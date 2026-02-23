帝都酒店自助餐優惠買一送一 低至$134任食焗蠔/燒西冷 自助晚餐歎長腳蟹/日本和牛/龍蝦｜親子優惠

親子優惠｜農曆新年吃過不停，與親友相聚多吃賀年糕點與傳統賀年菜，想轉轉口味，可找間餐廳舒舒服服歎晚餐，於酒店自助餐界超人氣的帝都酒店柏麗廳自助餐，近日有快閃優惠買一送一，低至$134即可任食蒜蓉焗蠔、澳洲燒西冷、北海道白樺豚壽喜燒！另有自助晚餐優惠，只需$344起即可享用各款海鮮、刺身、養生燉湯、即叫即燒美國極黑牛鐵板燒，周末也適用，更有汽水果汁無限暢飲，即趁優惠快快預訂！

親子優惠︳帝都酒店自助餐快閃優惠買一送一

近日於酒店自助界餐超人氣的帝都酒店柏麗廳自助餐，今日（23日）推出自助餐優惠，近日推出「澳洲燒西冷、北海道白華豚壽喜燒、蒜蓉焗蠔」自助午餐，除了有多款海鮮、刺身，也有養生燉湯、北海道白樺豚壽喜燒，蒜蓉焗蠔，燒牛肉等，最後必試即焗傳情達意心太軟、Mövenpick雪糕、牛乳布甸，甜品選擇多多，大、小朋友都歡喜。

「美國極黑牛鐵板燒」自助晚餐則有更豐富的各式環球海鮮及鮮美刺身，必叫即叫即燒美國極黑牛鐵板燒，再來一碗滋補暖胃的養生燉湯，暖入心；而甜品方面選擇亦甚為豐富，如即焗傳情達意心太軟、Mövenpick雪糕等，菜式定期轉換，美食種類多不勝數。

另有「長腳蟹、龍蝦、日本和牛盛宴」自助晚餐，除了有日本和牛，還有冰鎮海鮮如龍蝦、蟹腳等，而日本和牛更會有多款烹調方式，如鐵板和牛、日本和牛燒牛肉、火炙和牛壽司、鐵板和牛漢堡等，喜歡吃牛的朋友不容錯過。

【獨家快閃優惠｜買一送一｜人均HK$134/位】「澳洲燒西冷、北海道白華豚壽喜燒、蒜蓉焗蠔」

用餐時間：12:00-14:30

優惠：星期一至五HK$268/2位享用，平均HK$134/位（原價 HK$268/位）

（現場另收原價加一服務費）

購買連結：＞＞按此＜＜

【獨家快閃優惠｜買一送一｜人均HK$259/位】「美國極黑牛鐵板燒」週末自助午餐

用餐時間：11:30-14:00

優惠：星期六至日HK$518/2位享用，平均HK$259/位（原價 HK$518/位）

（現場另收原價加一服務費）

購買連結：＞＞按此＜＜

【獨家快閃優惠｜低至46折】「美國極黑牛鐵板燒」周末自助晚餐

用餐時間：17:00-19:00

優惠：星期六至日HK$578/2位，平均HK$289/位（原價HK$838/位）

（現場另收原價加一服務費）

購買連結：＞＞按此＜＜

【獨家快閃優惠｜買一送一】「長腳蟹、龍蝦、日本和牛盛宴」自助晚餐

用餐時間：18:00-22:00

優惠：

．星期一至四HK$728/2位，平均HK$364/位（原價HK$728/位）

．星期五至日、公眾假期及公眾假期前夕HK$778/2位，平均HK$389/位（原價HK$778/位）

（現場另收原價加一服務費）

購買連結：＞＞按此＜＜

優惠詳情：

優惠期（預訂期）：2026年2月23日12:00至3月1日23:59

用餐日期：2026年3月1日至2026年3月31日

地址：沙田白鶴汀街8號帝都酒店3樓

