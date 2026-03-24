溫習法｜6招攻陷心儀直資小學 一種記憶法助收知識 面試前必讀一款故事書

溫習法｜家有獨生子的周太，囝囝現正讀小一，坦言他是萬千寵愛在一身。「囝囝個性活潑，學得快、極具好奇心，但一個學習快和醒目的小朋友，一樣需要父母陪伴和關注。」周太認為孩子要擁有快樂的童年，童年要靠父母帶領，所以父母都要出力，而她就選擇當全職媽媽，有這種想法全因來自其童年經歷。「媽媽是職業婦女，在我成長的年代是少數，當時照顧我的是『契馬姐』，她本來是爸爸的馬姐，後來索性上了契，讀書後自問是自動自覺一類人，雙親更加不用特別照顧我。」這種懂事簡直是天使小孩，但小朋友始終需要關注，周太直言長大後也感受到有所缺失，所以當自己有下一代，就想多投放時間在小朋友身上。「因為10歲前你都可以管，10歲後你想管也管不了。」

溫習法｜6招攻陷心儀直資小學 一種記憶法助收知識 面試前必讀一款故事書周太（圖：李沃濤）

6招簡單策略攻陷心儀直資小學

當全職媽媽前是專業人士，因為工作關係，周太常接觸小朋友，深明因材施教的重要性。「有些小朋友本身就很乖，有些年紀少少已經原則性很高，好像我仔個性活潑，但又好喜歡睇good manners（禮儀學習套裝書）那類圖書，估佢唔到！」一粒仔，周太曾想過是否要規範一下他呢？尤其是準備考小一前，也擔心過其跳脫性格可能影響面試。最後周太想通，應該因着他的性格去調整，因材施教。「坊間有很多厲害方法，一定比我優勝，而我的攻略可能很多人會嫌簡單，但我們就是這樣升讀心儀的直資小學。」周太說其攻略第一步就是陪伴，全心全意陪伴囝囝學習、走過每一步，給予他最高的安全感。

兒子還是幼稚園生時，周太喜歡跟他看《我要做個好公民》這款「小跳豆幼兒好行為情境故事書系列」，教養而不說教，不需死記硬背已經學習到很多生字、成語。「呢啲講故仔係最好，帶出街睇都方便。」（圖：李沃濤）

要一位五歲幼兒面對升小一這關，周太深信只要不是揠苗助長，就算是「難」的知識也可以教。「幼稚園不鼓勵背誦，K3才正式寫字，細心解讀是希望家長不要讓孩子學習超於個人能力的知識，但我有刻意給囝囝『難』的東西，好像一些邏輯題，不是要他答到，而是要嘗試。又例如認字，應該鼓勵孩子盡量去吸收，卻不需要全部懂得寫，就如你認得一個『周』字，你以後便懂得『周』字了。」記者突然想到古龍先生的名句：他很快，他比他更快 —— 就是這個道理。

路不拾遺的道理，既是品德學習，也是一句成語，睇故事書一舉多得，最重要是氣氛輕鬆。（圖：李沃濤）

1. 認真做功課

講到兒子的升小「簡單」攻略，周太認為最重要是做好每一樣幼稚園給的assignment（功課）。「一定要做得好！不要因為是幼稚園功課就不認真，那些全都是幼兒應該學習的基本知識。」

2. 練好雙語

中、英文每天一定要朗讀，很多家長只顧自己讀，周太說需要要求孩子「跟着讀」、手指指着字，還要計時。 「計時不是逼迫，而是建立時間觀念，避免拖延。連吃飯我都計時呀！（笑）三、四歲孩子易分心，邊吃飯邊聊天，時間不夠用呀！（笑）」

3. 記憶分類法

孩子的記性很重要，如果記性好，小學吸收知識就很快，因此周太特意培訓孩子的記憶分類。 「最方便用字卡，自己做也很方便，print一些形容詞出來，然後讓孩子講故事。」周太會將字詞分類為人物、時間、地點、天氣、動作、心情，再加入形容詞如快樂、美麗等。「最初囝囝面對字卡只會目瞪口呆，由最初的『天氣晴朗』，後來便越砌越長『我和媽媽去郊野公園』。」周太強調最初要任由孩子自由發揮，只要不太偏離現實就行。

