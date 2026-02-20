沙田萬怡酒店自助餐快閃買一送一第3位加$111 低至$197任食生蠔 自助晚餐歎鱈蟹腳/龍蝦︳親子優惠

今日（20日）大年初四，不少爸媽仍未「開工」，想於農曆新年跟家人吃頓豐富開年飯，除了傳統酒家，也可試試選自助餐，更有新意，亦可滿足不同人的口味。香港沙田萬怡酒店近日加推買一送一優惠，自助午餐更有第3位加$111的快閃價，低至$197就可歎到自助餐，更可任食生蠔！即睇自助餐優惠詳情與快搶連結。

親子優惠︳沙田萬怡酒店自助餐低至$197歎生蠔

香港沙田萬怡酒店MoMo Café自助餐將提供季節限定新鮮即開法國生蠔，自助晚餐更有兩款可選。而「“悅”饌廣東薈萃」平日自助午餐除了有冰鎮海鮮如鮮蝦、白蝦、紐西蘭青口，亦有 現點現切的烤南澳洲36°MB2金獎牛肩胛肉、蜜汁烤比利時杜洛克豬柳，也有馳名沙田雞粥，當然少不了有多款甜品，如自製豆腐花、薑汁鮮奶布甸、黑森林蛋糕、Movenpick雪糕。

親子優惠︳沙田萬怡酒店自助餐買一送一優惠人歎「“悅”饌廣東薈萃」自助晚餐（圖片來源：Klook）

蟹迷必試「“悅”饌廣東薈萃」自助晚餐，有鮮蟹、鱈蟹腳、麵包蟹；另有三文魚、紅蝦等多款刺身及壽司，還有蠔皇鮑魚扣鵝掌、潮式胡椒蘿蔔煮文蛤，甜品就有小朋友最愛的朱古力噴泉、即製梳乎厘班戟、朱古力香蕉窩夫，更可任飲啤酒、紅酒、白酒、日本清酒，每位成人或長者送花雕雞油蒸新鮮龍蝦一隻呢！

（圖片來源：Klook）

點擊圖片瀏覽親子優惠詳情：

【低至5折】自助晚餐｜任食生蠔 、法國鴨肝、即蒸新鮮本地龍蝦

每位成人或長者送蒸本地新鮮龍蝦1隻

用餐時間：18:00 - 21:30

．星期一至四 $443（原價 $812）、小童 $281（原價 $515）、長者 $365（原價 $669）

．星期五至日 $479（原價 $878）、小童 $293（原價 $537）、長者 $407（原價 $746）

購買連結：＞＞按此＜＜

【快閃買一送一 + 第3位$111HKD】自助午餐｜任食生蠔

用餐時間(平日)：12:00 - 14:30

用餐時間(週末)：12:00 - 15:00

優惠：星期一至五 $598（3位用）

購買連結：＞＞按此＜＜

【低至5折】自助午餐｜任食生蠔

用餐時間(平日)：12:00 - 14:30

用餐時間(週末)：12:00 - 15:00

優惠：

．星期一至五 $239、兒童 $161、長者 $191

．星期六日 $311；兒童 $227、$245

購買連結：＞＞按此＜＜

優惠詳情：

地址：沙田安平街1號香港沙田萬怡酒店2樓香港沙田萬怡酒店 - MoMo Cafe（港鐵石門站C出口步行約10分鐘即可到達）

