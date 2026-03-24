保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學組海外觀星團「追星」設校本天文課程 望打造專業級天文公園

對大多數孩子而言，星空是遙遠而抽象的 —— 是故事書裏的插圖、螢幕上的動畫，或是偶爾抬頭望見城市夜空中的幾點模糊光暈。然而，在保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學的學生眼中，星空卻是可探索、可觸摸，甚至可「借」回家中。學生親手操控望遠鏡，捕捉土星的光環；而家長則在群組內熱烈討論接下來的假期去哪裏觀測星空……

保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學不但設有校本天文課程，更添置天文望遠鏡等設備，讓學生能夠親身探索星空的奥秘。（圖片來源：《親子王》）

隨着小學課程改革，常識科正逐步分拆成科學科和人文科，而太空、宇宙等正是科學科的一大範疇。這所早已將天文融入學生生活的學校，將冷冰冰的課程大綱轉化為發自內心的驚嘆與好奇。

保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 為觀星而建的學校

「建校之初，天文已是發展藍圖的一部分。」胡國柱校長在學校天台的天文公園向筆者指出該校的獨特優勢。校舍經過精心規劃，坐北向南，地平線以上12度無遮擋，加上屯門區相對理想的暗空條件，可觀測到視星等約3.8至4的星體（視星等數值越大，星體亮度越低，香港鬧市通常僅能看到較亮的1等星），令可見的星體數量大幅增加，為推動天文課程奠定良好基礎。

胡校長在學校的天文公園介紹校方為天文課程而準備的設備。（圖片來源：《親子王》）

而除了地理因素，這也與學校的歷史有關。學校由保良局梁周順琴小學下午校及保良局莊啟程第二小學下午校合併而成，當時舊校已有的天文設備被保留並遷移到新校。在新校舍設計階段，校方特意與建築署、教育局溝通，從地基到座向均為天文發展鋪路，希望打造一個「專業級的天文公園」。胡校長認為，小學正值孩子好奇心爆發的黃金期，天文作為「科學之母」，可以結合物理、數學與科技，培養他們的邏輯思維與解難能力。因此，學校憑藉既有的硬件基礎、師資，加上向優質教育基金及保良局申請資助，銳意將天文發展為學校的特色課程。

12單元循序「摘星」

為了讓深奧的天文知識簡化成小學生也能理解的內容，校方開發了貫穿小學六年的校本課程，與原有的常識科及新開設的科學科課程綱要緊密扣連，強調「看得見、摸得到、試得到」。課程分為12個單元，遵循由近及遠、由具體到抽象的原則設計。低年級從觀察月相、觸摸器材開始，透過與感官連結灌輸基本概念；繼而學習太陽系、二十四節氣等知識，理解地球圍繞太陽運轉的規律；高年級則探討黑洞、星雲等深奧概念，並加入中國航天成就，如長征火箭、天宮太空站等內容，將課程從個人學習拓展到國家發展層面。學校還專門引入了日晷、渾儀等中國古代天文儀器模型，部分更是由校方畫好圖紙，再交給工廠訂製。儘管這對負責老師來說頗具挑戰性，卻能讓孩子明白科學智慧貫通古今。「古人沒有科學儀器，卻能憑智慧觀測天文現象、制定曆法。雖源自於生活需要，但這份探究精神，至今仍然適用。」校方希望，培養科學素養之餘，同時增強學生的身份認同與民族自豪感。

學生有機會操作日晷、渾儀等中國古代天文儀器模型，體驗古今科學智慧的傳承。（圖片來源：《親子王》）

建構宏觀視野 塑造正確價值觀

若硬件與課程是骨骼，老師的教學便是賦予其生命的血肉。負責該校天文課程的鍾志民老師（鍾Sir）是香港天文學會資深委員，主張建基於真實體驗的教學模式。「 沒有真正看過星空，說再多也沒有用。」正因如此，他堅持每年帶學生走出學校，遠離市區光害，前往更暗的郊外地方觀星。當孩子首次被360度的繁星包圍，或透過望遠鏡親眼看見土星環時，那種發自內心的「哇！」聲，便是激發他們學習興趣的最佳時機。而事後的分享、討論，則進一步鞏固所學知識。

鍾Sir指導學生進行戶外觀測，實踐其主張親身體驗的教學理念。（圖片來源：《親子王》）

多年的教學經驗中，有不少學生的分享均令鍾Sir留下深刻印象。而最深刻的一位，莫過於在他教到人類肉眼見到的星大部分都距離地球數十以至數千萬光年，當下見到某顆恆星所發出的光可能已有數十年歷史時，有學生將其理解成「看到的是星星的過去」，繼而提問「那是否代表也有機會再『看見』已故親人」。鍾Sir當然不忍打破學生的幻想，嘗試用較為科學的方法回答。「假如你現在像多啦A夢那樣，可以去到另一顆星，只要有一支足夠大的望遠鏡，理論上是可以見到你小時候和親人一起逛街，一起去公園玩的樣子。」不但將抽象的知識轉化為情感連結，更點燃了孩子的好奇心，想知道怎樣可以做到這件事。「其實教天文是一件既有趣又浪漫的事：原來你看到的每一顆星都象徵着不同的時間。與此同時，天文亦讓我們明白人類在宇宙中是多麼渺小，當下的煩惱可能只是一顆微塵，唯有尋求進步、不斷探索，才是未來的出路。」在學習天文知識的過程中，其實也不知不覺間替孩子建立廣闊的世界觀及正向的人生價值觀。

