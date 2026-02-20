Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙田萬怡酒店自助餐快閃買一送一第3位加$111 低至$197任食生蠔 自助晚餐歎鱈蟹腳/龍蝦︳親子優惠

親子
更新時間：13:10 2026-02-20 HKT
發佈時間：13:10 2026-02-20 HKT

今日（20日）大年初四，不少爸媽仍未「開工」，想於農曆新年跟家人吃頓豐富開年飯，除了傳統酒家，也可試試選自助餐，更有新意，亦可滿足不同人的口味。香港沙田萬怡酒店近日加推買一送一優惠，自助午餐更有第3位加$111的快閃價，低至$197就可歎到自助餐，更可任食生蠔！即睇自助餐優惠詳情與快搶連結。

親子優惠︳沙田萬怡酒店自助餐低至$197歎生蠔

香港沙田萬怡酒店MoMo Café自助餐將提供季節限定新鮮即開法國生蠔，自助晚餐更有兩款可選。而「“悅”饌廣東薈萃」平日自助午餐除了有冰鎮海鮮如鮮蝦、白蝦、紐西蘭青口，亦有 現點現切的烤南澳洲36°MB2金獎牛肩胛肉、蜜汁烤比利時杜洛克豬柳，也有馳名沙田雞粥，當然少不了有多款甜品，如自製豆腐花、薑汁鮮奶布甸、黑森林蛋糕、Movenpick雪糕。

親子優惠︳沙田萬怡酒店自助餐買一送一優惠人歎「“悅”饌廣東薈萃」自助晚餐（圖片來源：Klook）
親子優惠︳沙田萬怡酒店自助餐買一送一優惠人歎「“悅”饌廣東薈萃」自助晚餐（圖片來源：Klook）

蟹迷必試「“悅”饌廣東薈萃」自助晚餐，有鮮蟹、鱈蟹腳、麵包蟹；另有三文魚、紅蝦等多款刺身及壽司，還有蠔皇鮑魚扣鵝掌、潮式胡椒蘿蔔煮文蛤，甜品就有小朋友最愛的朱古力噴泉、即製梳乎厘班戟、朱古力香蕉窩夫，更可任飲啤酒、紅酒、白酒、日本清酒，每位成人或長者送花雕雞油蒸新鮮龍蝦一隻呢！

（圖片來源：Klook）
（圖片來源：Klook）

點擊圖片瀏覽親子優惠詳情：

【低至5折】自助晚餐｜任食生蠔 、法國鴨肝、即蒸新鮮本地龍蝦
每位成人或長者送蒸本地新鮮龍蝦1隻
用餐時間：18:00 - 21:30
．星期一至四 $443（原價 $812）、小童 $281（原價 $515）、長者 $365（原價 $669）
．星期五至日 $479（原價 $878）、小童 $293（原價 $537）、長者 $407（原價 $746）
購買連結：＞＞按此＜＜

【快閃買一送一 + 第3位$111HKD】自助午餐｜任食生蠔
用餐時間(平日)：12:00 - 14:30
用餐時間(週末)：12:00 - 15:00
優惠：星期一至五  $598（3位用）
購買連結：＞＞按此＜＜

【低至5折】自助午餐｜任食生蠔
用餐時間(平日)：12:00 - 14:30
用餐時間(週末)：12:00 - 15:00
優惠：
．星期一至五  $239、兒童 $161、長者 $191
．星期六日 $311；兒童 $227、$245
購買連結：＞＞按此＜＜

優惠詳情：
地址：沙田安平街1號香港沙田萬怡酒店2樓香港沙田萬怡酒店 - MoMo Cafe（港鐵石門站C出口步行約10分鐘即可到達）

購買連結：＞＞按此＜＜

相關文章｜馬年親子好去處2026｜小白兔農莊親親小兔子 免費玩25項遊戲：充氣城堡/手工藝工作坊/海盜船

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
影視圈
22小時前
連鎖快餐下午茶獲激讚！$29歎番茄通+蛋沙律牛角包連飲品 網民感慨太抵食「可惜分店越來越少」
連鎖快餐下午茶獲激讚！$29歎番茄通+蛋沙律牛角包連飲品 網民感慨太抵食「可惜分店越來越少」
飲食
19小時前
香港花卉展覽3.20維園舉行！60歲+長者免費入場 一連10日賞紫羅蘭/小食攤位
好去處
16小時前
朱玲玲二仔霍啟山與女星娜然農曆新年蜜遊意大利？ 「新歡」貼心照顧「未來老爺」疑好事近
朱玲玲二仔霍啟山與女星娜然農曆新年蜜遊意大利？ 「新歡」貼心照顧「未來老爺」疑好事近
影視圈
19小時前
陳寶蓮23歲遺孤近照曝光星味漸濃 由猛人撫養變高大紋身Rapper 出道拒靠關係
陳寶蓮23歲遺孤近照曝光星味漸濃 由猛人撫養變高大紋身Rapper 出道拒靠關係
影視圈
4小時前
連鎖茶記新年被指「喝狗」式對客？收加二服務費 侍應1行為令食客頂唔順「服務太獨特了」
連鎖茶記新年被指「喝狗」式對客？收加二服務費 侍應1行為令食客頂唔順「服務太獨特了」
飲食
21小時前
陳豪女兒樣貌突變？賀年照驚見不再「Mini Aimee」 月租16萬豪宅巨型落地窗盡覽美景
陳豪女兒樣貌突變？賀年照驚見不再「Mini Aimee」 月租16萬豪宅巨型落地窗盡覽美景
影視圈
14小時前
財政預算案．前瞻︱庫房止血「派糖」力度料增 政界：今年可「少甜」分享成果 消費券吹淡風
財政預算案．前瞻︱庫房止血「派糖」力度料增 政界：今年可「少甜」分享成果 惟消費券吹淡風
政情
5小時前
2.21攪珠2億六合彩 兩間投注站買電腦飛 4個號碼離奇相同 網民發現另一巧合處｜Juicy叮
2.21攪珠2億六合彩 兩間投注站買電腦飛 4個號碼離奇相同 網民發現另一巧合處｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
東張西望丨中佬求愛變「提款機」 北上旅行唔准掂：諗住有親密接觸 被提議假結婚索18萬禮金？
東張西望丨中佬求愛變「提款機」 北上旅行唔准掂：諗住有親密接觸 被提議假結婚索18萬禮金？
影視圈
15小時前