海鮮拼盤、雜錦剌身，還有多款滋味熱葷、芝士拼盤及精緻甜品，包括芒果拿破崙、即製班戟等，大小朋友一樣啱！

（圖片來源：KKday）

至於「香江舊城風味」海鮮自助晚餐以以舊城風貌與昔日香江的人情味為靈感，將九龍飲食記憶變成經典佳餚，如原殼燒海鮮拼盤，還有避風塘蒜香辣炸蠔、避風塘 M9 和牛粒。必試將新鮮生蠔裹上薄薄麵衣，炸至金黃酥脆的炸蠔，香氣四溢的蒜蓉與微辣椒香令口感更添層次，外脆內嫩、鮮味濃郁，展現地道風味。 自助晚餐亦提供龍蝦、鴨肝等美食，現在有買一送一，絕對超值。

（圖片來源：KKday）

【獨家快閃｜買一送一】周末下午茶自助餐｜無限暢飲果汁或汽水

優惠： HK$596/2 位，平均 HK$298/位 （原價：HK$596/位）

*消費滿HK$400，均可享用三小時免費代客泊車服務

購買連結：＞＞按此＜＜

【獨家快閃｜買一送一】國際美食自助午餐｜星期六、日及公眾假期享有無限暢飲指定餐酒、啤酒、果汁或汽水

優惠：

．星期一至五HK$696/2位，平均HK$348/位；星期六HK$776/2位，平均HK$388/位

．星期日HK$816/2位，平均HK$408/位 （原價：HK$816/位）（已包括加一服務費）

*消費滿HK$400，均可享用三小時免費代客泊車服務

購買連結：＞＞按此＜＜

（圖片來源：KKday）

【獨家快閃｜買一送一】香江舊城風味海鮮自助晚餐｜無限暢飲指定餐酒、啤酒、果汁或汽水

優惠：

．星期一至四HK$1,056/2位，平均HKD$528/位；

．星期五至六HK$1,136/2位，平均HKD$568/位

．星期日HK$1,116/2 位，平均HKD$558/位（原價：HK$1,136/位）（已包括加一服務費）

*消費滿HK$600，均可享用三小時免費代客泊車服務

購買連結：＞＞按此＜＜

優惠詳情：

優惠期（預訂期） : 2026年3月5日15:00至3月11日23:59

使用日期：2026年3月5日至3月31日

地址：九龍紅磡都會道7號都會海逸酒店7樓西餐廳

*以上優惠價已包括加一服務費

相關文章｜尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二低至$329 親子周日早午餐小童/自助晚餐歎波士頓龍蝦︳親子優惠