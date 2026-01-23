高效溫習法│油蔴地天主教小學（海泓道）尖子學生傳授高效溫習法 做好時間管理 專心上堂靠一個學習小法寶

高效溫習法︳身為家長，有時真的想問哪些「級頭」小朋友是吃甚麼長大？（笑）兩位來自油蔴地天主教小學（海泓道）的同學，訪問時剛出了第一學段成績，六年級的周楺浠是全級第一，而五年級的陳善衡自言今次稍失預算，但也考獲全級第16名，兩位不僅學業表現優異，更是積極參與各類活動的活躍分子。

高效溫習法︳尖子溫習法公開！（左）周楺浠 P6（右）陳善衡 P5（圖：陳仲樑）

尖子溫習法︳辯論訓練集中

面對升中的楺浠，既是班長、圖書館管理員和詩歌隊的指揮員，還有參加中文辯論、升旗隊指揮、童軍，也在學鋼琴。「最喜歡的科目是中文、數學和常識，中文我喜歡藉着閱讀去發掘多一點中文詞彙，（喜歡常識的原因？）可以幫助我更了解這個世界。至於數學在我來說是一個很富挑戰性的科目，可以培養邏輯思維。」禁不住讚楺浠說話清晰流暢，她謙稱是中文辯論訓練到自己的口才和思路，也學懂了集中。

STEAM是楺浠興趣，選中學也以「讀書與活動並重」學校為首選。（圖：陳仲樑）



至於善衡是籃球校隊正選隊員、司職控球後衛。（打後衛？）因為我唔夠高（攝影師跟記者異口同聲：你未發育咋！），坦言趁未正面面對升中，刻意在這一學年參加更多運動以外的活動，早前便跟同學組隊參加「全港學界國家安全常識挑戰賽（2025 / 26）」，輸了但善衡說沒關係。「第一次參加這類型比賽，是很好的學習經驗，當時比賽日期跟考試很接近，要兼顧溫習，的確沒有太多時間準備（比賽）。形容自己馬不停蹄出賽的善衡，校隊於上學期先後參加了聖公會蔡功譜中學的「忠愛盃」小學籃球邀請賽及鄧鏡波學校小學籃球邀請賽，分別奪得殿軍與季軍，而兩個比賽的MVP也是善衡。球賽戰績彪炳，但對第一學段的成績不太滿意。「不是很理想（已經比很多人厲害啊），可以再好一點，我知道的。」

善衡喜歡當後衛，因為可以在後場做指揮。（圖：陳仲樑）

尖子要識！讀書要做好時間管理

記者和楺浠一面聽着善衡的真情剖白，都不禁請他不要自責，他自評是過於投入打機所致。「我是三年級加入校隊，訓練強度多年來如是，過往也能保持成績在頭五之內，代表咩呢？代表運動對學業沒有影響。檢討今次成績，發現自己有很多不小心的錯漏，所以現在有主動做多一些練習。」善衡直言HKAT（中一入學前香港學科測驗）的中文有難點，讀高一級的楺浠立即點頭附和「同意，這部分很難掌握，要做多些練習才有機會掙分數」。

陳善衡 P5、周楺浠 P6（圖：陳仲樑）

楺浠繼續解釋：「HKAT的中文有很多題型，去年自已都要花時間適應，如要在一段小篇章中句意綜合，但那些答案選項有很多是混合意思，甚花腦力拆解。」善衡「係啦係啦」回應。（打算怎樣補救？）「做好時間管理。多做練習、多看書。」至於「花了太多心思」的打機，善衡說收到成績時以為從此要跟它講再見，沒料班主任竟為他求情。「班主任跟爸媽說我只是未發揮，而且一直也有努力，不用一刀切，我真的很感激班主任啊！」揚言要「報答」班主任，也履行對爸媽的承諾，現在善衡每天只會在完成所有功課、溫習及自己畀自己的練習後，才打機10分鐘放鬆一下。「我在每個部分都專心投入，執行得不錯，說來有點搞笑，我真的喜歡上做練習！」