從挑戰到驚嘆的海外觀星團

課程的成效，充分體現在學生的感受與成長中。正就讀四年級的吳芷曈和五年級的鄭浚希，各自分享了他們的收穫。

對吳芷曈而言，最開心是和朋友一起看星星，分享拍到的照片。從小跟隨愛好天文的姐姐接觸星空，她在學校的課程中透過智能望遠鏡首次捕捉到獵戶座大星雲的色彩。她驚嘆：「感覺自己好像置身於宇宙中，原來世界可以這麼美。」而學校批准學生借用天文設備回家，讓她的探索從學校延伸到家庭、公園，家人的讚賞亦成為她持續學習的動力。

浚希（左）與芷曈分享他們透過望遠鏡親眼見到土星環和獵戶座大星雲的震撼體驗。（圖片來源：《親子王》）

而對鄭浚希來說，天文課程不僅充滿挑戰，更帶給他成就感。「 最好玩的是影星！雖然之前覺得很難，但上課後才發現，原來用幾個按鈕就可以拍攝。」他坦言最大的挑戰在於用望遠鏡尋找星體。「要調位置、高度、方向⋯⋯ 指南針有時還不太準，需要很多耐性。」當他成功克服困難，首次透過望遠鏡親眼看到土星環時，心情難以言喻。「實物比書本上看到的更神秘、更震撼。」他亦會將所學與家人分享，甚至充當小老師，向親戚講解星體、光年等概念。

兩人都曾跟隨鍾Sir與家長組成的觀星團前往海外。在澳洲無光害的夜空下，浚希深刻感受到與香港的差異。「整個天空都是星星。雖然知道星星的光從幾百萬年前就出發了，但我現在才看到，真的很神奇，也令我覺得自己很渺小。」而芷曈在台灣見到流星雨，當刻與團友們齊聲歡呼、互相分享，這份快樂成為大家的集體回憶。

家校合作 促進親子共學

胡校長允許學生借用觀星設備，原意是善用資源，讓望遠鏡等器材不止局限在校園內進行教學。然而，效果卻遠超預期。鍾Sir觀察到，這不僅促進了親子共學，更意外誕生了一個「家長觀星群」。學生將設備借回家，與家人分享相關知識，成功引起他們的興趣，並帶動整體氣氛。許多家長從陪伴操作，發展為自購設備、鑽研拍攝技巧，並主動提出於假期時跟隨鍾Sir出外「追星」。如是者，一個由鍾Sir帶領的「親子觀星團」就此誕生。這個由家長和老師對天文熱愛而促成的活動，已成為該校一大特色。「雖然並非由學校舉辦的正式遊學團，但慶幸得到家長們的支持，自願跟隨我前往世界各地的熱門觀星點，追蹤不同的天文現象，如流星雨、日食等。」鍾Sir表示，看到全家總動員，甚至幾十個家庭一起討論去哪裏觀星、分享作品，那種由心而發對天文的喜愛是最難得的。

由家長主動提出、鍾Sir帶領的「親子觀星團」曾遠赴內蒙古、台灣、澳洲等地觀測天文現象。（圖片來源：受訪者提供）

觸手可及的探索 在星海中覓志向

在教育改革與科技發展日新月異的趨勢下，學校的天文課程也不斷進化。鍾Sir指，因應AI望遠鏡成本降低，學校購置了更多設備，讓更多學生能自主地探索星空。而他與團隊亦正着手向遠程觀測的方向發展 —— 未來學生或可在家透過網絡，遙控校內多台望遠鏡進行觀測，打破時間與地域的限制，讓星空觸手可及。

更重要的是，天文課程已在孩子心中播下了勇於探索的種子。當問及兩位同學未來的志向，浚希眼神堅定地說：「如果長大了，我想成為科學家，嘗試在天空裏找更多未知的星星。」這份由親身體驗、觀察所激發的熱情，遠比任何說教更有力量。芷曈則帶着家人的支持，持續向「想知道每顆星星故事」的目標進發。

從校舍規劃、課程設計，到家長與老師共同合作促成的觀星團，天文教育在這所學校早已超越小學科學科的學習範疇，不單止教授知識，更啟發孩子的思維，助他們在浩瀚的宇宙裏找到自己的人生方向。

學生把觀測到的天文影像拍攝下來，將抽象概念化為真實的成果。（圖片來源：受訪者提供）

文：林詩敏

圖：陳仲樑、部分由受訪者提供

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