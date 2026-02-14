2026馬年開工吉時｜雲文子奇門遁甲開工吉日吉時排行榜提升事業運 5大開工開運小貼士

2026馬年開工吉時｜想於 2026馬年 工作順利，官運亨通，從商者生意興隆，就要識得揀 2026馬年開工吉時 「辦工」！如本身官祿不強，於 開工吉日吉時 開始馬年首日工作可以有助升事業運，減少阻礙；如官祿強者，更能令事業更旺，請選擇以下 開工吉日吉時 回公司上班。各位爸媽即睇玄學天后雲文子奇門遁甲 2026馬年開工吉日 吉時排行榜，還有5大 開工開運小貼士 ，助家長們於新一年工作順順利利。

2026馬年開工吉時｜雲文子奇門遁甲開工吉日吉時排行榜

今年馬年第一個「開工日」為2月20日（年初四），但年初四是否開工吉日？在這天開始新一年的工作會否增加事業連？玄學天后雲文子就根據奇門遁甲為大家選擇了三個開工吉日吉時，在這些日子回公司上班有助提升事業運。如在家工作者，可開啟電腦，打開其中一個文件檔案，或發出一個電郵，便能應開工之象。再配合開工吉祥戰衣上班，便能令事業運更順遂，升官發財。

2026馬年開工吉時｜雲文子奇門遁甲開工吉日吉時排行榜（圖片來源：PhotoAC）

2026馬年開工吉時｜第一位

開工吉日：2月26日（農曆年初十）星期四

開工吉時：上午九時至上午十一時

開工吉祥戰衣：白色衣物，小量金銀色配搭

相沖生肖：牛

奇門遁甲奇門卦象：「太陰星」逢「驛馬星」。在這天開班大吉，官運亨通，權勢也能增長，有助升職加薪；人緣興旺，對經常出差，要拓展國際市場的朋友特別有利。而對於做生意的朋友，亦有助生意蒸蒸日上，發展不同市場，更有助力。

2026馬年開工吉時｜第一位：2月26日（農曆年初十）。在這天穿白色衣物及配搭少量金銀色配搭，則有助可以提升官運。（圖片來源：PhotoAC）

開工溫馨提示：當日對於生肖屬牛的人來說，是相沖，如需當天「開工」，可穿戴白色衣物，並以少量金銀色配搭，將有助化解；至於其他生肖，如穿白色衣物及配搭少量金銀色配搭，則有助可以提升官運，開一個好年，在馬年將如虎添翼。

2026馬年開工吉時｜第二位

開工吉日：2月20日（農曆年初四）星期五

開工吉時：上午九時至上午十一時

開工吉祥戰衣：紅色衣物

相沖生肖：羊

奇門卦象：臨「六合」逢「開門」生旺。這天開始上班，有助事業運提升，工作順利，人緣客緣佳。從事銷售業跑數人士，靠把口揾食者，首選大吉之日。下屬運穩定向上，有助開拓發展。也更加暢旺。

2026馬年開工吉時｜第二位：2月20日（農曆年初四）。屬羊的朋友如需這天穿「開工」，可戴一些紅色衣物，加少量金銀色配搭，將有助化解（圖片來源：PhotoAC）

開工溫馨提示：當日對於生肖屬羊的人來說，是相沖，如需這天穿「開工」，可戴一些紅色衣物，加少量金銀色配搭，將有助化解；對於其他生肖，如同樣穿紅色衣服，則有助提升官運，開一個好年，於馬年鴻運當頭。

2026馬年開工吉時｜第三位

開工吉日：2月23日（農曆年初七）星期一

開工吉時：上午九時至上午十時

開工吉祥戰衣：藍色衣物

相沖生肖：狗

奇門卦象：「天任星」逢「休門」。在這天上班對整年工作也順利，特別旺貴人。對打工仔、文職、創作行業，有升官的助力，容易得到上司老闆器重，自然能步步高升。對做生意的老闆、自顧業人士、自由工作者特別有利。

2026馬年開工吉時｜第三位：2月23日（農曆年初七）星期一。在這天穿藍色衣服，可以提升官運，開一個好年，在馬年青雲直上。（圖片來源：PhotoAC）



開工溫馨提示：當日對於生肖屬狗的人來說，是相沖，可穿戴一些藍衣物，將有助化解；對於其他生肖，如同穿藍色衣服，則可以提升官運，開一個好年，在馬年青雲直上。

2026馬年開工吉時｜5個開工開運小貼士

除了懂得在吉日吉時「開工」，雲文子師傅也分享5個開工開運小貼士，各位打工仔記住跟做貼士，避開禁忌，可於馬年工作更順利，事業運順勢提升！

開工開運小貼士1：帶$100利是

公事包或手袋可帶著一封裝有$100的利是，喻意馬年得豐收，凡事稱心滿意。

開工開運小貼士1：帶$100利是（圖片來源：Freepik）

開工開運小貼士2：老闆記住派利是

老闆們心意心意派開工利是給員工也是吉利之兆，喻意有餘有利，喜興氣場帶動公司生意興隆。

開工開運小貼士2：老闆記住派利是（圖片來源：《親子王》）

開工開運小貼士3：忌飲齋啡

農曆新年開工當日，切忌飲齋啡，或食銀杏，以免全年徒勞無功，食白果。

開工開運小貼士3：忌飲齋啡（圖片來源：PhotoAC）

開工開運小貼士4：碌柚葉水抹檯

上班前，宜於指定吉時時段，以碌柚葉清水，將辦公桌及抽屜抹乾淨；那麼，上一年的霉氣即out，新一年工作就大吉大利。

開工開運小貼士4：碌柚葉水抹檯（圖片來源：PhotoAC）

開工開運小貼士5：留意第一餐

開工的第一餐，當然要食一些好意頭的餸菜，揀雞翼，代表「振翅高飛」；選牛扒，喻意牛市有斬獲；吃碗米飯，意指「豐衣足食」。

開工開運小貼士5：第一餐揀雞翼，代表「振翅高飛」。（圖片來源：PhotoAC）

玄學天后雲文子師傅MasterCloud

自幼道法修煉，奇門遁甲風水大師，高功法師。

國際品牌及金融機構御用風水行政策劃顧問 (包括: JIMMY CHOO、Vivienne Westwood、Michael Kors、BOUCHUERON、BALLY、BVLGARI、FRED、Blackstone(黑石集團)、UBS瑞銀集團、大豐銀行等)。

曾出版「奇門遁甲」十多本著作。

榮獲「2009國際十大易學風水名師」、「2008十大易學風水策劃風雲人物」、「2020香港最傑出企業服務大獎」等獎項，曾任北京聯合大學風水客座教授。

IG：master_cloud_

Facebook：雲文子

