三聯x中華x商務春季大減價低至5折送「$688春日大利是」 一方法入手「經典圖書毛絨掛飾」｜親子優惠

雖然現在有不少「線上書」，但總不及手執一卷來得有質感。想以最抵價入手好書，可以趁今日（26日）起三聯書店、中華書局及商務印書館推出「春季大減價」，可以去入手低至5折的好書，當中更有獨家圖書套裝，還有首次推出軟萌可愛的經典圖書毛絨掛飾，想日日帶著《商務學生詞典》去街，書迷們要把握機會喇！

由即日起至3月15日，三聯書店、中華書局及商務印書館指定31間實體門市及線上「一本」文化閱讀購物平台將會同步舉行「春季大減價」，全場中英文圖書單本九折、兩本或以上85折、文具亦享88折優惠，更推出獨家圖書套裝，《香港文化眾聲道》（兩冊套裝）、《魯迅作品精華》（選評本）三冊套裝、陪伴孩子成長的經典名著 3 冊等多套套裝均以優惠價上線，部分套裝更低至 5 折！

特別推介深受小朋友喜愛及最新出版的《麵包小偷》，將以七折發售，還會附送手提購物袋，小朋友就可將心愛掛飾掛在袋上，帶着書本去街街喇！還有影視原著《Harry Potter and the Philosopher's Stone》（Interactive Illustrated Edition）以6折發售；亦有為親子家庭打造的閱讀啟蒙學習書籍，如《英文小讀者》系列、《字詞樂園》等圖書等均低至7折。

同場亦會推出「$688春日大利是」活動，讀者只需在個人社交媒體轉發書店減價訊息，即可憑手機轉發之版面前往指定門市領取1封價值688元的春日大利是，內附各式各樣超豐富的優惠券，如海天堂、馬百良及思維集團的合作商戶禮券，還可以在大減價期間享受「折上折」優惠！

超萌！經典圖書毛絨掛飾

上學課本或會年年「轉版」，但有本工具書就可以用上多年，實在是家有「一本」就如有一寶！說的是《商務學生詞典》，這本經典好書，絕對是陪伴香港人成長的「老朋友」。

由即日起至3月15日，三聯書店、中華書局及商務印書館門市舉行春季大減價，更聯合新零售特色文旅消費品牌「書香港味」，將這本經典工具書變成經典圖書毛絨掛飾，配上圓圓眼睛配無辜微笑表情，療癒十足！同場還有另一經典工具書 — 「香港街道圖」亦會變身成為軟萌可愛的毛絨掛飾，可陪大、小朋友逛街、上學、上班，天天隨身攜帶也合適呀！

日期：即日起至3月15日

經典圖書毛絨掛飾換購方法：於推廣期間凡購物，即可以 $38換購1件。先到先得，換完即止。

「一本」文化閱讀網購平台：＞＞按此＜＜

