復活節親子好去處｜Jumptopia巨型彈跳活動門票優惠早鳥9折 3月登場將軍澳MCP+馬鞍山MOSTown

復活節親子好去處｜小朋友電力無窮，復活節長假期家長們安排了哪些節目予孩子去放電？天氣開始炎熱，最好是去室內跳彈床喇！恒基兩大商場 — 馬鞍山MOSTown新港城中心及將軍澳MCP新都城中心，今個復活節2026將帶來兩大Jumptopia主題遊樂彈床，現在入手更有早鳥優惠，即刻買定飛跟小朋友去玩喇！

復活節親子好去處｜馬鞍山新港坊Ｘ 「復活島最勇登山隊」彈床遊樂區

馬鞍山MOSTown新港城中心L2天幕廣場將於3月13日展開「MOSTown 新港城中心 x Jumptopia復活島最勇登山隊」主題歷險彈床遊樂區，全長逾30米叢林主題，首度破天荒引入完整故事線及多重感官特效，讓大家享受沉浸式歷險體驗！

復活節親子好去處｜馬鞍山新港坊Ｘ 「復活島最勇登山隊」彈床遊樂區（圖片來源：MOSTown 新港城中心）

到時小朋友將會化身成「登山探險隊員」，一同前往傳說中遙遠的復活島，勇闖古文明島的3大關卡：20米長障礙賽道「勇氣試煉場」、Jumptopia史上最高9米垂直「神聖大山」，以及近千呎巨型彩色波波池「重啟快樂古城」，沿途伴隨鳥鳴、風聲、瀑布等特效，宛如置身遠古復活島冒險！Kiztopia Friends人氣角色「Happy」亦會於指定日子現身「Kiztopia Friends周末見面會」，還有「Kiztopia Friends期間限定店」、「扭扭兔工作坊」等活動，齊齊將復活節歡樂帶回家！

（圖片來源：MOSTown 新港城中心）

點擊圖片瀏覽復活節親子好去處詳情：

「MOSTown 新港城中心 x Jumptopia 復活島最勇登山隊」

日期：3月13日（星期五）至4月19日（星期日）

早鳥優惠：3月2日至3月13日（購買任何門票，可享9折早鳥優惠）

公開發售：3月2日起至售完即止

單次入場門票種類 （星期一至五） 平日門票 （星期六、日及公眾假期） 假日門票 25分鐘 HK$58/每位每節 HK$68/每位每節 50分鐘 HK$88/每位每節 HK$118/每位每節

主題歷險彈床遊樂區及「Kiztopia Friends期間限定店」

• 星期一至五 12:00 - 20:00

• 星期六、日及公眾假期 11:00 - 20:00

地點：MOSTown新港城中心L2天幕廣場（港鐵馬鞍山站B出口）

復活節親子好去處｜將軍澳MCP 「Jumptopia 巨大化『蟲』林世界」充氣樂園

於3月21日至4月26日，以神秘的爬蟲及昆蟲為主題「Jumptopia 巨大化『蟲』林世界」充氣樂園將會於將軍澳MCP新都城中心登場，Kiztopia人氣角色更以「異寵」造型全球首次亮相，小朋友可以勇闖搭配沉浸式音效與環境的7米高巨型「蛇」滑梯，設施配合逼真的蛇嘶音效與噴霧裝置，營造如置身蛇窟的獨特感官體驗，還有6米高、炫彩燈光動態變色的「口甜『舌』滑變色龍」滑梯，從高處一滑而下，感受速度與聲霧彌漫的刺激快感。記住玩埋結合蜘蛛網繩索攀爬與搖晃獨木橋的「蜘蛛吐絲『毒』木橋」、甲蟲造型彈床的「瓢蟲跳彈波波池」，盡情釋放活力！

復活節親子好去處｜將軍澳MCP 「Jumptopia 巨大化『蟲』林世界」充氣樂園（圖片來源：將軍澳MCP新都城中心）

MCP新都城中心亦會聯同香港昆蟲教育及科普中心，打造富有教育意義的復活「尋『蟲』記」親子探險體驗，展出來自世界各地近20種以「4大超能力」分類的珍奇生物，包括世界最長鍬形蟲長頸鹿鋸鍬形蟲及「防禦大師」紅眼樹蛙等奇珍異寵；周末亦會舉辦「蟲蟲特工隊！超能力探險團」工作坊，引領小朋友進入爬蟲世界。

復活「尋『蟲』記」親子探險體驗（圖片來源：將軍澳MCP新都城中心）

同時場內設有「爬蟲伏匿匿」與「動物小百科」等趣味小挑戰，寓教於樂，讓小朋友在遊戲中輕鬆學習。同場還特設Kiztopia周邊商品販售專區，將有全港首賣Kiztopia Friends獨家「異寵」造型系列精品；另外亦有備受歡迎的復活節萌兔Raby粉絲見面會，小朋友記住去打卡呀！

（圖片來源：將軍澳MCP新都城中心）

點擊圖片瀏覽復活節親子好去處詳情：

「MCP x Jumptopia 巨大化『蟲』林世界」及 復活尋「蟲」記 互動體驗教育區

日期：3月21日至4月26 日

地點：將軍澳新都城中心2期MCP CENTRAL L1天幕廣場

復活尋「蟲」記 互動體驗教育區

時間：11:00 - 20:00

MCP x Jumptopia 巨大化「蟲」林世界

時間：

• 星期一至五 12:00 - 20:00

• 星期六、日及公眾假期 11:00 - 20:00

預售早鳥優惠：3月2日至 20日（9折早鳥優惠）

公開發售：3月21日至4月26日

單次入場門票種類 （星期一至五） 平日門票 （星期六、日及公眾假期） 假日門票 25分鐘 HK$58/每位每節 HK$68/每位每節 50分鐘 HK$88/每位每節 HK$118/每位每節