多閱讀是專心關鏈 看衛斯理訓練邏輯思維

行文至此，相信大家已發現，兩位小學生已經講過多次專心，而需要專心致志的溫習，他們同樣一條不紊。楺浠經歷了兩次呈分試，心得是「投入做不同類型練習」。「特別是數學，因為之前很多都是錯在不細心，所以媽媽鼓勵我做多些弱項的練習，鍛煉自己的細心。HKAT中文的確要好好消化，尤其是閱讀理解部分。」「學校呈分試會越來越難，對嗎？」善衡問楺浠。「（點點頭）所以鼓勵同學多看課外書吸收知識，做閱讀理解時會更快看懂前文後理。」「看多一點課外書。」善衡喃喃自語，楺浠在旁笑說：「我不是打機打過籠，我是看書看過籠，真的要好好控制時間。」楺浠沉迷閱讀的程度，是晚上媽媽會走入房間問「仲睇？」，連她自己也用廢寢忘餐來形容。

陳善衡 P5（圖：陳仲樑）

香港公共圖書館借用人可借最多10項圖書館資料，楺浠會請爸媽與姐姐一起幫忙去借書「借到成間屋都係書」。作為小書蟲，楺浠最愛看衛斯理、倪匡的作品，正在追看《尋夢》。「看書時用了衛斯理的角度分析事情，也同時訓練了我的邏輯思維，還可以在書中找到很多有趣的字詞，記下來後再去查意思，留待日後中文考試時看有否用處；用上這些字詞會加分的。」楺浠最後這句看着善衡說，二人交換了一個「了然於心」的眼神。

周楺浠 P6（圖：陳仲樑）

上堂必須要專心

說到溫習心得，楺浠強調上堂必須要專心聽書，同時亦寫筆記，順便選擇記低重要的字詞。「中文和英文這兩科真的要多看書、多聽和多說，才可以進步。自己的英文尚可進步，所以現在都有上一些和外籍老師對話的課堂，看看可否再促進自己的英文口語能力。」楺浠認為寫好一本筆記、考試前重溫，就不用看這麼多本書，而且她會在筆記內加入額外補充，增潤知識。這邊廂善衡將於下學期第一次呈分，他向來會於考試前三至四星期開始溫習，別以為運動健將就坐不定，善衡說自己上課時認真專注並take notes，「老師在講解中其實分享了很多技巧，有助我們掌握得更好。

楺浠(左四)跟同學組隊參加 皇仁書院主辦的「小小發明家—創意資優比賽」。（圖片來源：受訪學校提供）

然而，如何專心呢？「如果你真心喜歡一件事，自然會努力投入、用心做好。倘若根本不感興趣，那我認為與其勉強去做，不如選擇自己真正喜歡的事情。畢竟我知道，有時候父母可能會強迫孩子做某些事，這種情況不太妥當。我喜歡籃球所以非常投入，或許不算好喜歡讀書，但除了做運動，讀書真是我的責任，所以我很有目標，心儀中學是華仁書院（九龍）及聖公會曾肇添中學。爸媽從沒有給我壓力，但我會拿出打籃球時的專注放到書本上。」善衡認真地說。

「一心多用」的楺浠，要保持好成績又常參加活動、比賽，她說要感謝媽媽的無限量支持，從不說這個不能參加、那個不准試，交給她自己決定。「媽媽說小二前還會為我安排妥當，但往後的路就靠自己去走；所以我常常提醒自己，一旦選擇了一件事，就要全心投入、專心完成。」 —— 做自己喜歡的事，心無掛罣，專注勤勉，想不到是兩位小學生提醒了終日碌碌無為的記者。

點擊圖片瀏覽兩位尖子校園生活點滴：

文：劉佩樺 圖：陳仲樑、受訪者提供

