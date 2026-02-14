2026馬年開工吉時｜雲文子奇門遁甲開工吉日吉時排行榜提升事業運 5大開工開運小貼士
2026馬年開工吉時｜想於 2026馬年 工作順利，官運亨通，從商者生意興隆，就要識得揀 2026馬年開工吉時 「辦工」！如本身官祿不強，於 開工吉日吉時 開始馬年首日工作可以有助升事業運，減少阻礙；如官祿強者，更能令事業更旺，請選擇以下 開工吉日吉時 回公司上班。各位爸媽即睇玄學天后雲文子奇門遁甲 2026馬年開工吉日 吉時排行榜，還有5大 開工開運小貼士 ，助家長們於新一年工作順順利利。
2026馬年開工吉時｜雲文子奇門遁甲開工吉日吉時排行榜
今年馬年第一個「開工日」為2月20日（年初四），但年初四是否開工吉日？在這天開始新一年的工作會否增加事業連？玄學天后雲文子就根據奇門遁甲為大家選擇了三個開工吉日吉時，在這些日子回公司上班有助提升事業運。如在家工作者，可開啟電腦，打開其中一個文件檔案，或發出一個電郵，便能應開工之象。再配合開工吉祥戰衣上班，便能令事業運更順遂，升官發財。
2026馬年開工吉時｜第一位
- 開工吉日：2月26日（農曆年初十）星期四
- 開工吉時：上午九時至上午十一時
- 開工吉祥戰衣：白色衣物，小量金銀色配搭
- 相沖生肖：牛
奇門遁甲奇門卦象：「太陰星」逢「驛馬星」。在這天開班大吉，官運亨通，權勢也能增長，有助升職加薪；人緣興旺，對經常出差，要拓展國際市場的朋友特別有利。而對於做生意的朋友，亦有助生意蒸蒸日上，發展不同市場，更有助力。
開工溫馨提示：當日對於生肖屬牛的人來說，是相沖，如需當天「開工」，可穿戴白色衣物，並以少量金銀色配搭，將有助化解；至於其他生肖，如穿白色衣物及配搭少量金銀色配搭，則有助可以提升官運，開一個好年，在馬年將如虎添翼。
2026馬年開工吉時｜第二位
- 開工吉日：2月20日（農曆年初四）星期五
- 開工吉時：上午九時至上午十一時
- 開工吉祥戰衣：紅色衣物
- 相沖生肖：羊
奇門卦象：臨「六合」逢「開門」生旺。這天開始上班，有助事業運提升，工作順利，人緣客緣佳。從事銷售業跑數人士，靠把口揾食者，首選大吉之日。下屬運穩定向上，有助開拓發展。也更加暢旺。
開工溫馨提示：當日對於生肖屬羊的人來說，是相沖，如需這天穿「開工」，可戴一些紅色衣物，加少量金銀色配搭，將有助化解；對於其他生肖，如同樣穿紅色衣服，則有助提升官運，開一個好年，於馬年鴻運當頭。
2026馬年開工吉時｜第三位
- 開工吉日：2月23日（農曆年初七）星期一
- 開工吉時：上午九時至上午十時
- 開工吉祥戰衣：藍色衣物
- 相沖生肖：狗
奇門卦象：「天任星」逢「休門」。在這天上班對整年工作也順利，特別旺貴人。對打工仔、文職、創作行業，有升官的助力，容易得到上司老闆器重，自然能步步高升。對做生意的老闆、自顧業人士、自由工作者特別有利。
開工溫馨提示：當日對於生肖屬狗的人來說，是相沖，可穿戴一些藍衣物，將有助化解；對於其他生肖，如同穿藍色衣服，則可以提升官運，開一個好年，在馬年青雲直上。
2026馬年開工吉時｜5個開工開運小貼士
除了懂得在吉日吉時「開工」，雲文子師傅也分享5個開工開運小貼士，各位打工仔記住跟做貼士，避開禁忌，可於馬年工作更順利，事業運順勢提升！
開工開運小貼士1：帶$100利是
公事包或手袋可帶著一封裝有$100的利是，喻意馬年得豐收，凡事稱心滿意。
開工開運小貼士2：老闆記住派利是
老闆們心意心意派開工利是給員工也是吉利之兆，喻意有餘有利，喜興氣場帶動公司生意興隆。
開工開運小貼士3：忌飲齋啡
農曆新年開工當日，切忌飲齋啡，或食銀杏，以免全年徒勞無功，食白果。
開工開運小貼士4：碌柚葉水抹檯
上班前，宜於指定吉時時段，以碌柚葉清水，將辦公桌及抽屜抹乾淨；那麼，上一年的霉氣即out，新一年工作就大吉大利。
開工開運小貼士5：留意第一餐
開工的第一餐，當然要食一些好意頭的餸菜，揀雞翼，代表「振翅高飛」；選牛扒，喻意牛市有斬獲；吃碗米飯，意指「豐衣足食」。
