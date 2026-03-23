溫習法｜升中3階段溫習計劃 媽媽自製教具助女兒過渡呈分升Band1中學

溫習法｜在本地當媽，有時實在為難。為子女籌謀就被冠上「虎媽」、「怪獸家長」之名，難道真的一點計劃也不需要嗎？自問自己已做不到。常說媽媽是孩子的第一個老師，本地媽媽簡直是神級，由為孩子報讀N班開始，一路衝鋒陷陣、披荊斬棘，捱到升中才稍有好日子過，期間傾注的心血與精力，膽敢講句勁過AI！平凡媽媽付出100%心力陪伴孩子全力前行，只希望兒女在學業路上沒有落伍，而後來的茁壯成長、閃耀光芒，就是意想不到的珍貴回報了。媽咪們，大家一起同行吧！

溫習法｜升中3階段溫習計劃 媽媽自製教具助女兒過渡呈分升Band1中學程媽媽（圖：李沃濤）

程媽媽 大女為自己上了一課

育有兩女的程媽媽，記者是在threads看到她主理的「程媽媽親職教育」分享溫習心得，又會自製教具。曾是老師的程媽媽，大女已經是中學生，細女正就讀六年級，正面對升中呈分；當上全職媽媽後，自然將「教功課」成為己任，一切以為順利無礙，但回頭看大女的小學階段，曾教她手足無措，也是從錯誤中學習的最佳例子。「第一個女自然想給予最好，樣樣做足，但她讀小二時竟有三科不合格，才驚覺問題來自我自己。」程媽媽不諱言，最初沒有好好正視大女的問題，即使小一到健康院做聽力測試失敗，只推說大女該天狀態欠佳所致，後來程媽媽發現大女容易因壓力導致身體出現狀況，如各種敏感症、甩頭髮甚至耳水不平衡，還伴隨輕微讀寫障礙：鏡面字、跳字、抄漏字等症狀。「當時她也有專注力不足問題，不止時間管理差、書枱雜亂，更常常遺失物品。」說不擔心，沒有人相信吧！

這是部分傳統中學英文科選用的課本，程媽媽讓女兒作為平日的英文讀物之一。（圖：李沃濤）

（圖：李沃濤）

升中溫習計劃3個階段大公開

大女一下子湧現各種問題，程媽媽終於面對：有問題即是可以解決！「先克服專注力問題，我會形容為面對現實。既然專注時間不長，那就先學習重點，把握有專注力的時間。眼見她有閱讀困難，於是改以用『聲音』來學習，伴讀增強語感。」明知學習太趕急會導致大女有壓力，程媽媽善用長假期來預習，同時保持足夠休息時間，盡量有均衡時間表、飲食均衡，少吃含大量色素食物，因為敏感症亦是影響大女專注力的一種源頭。

（圖：李沃濤）

此外，程媽媽也找到新方法為大女度身訂造溫習計劃。「原來大女具備唱歌天分，可能一邊耳聽覺稍弱，所以唱歌大聲又夠氣，她會『唱歌學各科』，將中英數常『唱』出來。」最令程媽媽動容，是大女自知能力有限，因此特別勤力及堅持，也很有恆心。「當時會跟她一起看許多勵志故事、新聞訪問，默默地鼓勵她。」不過，真正激發大女成績突破要歸功五年級的數學老師，她說中、英文很難考獲100分，但數學可以。「因為這句信任的說話，讓我們積極起來，一起努力，結果大女由四年級的全級80名，到五年級呈分試已在全級10名內，亦順利升上Band 1聯繫中學。」為兩名性格相異的女兒設計溫習計劃，程媽媽說最重要是規律及必須有休息時間，其他家長要參考啊！

（參考圖片/圖片來源：PhotoAC）

1. 日常溫習：預習是必需

課前必需預習，特別是中文及常識科，可以問問前輩家長將會教哪一課（有時不是順序教授），細女的強項是英文及數學，長假期如暑假會先預習這兩科，每年6月底至9月初都會預習好約兩個學段或全年課程，着重理解概念而不是做練習。

程媽媽Tips：

自己着重功課，從中可看出女兒有多理解課堂所學，每天特意用10至15分鐘釐清不明白的概念。日常盡量於黃昏六時半前完成所有功課，之後是晚飯及休息，八時開始伴讀，爭取九時睡覺。生活習慣及作息定時，遠比所有操練重要，不過有時亦需要調節，像大女現在已經讀中五，課程緊密，延至十時才睡覺。

（參考圖片/圖片來源：PhotoAC）

2. 測考前：一個月前準備

大女小學階段的主科是中、英、數、常，細女的呈分試也同樣主力是這幾科。關於準備測考，建議提早一個月準備。我們會將每天的伴讀時間改為選一科來「精讀」，如閱讀寫作技巧書或玩數學、常識問答，在輕鬆氛圍下，知識不知不覺鞏固了，不是一味的督促。

程媽媽Tips：

不止是溫習，更要調整生活，須知要有健康體魄才能應

付頻繁測考。認真告訴大家，大女從前常在考試期間因為身體不適而影響成績，做媽媽永遠最緊張孩子的健康狀況，成績反而是其次。

（參考圖片/圖片來源：PhotoAC）

3. 考試期：溫習重點 注意休息

仍然要注意休息時間，每次溫習約一小時後，就要休息15分鐘，全日溫習時間不可以超過三小時，因為測考範圍早於一個月前已經熟讀，考試前一天只是重溫重點，而且要比平日特別早睡，即八時半便睡覺了。

程媽媽Tips：

考試期間反而是最開心日子（笑），預備很多女兒們喜歡而營養豐富的健康食物，每天放學就是吃，用美食為她們打氣。

女兒的筆記有條理，程媽媽說是老師功勞。（圖：李沃濤）

自製教具+讀物無私分享

每個孩子都是獨一無二，程媽媽感恩大女的啟發，細女在學術上相對順利，加上她肯自主學習，程媽媽多了空閒幫助更有需要的小朋友。「會在家長群組分享教學心得，或製作教具幫助有需要同學。」程媽媽贊成自己做教具，可貼合孩子需要，表達形式要花點心思，激發起孩子與趣。

Irregular Verb：簡單地分類，立即更易記。（圖：李沃濤）

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後記：攬攬力量

兩個女兩份牽掛，大女明年便要考DSE，程媽媽期望她能找到自己的路，開心快樂地生活。「反正人生可能有120歲，即使40歲才繼續學習也不遲，重要是積極面對困難，凡事都要正面解決，而不是纏繞着問題。」至於細女，程媽媽形容她的校園生活多姿多彩，既是校園小記者，也是視藝、田徑（短跑及跳高）、奧數、足球等校隊，也有參加升旗隊。「全是她喜歡和自願參加的，所以一早與她定下（溫習）規矩，亦因為有長假期預習習慣，所以日常只需留心上課便能順利發展。」

大女需要陪伴及支持，細女則只需要認同，程媽媽認為人人都需要愛，不止在心中，既要說出口也要有行動。「做練習累了要擁抱，細女經常說出口要『攬攬力量』，考試期間試過每半小時便一個擁抱十個吻，最高紀錄一日吻了60次！」真係好有畫面，係好有愛的畫面，甜「鼠」了！

女兒筆下的程媽媽，表情如影印。（圖片來源：受訪者提供）

文：劉佩樺 圖：李沃濤

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