周太笑言現在做紙卡也很方便，網上很多免費資源，又可以找AI幫手。（圖片來源：PhotoAC）

4. 培養數感

「數學一定出20以內的問題，所以『數感』好重要，我會讓囝囝自行購物。給他20元紙幣買雞蛋仔，讓他知道錢是甚麼回事，畢竟現在太依賴電子支付。」

5. 豐富生活歷程

多帶孩子到不同地方遊歷，增加其生活經驗，好像坐巴士、電車、渡輪，甚至參觀巴士廠，走到香港動植物公園看野生蟲鳥、花草樹木，而不是只看過花店的花。「這些經驗孩子未必會牢牢記住，但當有需要時，往往會用自己的方式說出來。」此外，周太會趁乘坐交通公具時跟囝囝玩接龍，好像：咖啡 —— 啡色 —— 色彩……「這樣儲詞彙只會覺得好玩，不用刻意背誦。」

6. 增加真實經驗

小人兒需要甚麼真實經驗呢？「對生活所有事建立敏感度，當老師問到相關問題，他才能轉化經驗回答。」周太要求兒子放假時自己收拾床鋪、飯後洗碗。「如果小一面試老師問『你有甚麼好行為？』」，他便可以回答『我幫爸媽執碗』。」

第一個評估的溫習方法

兒子現在是小一生，訪問時剛收到上學期評估成績，周太說滿意。「分數不是最重要，那只是反映他懂得多少，他能力沒問題，只是不小心。從來沒有要求他拿100分。」有一次兒子跟周太說幾個同學都拿了滿分，她便告訴囝囝千萬不要每天追求滿分。「不過他後來真的不小心坐了『飛機』（成績下滑），變成要挑戰。（笑）」

（圖：李沃濤）

回顧第一次小學評估前溫習，周太先讓兒子將所有工作紙重做一次。「重做能檢視遺忘或不懂的地方，而且一定要計時。學校是45分鐘做九張紙，拖拉就會做不完，阿仔做得快，30分鐘內已能完成，但粗心呢！」周太提醒，升上小學，中文比英文更關鍵，她會利用AI出填充題，確保兒子真正理解詞語。「閱讀理解要針對小一常見的詞語反覆練習，每晚睡前要中、英文閱讀，我先讀，然後他跟讀。常常跟兒子進行無形練習，逛街或坐車時我們會玩『I see......』遊戲，鬥快找招牌上的字讀出來。」眼見周太肩付如此多教導方案，忍不住問「不累嗎？」

「怎會不累！很累時就讓孩子聽姐姐講故事 —— 家長也需要休息啊！YouTube有個頻道叫《采姐姐的故事王國》，技巧很好，非常生動，小朋友喜歡，家長也能偷師。」 —— 又話休息。

2款桌遊玩中學推介

周太笑言她的教具很普通，倒推介兩款益智桌遊。

推介1：繁忙通道急逃走

繁忙通道急逃走（圖片來源：網上圖片）

玩家需在遊戲盤上依照40張遊戲卡牌之一來布置車輛，然後設法移動紅色轎車，讓它在壅堵的車陣中突圍而出。「一個關於塞車的遊戲，不但好玩又可訓練思考分析能力，更要勇於嘗試和挑戰。」

推介2：百變方塊

百變方塊（圖片來源：網上圖片）

七巧板拼圖，使用各種幾何形狀的積木來組合成不同的圖案。「完全是七巧版的加強版，訓練孩子對形狀的敏感度，需要他們主動去嘗試和思考，有助於腦力訓練。」

後記：我是孩子的大隊長

以前周太會把育兒視為一種家庭責任，不太懂得享受；但現在只要兒子不發脾氣（笑），她也很享受和囝囝一起做很多事情，過程中自己也感受到快樂與滿足。「把自己定位為隊長，孩子就是隊友，彼此合作前行。說出來可能嚇人一跳，我對孩子是沒有期望，因為『沒有期望』就是最好的期望，你不設任何限制，孩子反而給你驚喜。」

兒子升上小一後，曾有朋友說周太「這麼辛苦幹嘛？還沒考試你就輸一半了」，每個人心裏都有一把尺，在周太這把尺裏，能做到的都想做，但從不預設結果。「所謂的結果，可能三個月後都沒有回報，但一年後卻超出期望，所以永遠不用為孩子設下固定期望，只要陪伴他們一起面對所有事情，已經足夠。」

囝囝說「I love Mum」，簡直是含金量最高的一句話。（圖片來源：受訪者提供）

文：劉佩樺 圖：李沃濤

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